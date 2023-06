La fiesta va por barrios

El verano se acerca oficialmente, lo que significa que las fiestas populares empiezan a llenar los barrios y calles gijoneses. Música, reencuentros y un desenfadado ambiente reinaron en una jornada en la que cientos de vecinos disfrutaron de la gran variedad festiva que posee la ciudad, que encara la época estival con las mismas ganas de pasarlo bien que de costumbre.

En el barrio de Laviada, Luis Miguel Piñera, cronista oficial de la Villa y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, fue el encargado de dar el pregón. "En Gijón somos mucho de estar en la calle", proclamó Piñera, residente en la zona y que ensalzó la fuerza del movimiento vecinal. Asimismo, recordó distintos momentos por los que pasó Laviada y subrayó que "conocer ese pasado, el del lugar donde vivimos, es respetar a nuestro barrio". "Hay una fecha concreta importante: el 21 de junio de 1788. El miércoles que viene hará 235 años. Ese día el Ayuntamiento consideró que El Humedal ya no era un humedal y se consideró que podía ser habitado. Hasta ese año nadie vivía en Laviada", contó el historiador. Tras el pregón, el grupo "Look Out" aportó las primeras notas musicales antes de que el "Dúo reconkista" y el "DJ Jarry" amenizaran la velada a los más marchosos del lugar.

En Cabueñes, los trucos de "El mago loco" dieron el pistoletazo inicial de la "cita preferida de la juventud", como afirmó Ignacio Moro, líder de la comisión organizadora de los festejos. Los más pequeños disfrutaron de la magia y los juegos de ventriloquia supusieron el aperitivo antes de que tomara el protagonismo la primera verbena, con la actuación de la "Orquesta Cuarta Calle" y una discoteca móvil. A medida que avanzaba el día los adolescentes tomaban el testigo. Es lo que tiene un viernes. La organización vaticina que las fiestas serán un éxito. "El prado va a llenarse", comentó Moro, que aseguró que la problemática con el permiso municipal se solucionó sin inconvenientes. "Esta es la primera fiesta grande y la gente tiene unas ganas que no puede con ellas", remató Ignacio Moro sobre unas jornadas que cuentan con grupos de limpieza y seguridad para que todo transcurra por los cauces adecuados. Hoy, la cita incluirá juegos para mayores, una misa por los difuntos de la parroquia de Cabueñes y una romería seguida por la deseada verbena.

Viesques comenzó con fuerza sus festejos en el parque fluvial. A la actuación del Coro de Viesques y del "Grupo Mbolados" se sumó el pregón que pronunció Isabel Blanco-Moreno, profesora de música. "Hay muchísima gente, sobre todo niños", destacó Luis García, líder vecinal del barrio, que, eso sí, avanzó que el plato fuerte llegará el domingo con la "Orquesta Assia". García indicó que la actividad era constante ayer. "Es lo que queremos. Los bares y las atracciones están llenos", sostuvo.

El Natahoyo no se quiso quedar atrás en cuanto al espíritu festivo, aunque en su caso solo durante la jornada de ayer. La tarde arrancó con la entrega de la botella del vino y del bollu a los socios. Posteriormente los niños disfrutaron de una sesión infantil con caramelos y también hubo una exhibición de zumba por parte de "AltaFit". "Alguno del público se animaba", apuntó Álvaro Tuero, presidente de la asociación vecinal "Atalía" de El Natahoyo. La celebración tuvo lugar en el parque del doctor José Eguiburu Banciella, donde familias y amigos compartieron un rato divertido en un día repleto de ambiente por Gijón, fiel reflejo de que el verano está a la vuelta de la esquina. Los vecinos no esconden sus ganas de marcha.