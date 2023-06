"Aún hay muchos obstáculos en las ciudades para la visión reducida"

La Asociación de Profesionales de la Rehabilitación de Personas con Discapacidad Visual (ASPREH) celebra hoy y mañana su congreso anual por primera vez en Gijón, tomando como sede el Acuario. Entre las ponentes se encuentran Paloma Rozas, oftalmóloga del HUCA, que hablará sobre terapias génicas, un tratamiento en auge que se dio a conocer en Asturias a finales de 2021 con el caso de Llara, una niña que ha podido frenar su enfermedad degenerativa y recuperado en parte la visión.

–Viene a Gijón a hablar sobre terapias génicas en el campo de la patologías oculares.

–Sí, para explicar las enfermedades que son susceptibles de tratarse con estas terapias génicas, en concreto las distrofias hereditarias de retina, y cómo han ido evolucionando, porque parece que de repente ha habido un cambio muy grande con ellas, sobre todo en cuanto al diagnóstico.

–Un cambio que implica ponerle nombre y apellido a la patología, en concretar el gen responsable de la mutación.

–Exacto. Fue gracias al proyecto del genoma humano, que terminó en 2003, y a raíz de eso ha habido muchos cambios. Es siempre interesante explicar por qué tener un diagnóstico exacto es relevante de cara a la investigación y entrar en ensayos clínicos. En Gijón hablaré del único fármaco de terapia génica aprobado por ahora, que es el que usó Llara, y repasar su historia y compartir algunos testimonios de pacientes de otros lugares.

–¿El HUCA aplica este tratamiento?

–No, solo lo hacen centros de referencia, y ahora mismo hay tres en España. Con Llara nosotros hicimos el diagnóstico y la indicación del tratamiento, pero pude ir con ella a Barcelona para la cirugía.

–¿Por qué Asturias no puede contar con estas técnicas?

–Porque ante enfermedades tan raras para que un cirujano coja experiencia hay que centralizar los casos. Yo, en toda mi vida, igual veré un paciente o dos con esta enfermedad, con esta mutación concreta, así que yo no podría reunir la experiencia necesaria. Si todos los pacientes del país lo hace un mismo cirujano, él sí puede entrenar lo suficiente y reunir la experiencia necesaria.

–¿Cómo evoluciona Llara?

–Pues ahí va (ríe). El tratamiento busca que los pacientes no pierdan más visión de la que ya tienen, y en el caso de Llara no es que no perdiese visión, sino que además mejoró, sobre todo, en situaciones de poca luz, que era el principal problema que tenía. Esa mejoría se mantiene y la niña, que antes tenía que usar bastón, ahora coge autobuses sola y tiene mucha más independencia.

–Desde ASPREH comentan que la evolución de la medicina hará que haya menos casos de ceguera total y más de visión reducida, y que eso implicará abordar nuevas barreras arquitectónicas en las ciudades, como hacer señales con contrastes de colores y letras más grandes.

–Sí, ahora mismo hay mucho que trabajar en eso, aún hay muchos obstáculos en las ciudades para personas con poca visión y eso dificulta que los pacientes puedan mantener su independencia.

–Volviendo a la investigación, ¿qué ventajas supone para paciente saber ese nombre y apellido de su mutación genética?

–Ahora mismo hay bastantes ensayos en marcha y algunos ya bastante avanzados, pero para participar en ellos o tener acceso a nuevos tratamientos cuando se aprueben necesitas ese nombre y apellidos de tu patología. Y falta mucho aún por avanzar. El caso de Llara es fantástico, pero ha sido como encontrar una aguja en un pajar, algo muy raro.

–¿El abuso de las pantalllas es un factor de riesgo para nuevas lesiones oculares?

–Bueno, pueden aumentar la miopía, pero son una herramienta. A las personas con baja visión les ayuda muchísimo. Yo atiendo a niños que pueden ver sus libros de texto en una tableta y cambiar el contraste y aumentar el tamaño para poder leer bien. Eso facilita muchísimo su integración. Y el móvil es otra herramienta tremenda que te puede leer mensajes y decirte quién te está llamando. Son una gran ayuda.