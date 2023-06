Nuevo giro político en Gijón: IU hace un llamamiento a la izquierda para frenar la entrada de Vox en el gobierno local

Nuevo giro en el escenario municipal gijonés a pocas horas de la sesión plenaria de la que debe salir el nuevo Alcalde o Alcaldesa de la ciudad. IU acaba de hacer un llamamiento a la izquierda para frenar la entrada de Vox en el gobierno de la ciudad. "Es una responsabilidad compartida", concretó Javier Suárez Llana, cabeza de lista por IU en las pasadas elecciones y uno de los dos ediles que la organización tendrá en la nueva Corporación. De hecho el llamamiento de Suárez Llana tiene como primer destinatario al PSOE al que pide que se abra al diálogo con Foro: "Es el momento del diálogo y el compromiso democrático". El PSOE fue el partido ganador de las pasadas elecciones y suma nueve ediles. El resto de la bancada de la izquierda la ocuparán los dos ediles de IU y Olaya Suárez, la única concejala de Podemos.

Ahora mismo lo que hay sobre la mesa es un pacto de gobierno firmado entre Foro y PP que le garantiza a la forista Carmen Moriyón trece votos para ser investigada Alcaldesa. Pero necesita 14: le falta una. Foro tiene abierta una negociación con Vox, que tiene dos ediles, para concretar el apoyo que le falta y Vox exige entrar en el gobierno de Gijón, como lo están haciendo en gobiernos de otras ciudades y comunidades autónomas de otros gobiernos de España.

"La formación de un gobierno de izquierdas en Gijón es una vía muerta. La derecha de Foro y PP tiene 13 concejales, la izquierda de PSOE, IU y Podemos 12. Fue lo que decidieron las urnas: Carmen Moriyón va a ser Alcaldesa sí o sí. No estamos en el momento de la lucha por el poder, sino en el de la defensa institucional de nuestro sistema democrático y de convivencia. Vox no puede entrar en el gobierno, no podemos darle un altavoz institucional para que durante cuatro años envíe sus mensajes de odio, machistas, racistas, homófobos... y desarrolle políticas que supongan una involución democrática en nuestra ciudad. Vox es un cáncer político para la democracia", explica Suárez Llana. El movimiento del líder de IU abre la vía de que sea alguien de la izquierda quien ceda el voto que necesita Moriyón para ser Alcaldesa evitando así que Vox tenga poder de decisión en el primer ayuntamiento de Asturias y el décimo quinto de España.

Javier Suárez Llana lanza la propuesta dejando claro que no todos los partidos de la Corporación tienen la misma fuerza y, por tanto, la misma responsabilidad. Los votos de los gijoneses dieron a Foro y el PSOE el liderazgo a derecha e izquierda. "Si no hay una respuesta compartida, una respuesta de defensa democrática, Vox entrará en el gobierno de Gijón. Y la responsabilidad no será la misma para todos. Las dos fuerzas más votadas, PSOE y Foro, deben iniciar un diálogo que sume a todas los partidos democráticos y que permita establecer un cordón sanitario durante los próximos cuatro años".

La propuesta de IU surge unas horas después de Comisiones Obreras, como reflejó LA NUEVA ESPAÑA pidiera "altura de miras" a todos los partidos políticos democráticos de Gijón para "evitar la entrada en el gobierno de nuestro ayuntamiento a la ultraderecha, y por ello todos, sin excepciones, deben hacer un esfuerzo por negociar hasta la saciedad. Somos sabedores de todos los escenarios posibles, hasta la moción de censura, pero creemos que Gijón no merece esta situación. Por ello pedimos a todos negociar sin egos, sin prejuicios y por el bien de la democracia y de Gijón".