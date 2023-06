Moriyón asume el poder municipal con amplia mayoría: "Voy a dejarme la piel por Gijón"

"Adquiero el firme compromiso, ante el Pleno y ante la ciudadanía, de que no voy a defraudar la confianza depositada. Voy, vamos, a dejarnos la piel en la defensa de lo que consideramos lo mejor para Gijón, cueste lo que cueste y nos cueste lo que nos cueste". Esa fue la promesa con la que remataba ayer la forista Carmen Moriyón su primer discurso como nueva Alcaldesa de Gijón. Y el tercer discurso de investidura de la cirujana, que ya recogió el bastón de mando de la ciudad en 2011 y 2015. Tres mandatos que la igualan a los socialistas Vicente Álvarez Areces y Paz Fernández Felgueroso.

Una referencia histórica a la que la propia Moriyón dio protagonismo en su discurso. No fue la única. "Por decisión ciudadana, el triunfo electoral ha correspondido a las fuerzas del arco del centroderecha, con cerca de 75.000 votos. Una auténtica mareona que nunca había conocido Gijón y que nos permite decir que hoy hacemos historia", destacó Moriyón, que presidirá –otro dato para la historia– el primer gobierno de coalición de la derecha en el actual periodo democrático. Un tripartido formado por Foro, PP y Vox.

Aunque ninguna referencia hizo Moriyón en sus primeras palabras como Alcaldesa a esos socios de gobierno que, previo pacto, le ofrecieron los 15 votos que le hicieron ayer Alcaldesa. Su contrincante, el socialista Luis Manuel Flórez, "Floro", como líder de la lista más votada el 28 de mayo, recibió los nueve votos de su grupo y el de la edil de Podemos, Olaya Suárez. Diez en total. Los dos concejales de IU optaron por la abstención. Moriyón obvió nombrar a Vox que fue, sin embargo, lo más nombrado en sus discursos por todos los candidatos de la izquierda para alertar del peligro de "la entrada de la ultraderecha" en el gobierno municipal y afear a Moriyón que faltara a su palabra de no pactar con el partido de Santiago Abascal.

Y un "hacemos historia también" acompañó la celebración de Moriyón de que cuatro de los seis grupos de la Corporación –Foro, PP, Vox y Podemos– estén encabezados por mujeres y vuelva a ser una mujer quien la presida. "El término Alcaldesa ha sustituido al de Alcalde hasta el punto de que los menores de 24 años han sido regidos en el ámbito municipal por mujeres", dijo Moriyón ante un público donde estaban sentadas sus compañeras en ese otro tripartito: Paz Fernández Felgueroso y Ana González.

Carmen Moriyón se cuidó muy mucho de no enunciar las siglas de sus socios de gobierno –las fuerzas de la investidura» los llamó– pero también de no hacer mención a los compromisos programáticos más controvertidos de los pactos firmados con uno y otro, PP y Vox, al ir describiendo los ejes del proyecto de gobierno que tiene previsto desarrollar en los próximos cuatro años. Las ausencias se centraron, sobre todo, en los compromisos firmados con Vox y, ante todo, en aquellos que suponen congelar la política lingüística que viene desarrollando el Ayuntamiento de Gijón y reformular tanto la ordenanza de igualdad como los criterios para la concesión de ayudas en ese ámbito, además de dar participación al partido de ultraderecha en la decisión de quién estará al cargo de la Dirección General de Igualdad. Medidas que sí fueron objeto de mención por parte de los portavoces de la izquierda que no se cansaron de culpar a la forista de haber dejado entrar a la ultraderecha en la institución municipal. Ese fue el eje de los discursos de PSOE, IU y Podemos.

Moriyón presentó a la Corporación la parte de su propuesta que «resulta más novedosa y creemos va a posibilitar un cambio en Gijón. Un cambio hacia el progreso que es uno de nuestros principales objetivos». Para ello, el punto de partida es conseguir una «administración municipal descargada de burocracias que ralentizan su funcionamiento». ¿Cómo? «Hemos acordado una reorganización de algunos servicios y una mejora del organigrama de los responsables municipales», avanzó Moriyón que también hizo hincapié en la necesidad de conseguir una gestión más transparente y una mayor participación de la ciudadanía.

Ese cambio de gestión será especialmente importante en los proyectos a financiar con fondos europeos. Ahora mismo, Gijón tiene concedidos 37 millones por la vía del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Moriyón asume que se puede ir a más. «El futuro de Naval Gijón, por ejemplo, puede estar ligado al aprovechamiento de las oportunidades que nos ofrece Europa», indicó la ya Alcaldesa. La renaturalización del río Piles fue su otro ejemplo, aunque sin la mención a la compatibilidad con el anillo navegable para el piragüismo, que sí forma parte del pacto con el PP.

El segundo de los pivotes de los acuerdos programáticos tiene que ver con la reducción de la carga fiscal. «Gracias a una administración más eficiente podemos intervenir en el ámbito fiscal con la congelación o la reducción de impuestos, sin poner en peligro el equilibrio presupuestario que es otro de nuestros objetivos», concretó la forista. Moriyón avanzó que de esas medidas se beneficiarán las familias, pero también, o sobre todo, las empresas, «en especial las pequeñas que son las que dinamizan el tejido productivo. Y servirá para invertir y generar empleo, la prioridad a la que van dirigidas todas nuestras iniciativas políticas. Generar empleo es el objetivo no solo de una concejalía, sino de toda la Corporación. Empleo útil y válido para incorporar a las personas sin trabajo y para impulsar el progreso de la ciudad».

La movilidad fue el centro de la polémica en el mandato compartido de PSOE e IU y será eje de la actividad del tripartito a partir de la reversión de algunas de las medidas tomadas por el equipo que cesó el viernes. El primer compromiso de Carmen Moriyón es dejar suspendida la ordenanza de movilidad que «tan lesiva ha sido para miles de gijoneses, en especial los de menor poder adquisitivo, los que poseen automóviles sin etiqueta medioambiental». Una decisión que se tomará tan a corto plazo como la vuelta del Muro a su antiguo diseño «manteniendo la doble circulación y el carril bici en su anterior localización». Para Moriyón, a partir de ahora, «reordenar la movilidad se hará con un nuevo proyecto que no margine a ningún colectivo y que permita a los ciudadanos decidir el medio de transporte que desee».

Aunque no fueran programáticos, la regidora forista enumeró otros principios que marcan el modelo de ciudad que va a defender como Alcaldesa. Un Gijón, aseguró Moriyón, que «siga siendo una ciudad abierta, plural, acogedora e integradora», que trate con generosidad los emigrantes de todo el mundo que lleguen ahora a ella como se trató en los años sesenta del siglo pasados a los emigrantes que procedían del resto de Asturias y de España.

Y un Gijón que sea «líder del desarrollo de Asturias» porque, aseveró la Alcaldesa, «el futuro de Gijón es el futuro de Asturias, queremos que nuestra ciudad sea la punta de lanza del progreso regional gracias a sus comunicaciones, su tradición empresarial, su capital humano y su liderazgo emprendedor, un reto que debe tener muy presente la máxima institución municipal». Si mantener el potencial industrial de la ciudad es tan importante como desarrollar la innovación y no descuidar el sector servicios, las «asignaturas pendientes» son turismo y cultura. «Hay que impulsar todo su potencial para crear un Gijón que atraiga a las personas y a las empresas para instalarse», fue la reflexión de Moriyón que hizo un guiño al desarrollo de los barrios y la zona rural y habló de la necesidad de tener una imagen turística «bonita y estética».

Moriyón también reivindicó ante los nueve ediles del PSOE, los ocho de Foro, los cinco del PP, los dos que tienen tanto Vox como IU y la edil de Podemos que desde ahora ocuparán el salón de plenos de su legitimidad para ocupar el sillón presidencial. «Llego a la Alcaldía con el apoyo de tres partidos que representan al 53% de la ciudadanía y me siento con el respaldo de la mayoría de nuestra ciudad. En esos resultados electorales se basa la legitimidad de nuestro mandato que se caracterizará por la trasparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía, por la buena gestión de los recursos públicos y por un liderazgo que se apoyará en la sociedad civil», sentenció.

Y un último mensaje personal antes de salir entre aplausos del salón de plenos para volver a ocupar la Alcaldía que dejó hacer cuatro años: «Me siento sumamente honrada de ocupar la presidencia municipal por tercera vez, una nominación que acentúa aún más mis deseos de darlo todo por Gijón».