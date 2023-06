IU agitó a la izquierda para intentar frenar que Vox entrase en el gobierno

Llamadas, reuniones, mensajes de whatsapp y otros en redes sociales... La tarde noche del viernes fue especialmente intensa en la política gijonesa. Con el paso de las horas, se fueron quebrando las sonrisas que todos lucieron en el ensayo general del pleno constitutivo, que hoy se celebra a partir de las once de la mañana, y tensando los músculos. No mucho antes de que los negociadores de Foro y Vox se sentaran de nuevo con la intención de cerrar un pacto que le garantizase a los foristas la Alcaldía de Gijón y a la formación de Santiago Abascal entrar en el gobierno del primer ayuntamiento de Asturias, Izquierda Unida (IU) daba un paso al frente en un llamamiento a los partidos de la izquierda para que bloquearan la entrada de la ultraderecha.

El mensaje de Javier Suárez Llana, líder municipal de IU, tenía como destinatario principal al PSOE, pero también atañía a Podemos. Aunque sin explicitarlo, ni comprometerlo, lo que se ponía sobre la mesa era que desde la izquierda alguien diese ese voto que le faltaba a Moriyón para ser Alcaldesa con el fin de evitar el mal mayor de que Vox entrara en el gobierno. Una jugada arriesgada.

"La formación de un gobierno de izquierdas en Gijón es una vía muerta. La derecha de Foro y el PP tiene 13 concejales, la izquierda de PSOE, IU y Podemos 12. Fue lo que decidieron las urnas: Carmen Moriyón va a ser Alcaldesa sí o sí. No estamos en el momento de la lucha por el poder, sino en el de la defensa institucional de nuestro sistema democrático y de convivencia. Vox no puede entrar en el gobierno, no podemos darle un altavoz institucional para que durante cuatro años envíe sus mensajes de odio, machistas, racistas, homófobos... Vox es un cáncer político para la democracia", explicaba Suárez Llana. Una propuesta en la línea de la realizada unas horas antes desde Comisiones Obreras y a la que se fueron sumando varios representantes de la izquierda local y, con un comunicado en sus redes, la Sociedad Cultura Gijonesa .

La negativa del PSOE también llegó con la rapidez que dan las redes sociales y desde la reivindicación de su derecho a gobernar Gijón como lista más votada por los gijoneses y las gijonesas en las pasadas elecciones de mayo. "Para que la ultraderecha no marque el destino de esta ciudad solo hay una opción: que gobierne la lista más votada", se explicaba desde la Casa del Pueblo en un comunicado que, a media tarde, incluía un mensaje a Moriyón donde se le recordaba que "si cumple con su palabra, mantiene el compromiso que adquirió en campaña y no tiene pactas secretos de última hora, la ultraderecha no marcará la política de Gijón". Carmen Moriyón había asegurado en varias ocasiones que no pactaría con la extrema derecha y, de hecho, su primera reacción a las peticiones de Vox de entrar en el gobierno se saldarán con un rechazo. El paso de las horas y la necesidad del voto, lo debilito.

El pacto final entre Foro y Vox se alcanzó mientras en la Casa del Pueblo tenía lugar una reunión de la ejecutiva encabezado por Monchu García y con la participación del líder municipal, Luis Manuel Flórez "Floro". Tras la reunión, desde la Casa del Pueblo se recordó que "el PSOE ha sido la fuerza mayoritaria elegida por la ciudadanía, por tanto, la responsabilidad de que la derecha llegue a la alcaldía es de aquellos que le den el poder pese a no haber ganado las elecciones, confiando en un retroceso de políticas sociales y de progreso". De cargar contra la falta de palabra de Moriyón se ocupó directamente el candidato socialista a la Alcaldía criticando la "preocupante falta de palabra de Carmen Moriyón que comprometió su palabra públicamente en reiteradas ocasiones, asegurando que no gobernaría con la ultraderecha, pero lo ha olvidado incluso antes de recoger su acta de concejala. Es una mala noticia para Gijón y para su futuro".

También se reunió ayer la junta directiva del PP en un encuentro fijado para ratificar el acuerdo suscrito con Foro, y que les incorpora por primera vez al gobierno de Gijón, y aprobar el nombramiento de Ángela Pumariega como portavoz del grupo municipal popular y de Rodrigo Pintueles como portavoz adjunto. Una reunión sin tensiones aunque el PP no fue ajeno a las negociaciones que su socio forista iba teniendo con Vox y que, en algunos momentos, llegaron a afectar a áreas competenciales asignadas al PP en el pacto de gobierno. Al final la concejalía que se lleva Vox, la de Festejos, era una de las que tenía asignada el grupo forista en el primero de los dos acuerdos que dan forma a un gobierno tripartito liderado por Moriyón.

A la junta del PP acudió el secretario general del partido en Asturias, Álvaro Queipo, para felicitar a los negociadores del pacto. Uno de esos negociadores, Pablo González, festejo el acuerdo en su condición de presidente del PP local. "Los electores han exigido que la izquierda esté fuera del gobierno de Gijón y el PP ha actuado de acuerdo con el mandato de las urnas, demostrando nuestro respeto a los resultados electorales y nuestra capacidad de diálogo", remató. Visto lo visto, y salvo un movimiento de última hora que supongo la doble pirueta de que Foro rompa el pacto con Vox si algún otro grupo le da el voto que necesita, Carmen Moriyón volverá a ser Alcaldesa de Gijón.