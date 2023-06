El PSOE rechaza facilitar un gobierno de Foro para bloquear a Vox: "Debe hacerlo la lista más votada"

La propuesta de Izquierda Unida de que la izquierda abra un diálogo con Foro para evitar que éste recurra a aliarse con Vox para formar gobierno cuenta ya con la negativa del PSOE gijonés. "Para que la ultraderecha no marque el destino de esta ciudad solo hay una opción: que gobierne la lista más votada", señaló el partido en sus redes sociales, que insiste en impulsar a su cabeza de lista, Luis Manuel Flórez "Floro". "El PSOE sigue tendiendo la mano para que se cumplan la voluntad ciudadana que eligió mayoritariamente el proyecto de Floro y todo su equipo", asegura el partido.

El PSOE, por lo tanto, deriva la responsabilidad hacia la forista Carmen Moriyón, que en su día mostró su rechazo a pactar con la formación verde. "Si Carmen Moriyón no cumple con su palabra, mantiene el compromiso que adquirió en campaña y no tiene pactos secretos de última hora, la ultraderecha no marcará la política de Gijón", comentan los socialistas.

Ahora mismo lo que hay sobre la mesa es un pacto de gobierno firmado entre Foro y PP que le garantiza a la forista Carmen Moriyón trece votos para ser investigada Alcaldesa. Pero necesita 14: le falta una. Foro tiene abierta una negociación con Vox, que tiene dos ediles, para concretar el apoyo que le falta y Vox exige entrar en el gobierno de Gijón, como lo están haciendo en gobiernos de otras ciudades y comunidades autónomas de otros gobiernos de España.