Los sabores más exquisitos de "Gijón de pinchos"

Quedan aún dos días para disfrutar de los 82 minibocados que han presentado diferentes establecimientos de la ciudad al XV Campeonato de Pinchos. Pero este fin de semana de cierre del certamen llegará con un aliciente más, ya que ya hay doce finalistas, que optarán a los máximos galardonados del concurso. Esas dos elaboraciones, de diferentes estilos, las podrán degustar los clientes en las próximas horas para poner el broche a una edición especial, ya que el certamen ha cambiado el otoño por el mes de junio, para convertirse en el aperitivo del verano gijonés.

Los pinchos ganadores se conocerán este lunes a partir de las 18.45 horas, en un acto que tendrá lugar en la Hacienda de La Llorea Golf. En ese lugar, se hará el público el ganador absoluto, así como de las diferentes categorías, entre ellas, la que se decide con los votos del público a través de la página web de LA NUEVA ESPAÑA.

Los pinchos finalistas serán los que presentan los locales Alalunga, con "Bocata de espina de bonito"; Camila Gastrobar, con "Taco Cocoloco"; El Saúco, con "Espárrago de Fuentesaúco relleno de marisco"; Hacienda de la Llorea Golf, con "Kardamomo"; La Excusa Perfecta, con "Trampantoro"; MamáGuaja, con "Caballito de Bar"; Máncora Peruvian Food, con "Delicia peruana"; Palace, con "Tartar de remolacha, bacalao y ajo negro"; Que No Te Lo Cuenten Gastrobar by TLVAP, con "Raíces"; Restaurante Pinocchio, con "Croquizza"; Rumble Fish And Chips, con "Cachopín de pedreru"; y Singer, con "Brioche de pato". "El nivel es muy alto, de mucha calidad e innovación. Nos lo ponen cada vez más difícil", destacó uno de los componentes del jurado, que esta semana degustaron las propuestas presentadas por los 82 establecimientos participantes.