"Vamos a hacer que el ideario de Vox se refleje en la ciudad"

"Pacto de la vergüenza". Ese es el concepto que no se cansó de repetir el candidato socialista, y ahora líder de la oposición municipal, Luis Manuel Flórez, "Floro", al referirse durante su discurso al acuerdo con PP y Vox que le permitió a la forista Carmen Moriyón volver a la Alcaldía de Gijón. "Y nada diré del PP y de Vox, que han sido coherentes con sus posturas a lo largo de estos meses. Que eran vasos comunicantes nunca lo ocultaron. Lamentablemente, no se puede decir lo mismo de otros", concretó el socialista antes de cargar directamente contra la candidata forista. "A la política no se puede llegar con mentiras, señora Moriyón. En la vida y en la política es fundamental cumplir con la palabra. Ya hemos visto que la suya vale poco. Si el primer día traiciona a su ciudad y a sus votantes, ¿a quién traicionará el segundo?", le esperó Floro a su rival.

El concejal socialista alertó sobre la posibilidad de que la venta de las empresas municipales sea el camino de la derecha para compensar la anunciada rebaja de impuestos y les recordó que tener un plan de movilidad es una obligación legal "no una apetencia" pero fue al referirse a los acuerdos en materia de igualdad y política llingüística donde buscó sacar los colores a Moriyón y su equipo. "Dejan en manos de Vox designar a la persona que vaya a encargarse de las políticas de igualdad. A Vox, que lleva maltratadores condenados en sus listas. Solo eso debería soliviantar a una ciudad que ha sido ejemplo de lucha por los derechos de las mujeres", concretó Floro antes de recordarle a Moriyón que había prometido al Consejo de Mujeres no pactar con la extrema derecha. "Debería sonrojarse", le espetó.Y, al hablar de la llingua, le reprochó haberse olvidado de sus críticas contra Vox por haber vejado al diputado forista Adrián Pumares "Es usted de memoria frágil, demasiado frágil", remató Floro.

A los siete concejales que van a conformar junto a Foro el gobierno de Gijón –en ningún momento se refirió por su nombre al PP y menos a Vox a lo largo de su discurso– dirigió el portavoz forista, Jesús Martínez Salvador, un mensaje importante: "los gijoneses nos han dado una oportunidad, una oportunidad única de demostrar que hay otra forma posible de hacer las cosas, de gestionar los asuntos públicos y de transformar la ciudad, aprovechémosla". No fue el único mensaje del edil forista a los integrantes de la Corporación recién constituida. Antes, había hecho llegar otro a los grupos de la oposición de izquierdas. "Queremos que tengan claro que la puerta de nuestros despachos estará siempre abierta para negociar y buscar acuerdos. Cuenten con nosotros como un aliado para seguir avanzando. Con todo aquel que persiga este objetivo seremos constructivos, leales y rigurosos. Gijón es nuestra mayor filosofía", concretó el forista tras poner el Plan General de Ordenación y el plan de vías como ejemplo de la capacidad negociadora de Foro en sus tiempos de gobierno en minoría. "Si tuvimos que negociar hasta la extenuación en el pasado, no lo vamos a dejar de hacer en el presente", comprometió el edil.

Jesús Martínez Salvador también tuvo unas palabras de agradecimiento y compromiso para Carmen Moriyón, pero su discurso lo acabó dirigiéndose a la socialista Ana González: "Hemos tenidos fuertes discusiones, pero eso no evita reconocer su integridad y tus fuertes convicciones políticas. Personas como tu son necesarias en política".

Para la popular Ángela Pumariega –que será vicealcaldesa de Gijón en el marco del pacto de gobierno firmado con Foro– dos son las órdenes que los gijoneses dieron con sus votos el 28 de mayo. Una, "un cambio de gobierno en Gijón que deje atrás las políticas de izquierdas del anterior mandato y las sustituya por las del centro derecha". Y dos, "que alcancemos acuerdos entre partidos diferentes para hacer realidad esa voluntad de cambio. "Y eso es lo que ha hecho el PP", concretó Pumariega que a lo largo de su discurso hizo referencia a su pacto con Foro, pero no al de Foro con Vox que convierte en tripartito el nuevo gobierno de Gijón.

"El acuerdo final no responde al cien por cien a la voluntad de ninguna de las partes, pero creo, sinceramente, que responde a la voluntad de cambio que nos demandaron las urnas. Los gijoneses han dicho basta a una forma de gobernar basada en la imposición sectaria de medidas ideológicas y han pedido que se atiendan a sus problemas", indicó la líder municipal del PP. Pumariega defendió que "los gijoneses quieren que sus representantes políticos se dejen de enfrentamientos artificiales y estériles y se aplique en algo tan sencillo, y a veces tan difícil de conseguir, como que los vecinos de nuestro concejo vivan mejor".

La portavoz popular dedicó gran parte de su primera intervención a desgranar los ejes del programa de gobierno que comparten con Foro a partir del reconocimiento de que "la prosperidad y el crecimiento se logran mejor a través de la libertad económica".

"Sabemos que tenemos la oportunidad histórica de hacer realidad nuestro programa y, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a hacer que el ideario de Vox se refleje en la ciudad. Con este pleno inauguramos un mandato cargado de esperanza". Así comenzó su discurso la líder municipal de Vox, Sara Álvarez Rouco, la única que colocó juntas en la misma frase de su discurso las siglas de Foro, PP y Vox –las tres organizaciones que compartirán el gobierno local– para explicar que "nadie puede dudar que los gijoneses han expresado su voluntad de que seamos estos tres partidos quienes trabajemos juntos para dar a Gijón la prosperidad y la proyección que necesita".

Álvarez Rouco no incorporó lo comprometido en llingua e la igualdad a su descripción de las medidas pactadas con Foro para centrarse en la necesidad de acabar con "el extremismo vial", apoyar a "miles de autónomos y empresarios gijoneses olvidados", generar iniciativas "que favorezcan la consolidación de la estructura familiar y garantizar "la transparencia y el buen gobierno. ¿Quién no se ha preguntado en Gijón que hay detrás de tantas empresas y organismos municipales de las que solo se conoce el nombre?".

La candidata de Vox también asumió que "vamos a tener que desmontar los mitos que muchos han creado y se empeñan en mantener sobre nuestro partido". Para añadir después que "estamos acostumbrados a sufrir las consecuencias de la intransigencia, pero sepan todos que Vox no está aquí por casualidad y ha llegado para quedarse".

