Despedidas escolares a lo grande

Los finales de curso implican despedidas, cambios, recuerdos, el inicio de nuevas etapas... y el reconocimiento al trabajo en forma de actos de graduación. Muchos alumnos desean ya aparcar los libros y apuntes para disfrutar al máximo del verano. Ayer, el IES Número 1, el IES Calderón de la Barca, el IES Rosario de Acuña, el colegio San Miguel, el colegio López y Vicuña celebraron sus ceremonias para distinguir el esfuerzo de diversas promociones. Un momento anhelado pero también de nostalgia para los estudiantes que dejan tras de sí una etapa de innumerables memorias junto a sus compañeros y profesores. Los niños de Infantil del Corazón de María tuvieron además fiesta en Contrueces.

En el Centro Municipal Integrado de Pumarín–Gijón Sur, el IES Número 1 despidió con honores a la promoción de segundo de Bachillerato. Los alumnos Daniel Cueva, Sara Cruzado y Karla Vázquez ofrecieron un discurso en el que rememoraron anécdotas y agradecieron el apoyo del profesorado para aprovechar una etapa de crecimiento personal y académico. "Mientras nos preparamos para dar el siguiente paso en nuestras vidas, no olvidemos mantener siempre el sentido del humor", declaró Karla Vázquez. "Los profesores nos han guiado y motivado en todo el trayecto", agregó Sara Cruzado.

El restaurante Somió Park fue el escenario que acogió la graduación del IES Rosario de Acuña, centro ubicado en el Polígono de Pumarín. Fue una cita en la que el alumnado de segundo curso de Bachillerato puso punto y final a un periodo coronado con la realización de la por algunos temida EBAU. Raquel Álvarez, directora del centro, fue la maestra de ceremonias en un evento que significó la graduación de 75 jóvenes.

El IES Calderón de la Barca festejó su encuentro en el hotel ABBA, escenario en el que 77 alumnos dijeron adiós a Bachillerato para emprender un nuevo camino. Ataviado para la ocasión, el alumnado del Calderón de la Barca despidió este periodo educativo acompañado del profesorado y de sus familias, que tanto les han brindado su apoyo. Juan Ruiz y Celia Colunga dirigieron unas palabras a los asistentes.

En el salón de actos del centro López y Vicuña vivieron su graduación una veintena de alumnos del ciclo formativo de Grado Superior en Educador Infantil. Quizás no fuera un número tan alto como otras graduaciones, pero no por ello las emociones fueron menores. El colegio San Miguel, que fusionará próximamente su nombre con el de Juan Pablo II tras el cambio de gestión, celebró ayer la graduación del estudiantado de Secundaria. Fueron 54 alumnos los que se graduaron antes de dar comienzo al siguiente ciclo formativo en un día en el que compañeros y amigos compartieron uno de los momentos académicos más icónicos. Un grupo de estudiantes de cuarto de la ESO pronunció in un discurso de agradecimiento en el que comentó los aspectos más significativos de cada docente.

En el Corazón de María, la jornada fue de lo más especial para el ciclo de Infantil. Una procesión y una ofrenda floral precedió al pregón impartido desde el balcón por el alumnado de tercero, que vivió una graduación en la que los móviles de los familiares no paraban de inmortalizar el momento en el que las tradicionales bandas se posaban sobre los hombros de los alumnos. Tantas como 86, el número de niños y niñas graduados en la tarde de ayer. También se desarrollaron juegos y carreras, tanto para estudiantes como para padres, en un frenético día de actividades en Contrueces que concluyó con una animada fiesta con magia y malabares que puso el broche de oro al curso académico en el Codema. Uno de los numerosos centros que celebraron ayer las tradicionales graduaciones que siempre quedarán grabadas en la retina de los alumnos.