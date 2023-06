El acuerdo entre Foro y Vox para que Carmen Moriyón repita por tercera vez como Alcaldesa de Gijón no ha sentado bien a todos los integrantes de su partido. En concreto, José Suárez Arias-Cachero "Felechosa", vicesecretario de Estrategia e Innovación de Foro Asturias, compartió en sus redes sociales sus impresiones al respecto y su decisión de su dimisión en el cargo. "Es un pacto infame que viola el programa, los principios y el espíritu de Foro", señaló Arias-Cachero.

El pacto, prosiguió en su escrito, "también insulta a la historia democrática de la ciudad" de Gijón Gijón. "Ya que la izquierda exquisita no quiso ayudar a aislar a la extrema derecha le pido a Carmen Moriyón que sea coherente y lo rompa antes de empezar el Pleno. En política no vale todo. No voy a ser cómplice de quienes quieren ser nuestros verdugos", pronunció Arias-Cachero, que también instó a convocar a la comisión directiva de Foro para tomar decisiones.