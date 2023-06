Monchu García (PSOE) acusa a IU de "jugar a dar la nota"

"Esto no es un pacto del centro-derecha: es un pacto de la derecha con la extrema derecha y con la ultraderecha". Lo señaló ayer Monchu García, secretario general del PSOE gijonés, tras confirmarse el gobierno de Foro, PP y Vox con Carmen Moriyón como regidora. El socialista acusó a la forista de "disfrazarse de lo que hiciese falta con tal de llegar al poder" y animó a los votantes del partido que se hayan sentido "decepcionados" con este acuerdo a apoyar al PSOE en las elecciones generales. "Ya no vamos a salvar Gijón", lamentó. "Pido abiertamente a todo el voto progresista que se concentre en el PSOE", añadió el secretario, que se mostró muy duro con Izquierda Unida por haberse abstenido en una votación de investidura a la que el líder socialista, Luis Manuel Flórez, "Floro", también concurría, aunque ya se sabía que no iba a sumar. "Otras fuerzas políticas que se dicen de izquierdas han estado jugando de manera ficticia a través de tuits y no con conversaciones serias para blanquear la imagen de Moriyón y de Foro, que son la imagen de la derecha más rancia y casposa", aseveró el socialista, que se dirigía así a Javier Suárez Llana, líder de IU, después de que anteayer hubiese animado a los socialistas a dialogar con Foro, como las dos fuerzas más votadas, para evitar la entrada de Vox en el gobierno. "Algunas cuestiones que han sucedido en campaña y en el mandato que expiraba tiene mucho que ver con el desarrollo de sus políticos", acusó García a los de IU, a cuya formación reprochó ejercer "una política de dar la nota".

Floro, por su parte, felicitó públicamente a Moriyón pero la acusó de "mentir" a su electorado. "Había una alternativa (para gobernar): la lista más votada", afirmó, refiriéndose a sí mismo. También se mostró "preocupado" porque "se está blanqueando la marca de Vox", un grupo político "que es legal, pero que tiene un modo de pensar en las antípodas" a los socialistas. Por su parte, Sara Álvarez Rouco reconoció las "enormes dificultades" para lograr un pacto que "ahora está hecho, y bien hecho", y con el que "quien gana es Gijón". Reprochó los "discursos de odio y rencor" vertidos contra su partido e instó a la oposición a que "tengan paciencia, se pongan en su sitio y sumen, no resten". "Gijón ya está ganando a partir de ahora", aseguró. Se mostró "satisfecha" por un pacto que se ha vuelto viral por lo que la de Vox define como "una errata" en su redacción. En uno de los puntos del acuerdo que se publicó ayer se señala que se modificará la ordenanza de Igualdad para eliminar "aspectos que supongan la igualdad entre personas", pero lo que Vox y Foro querían poner era "desigualdad". También los foristas, viendo el revuelo, lo aclararon públicamente en sus redes. "Se debió a las prisas del último momento, es evidente que era un error", razonó la de Vox.