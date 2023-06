Moriyón arriesga y al PSOE se le olvida la autocrítica

Carmen Moriyón ha asumido un relevante riesgo político al pactar con Vox para alcanzar por tercera vez la Alcaldía. La prueba del algodón son las primeras dimisiones en Foro, un partido en el que conviven dos almas, una regionalista con tintes socialdemócratas y otra liberal–conservadora asimilable al PP. El contenido de ese acuerdo contraviene fundamentos de una formación que ha sido capaz de captar voto de izquierdas por su versatilidad. Pero la realidad es que no le quedaba otra salida, salvo conducir a la ciudad a la ingobernabilidad cediéndole el bastón de mando al PSOE, fuerza en flagrante minoría a pesar de haber sido la más votada, fracturada por su crisis interna y con algunos dirigentes ensimismados y alejados de la calle, aunque paradójicamente se autoproclamen su quintaesencia. En definitiva, una organización sumida en añoranzas y con dificultades para comprender la realidad social, política y mediática que le rodea en 2023. La recuperación del socialismo es fundamental para la alternancia en Gijón, pero no será posible sin hacer autocrítica.

No son pocas las líneas del acuerdo entre Foro y Vox que chocan frontalmente con los pilares de la ciudad construida desde 1979. Era de esperar por parte de la formación de Santiago Abascal porque eso han pedido hasta la saciedad sus representantes desde que irrumpieron en el escenario nacional, regional y local. Pero es algo que el equipo de Moriyón deberá explicar antes de iniciar la travesía de este mandato. A su favor, los foristas podrán esgrimir los resultados de las elecciones, con una histórica victoria del bloque de la derecha, en un mensaje claro de la ciudadanía. En su debe, están determinadas concesiones que a un sector de la población (y no solo progresista) le parecen excesivas, cuando no inasumibles.

Otra de las cuestiones nucleares de la etapa que ahora arranca será la convivencia en el gobierno local de tres formaciones, situación inédita en la historia democrática de la ciudad. Foro, el PP y Vox tienen algunas semejanzas, pero bastantes diferencias. A la flamante alcaldesa le corresponderá la ardua tarea de coordinación entre los gestores de las distintas competencias, tras haber realizado importantes cesiones para alcanzar los pactos, en busca de esa gobernabilidad por la que se ha dejado unos cuantos pelos en la gatera durante tres semanas. No será sencillo unificar mensajes, acoplar propuestas y equilibrar egos, porque cada una de las partes buscará su espacio de protagonismo. Las coaliciones las carga el diablo y, con tres en danza, el baile puede provocar pisotones. Para estos casos, lo más conveniente (y dificultoso) es el corro de la patata.

Los discursos en el Pleno de ayer dejaron entrever un lenguaje conciliador entre los nuevos socios, pero sin exceso de cariño. Cada uno expuso los puntos fuertes de sus respectivos programas y todos se olvidaron de las jornadas de tensión más o menos explícita que precedieron a los acuerdos, cuando por momentos dio la impresión de que se estaba mercadeando con las áreas municipales. Lógicamente, no hubo un hilo común porque aún no tocaba. Carmen Moriyón defendió a capa y espada la legitimidad que le dan las urnas para empuñar el bastón de mando, Ángela Pumariega cargó sus argumentos con las políticas económica y fiscal y Sara Álvarez Rouco dirigió sus diatribas al "sectarismo" de la izquierda. Nada nuevo bajo el sol. Lo realmente importante comenzará a partir de mañana.

Sí llamaron la atención, por distintos motivos, las intervenciones de los tres partidos que estarán en la oposición. Olaya Suárez fue fiel a su papel de alumna aventajada de la escuela de Podemos: verbo ágil, ideas afiladas y lemas que llegan. Aunque lo más rupturista fue su voto a favor de la investidura del aspirante socialista, que pone fin a ocho años de desencuentros, cuando no hostilidades (si bien es cierto que este repentino apoyo se sabía inútil de antemano).

Aunque el gran protagonista en la izquierda fue Javier Suárez Llana con una intervención cargada de contenido simbólico, que buscó tocar la fibra de cualquiera que se considere progresista. El concejal electo de IU, que durante la campaña ya había dado muestras de dotes para el manejo de la palabra y de conocimiento de los problemas de la ciudad, reivindicó un progresismo del siglo XXI y atacó los posicionamientos del PSOE de Monchu García sin necesidad de caer en exabruptos ni soeces desprecios. Fue una intervención casi perfecta de acuerdo a los cánones de la declamación. Apenas leyó, pero puso los puntos sobre las "íes". Su silueta política sigue en ascenso.

Por último, tomó la palabra Luis Manuel Flórez, "Floro". Que haya aceptado el acta de concejal es ya de por sí noticia porque no son pocos en su formación los que esperan una renovación en el grupo municipal para preparar cuanto antes el rearme. Mimbres hay para hacer una cesta. Carmen Eva Pérez, Tino Vaquero, Marina Pineda o Natalia González son, por citar algunos ejemplos, nombres que han demostrado talla más que de sobra para ejercer responsabilidades municipales (otras figuras quizás tengan su destino a 28 kilómetros de la plaza Mayor). Por el Ayuntamiento, seguramente deba comenzar el cambio en el PSOE. Pero, según muchos consideran puertas adentro, el análisis debería llegar también a la Casa del Pueblo.

Han pasado 21 días de las elecciones municipales y nadie en la Agrupación Local Socialista ha abierto el melón de la severa derrota, quizás por la inminencia de las generales. Echarle la culpa de todo a la alcaldesa saliente, al contexto nacional, a presuntos enemigos internos, a quienes escriben o hablan sin someterse a un guion o al empedrado de la calle ya no cuela, salvo para los convencidos. La fórmula del éxito creada en los noventa, que transformó la ciudad de arriba a abajo, es insuficiente. El PSOE que dice representar la actual ejecutiva se va a pasar, salvo milagro, al menos veinte años sin celebrar un acceso al poder tras unos comicios (de 2007 a 2027), dado que no reconoce como suya la victoria de 2019. Gijón ha cambiado mucho en este tiempo.