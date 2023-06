"Ante una relación tóxica, hay que conectar hacia el amor por ti"

Silvia Congost Provensal (Girona, 1977), psicóloga experta en relaciones y con gran tirón en redes sociales, ofrecerá una conferencia en el teatro Laboral mañana a las 20.00 horas. Lo hará bajo el título de "Operación Amarte", toda una declaración de intenciones.

–¿Qué es "Operación Amarte"?

–Un evento muy transformador y basado en un viaje hacia nuestro propio universo emocional, hacia el origen de nuestra autoestima. Cada persona revisa de dónde viene, las etapas que ha pasado y de qué forma afecta nuestra autoestima a nuestra vida.

–La charla ya ha pasado por varios países y ciudades de España. ¿Confía en una buena acogida en Gijón?

–Hemos estado, por ejemplo, en Ecuador y Colombia, con mucho éxito. Hay muchas personas conscientes de la importancia de este tema, algunas vienen porque me siguen en redes sociales y se sienten atraídas por los temas que toco y otras que vienen arrastradas por esas personas.

–¿Cómo influye gozar de una alta autoestima en el desarrollo personal?

–La autoestima es el valor que yo me doy a mí mismo. Si siento que no valgo, puedo crear relaciones con dependencia emocional. O en el trabajo puedo permitir que me maltraten, manipulen o estar en un puesto que no me satisfaga. Es algo que afecta en todas las áreas de la vida y hay que aprenderlo, porque no se enseña en las escuelas.

–¿Qué papel juegan las relaciones personales?

–Es algo bidireccional. La baja autoestima afecta en las relaciones porque no elegirás estar donde mereces y no te quedarás donde te mereces por miedo a que te abandonan o a crear conflictos. Una mala relación puede destruir tu autoestima y hacer que la opinión que tengas de ti mismo sea negativa.

–¿Qué puede hacer una persona por sí misma para fomentar la autoestima?

–Hay que hacer un proceso de introspección y crecimiento personal para analizar por qué tenemos esa autoestima, por qué nos vemos así, cuál es nuestra historia y los aspectos que han incidido para tener una autoimagen negativa. Hay que conectar con el amor hacia mí para cambiar creencias y alejarnos de las relaciones tóxicas.

–¿Son difíciles de detectar esas relaciones tóxicas?

–Es tóxica cuando nos vinculamos a una persona y lo pasamos mal, sufrimos. Una relación debería aportarnos bienestar con las personas de las que nos rodeamos. Eso sí, plantearse si una persona es tóxica para nosotros no quiere decir que sea una mala persona o que haya que demonizarla.

–¿Qué hay de la dependencia emocional?

–Es una incapacidad que sentimos para cortar una relación, cuando nos da pánico dejarla por miedo a arrepentirnos o a hacer daño. A veces, es una adicción. Veo que es lo que no quiero, pero soy incapaz de cortar.

–¿Cómo pueden ayudar las experiencias negativas?

–Hay que agradecer cada experiencia que se haya tenido, aunque pueda costar de entrada. Qué me ha enseñado, qué me llevo para fortalecerme...

–¿Se está perdiendo el estigma de que acudir a un profesional es síntoma de debilidad?

–Está cambiando. Ha ayudado que personas mediáticas hayan admitido que han acudido a un profesional. Pero sigue habiendo de base esa sensación de que no hace falta.

–¿Toca poner el foco en la salud mental de manera firme?

–Debe haber más acciones a nivel de educación, información y prevención, no solo quedarse en lo alarmantes que son las cifras de suicidios, por ejemplo. En las escuelas no hay espacio para trabajar emociones de forma permanente y temas de relaciones, que es la esencia de la felicidad.