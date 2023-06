Sonrisas y reivindicaciones

Pese a las críticas lanzadas desde la izquierda por el acuerdo de Foro y PP con Vox, o quizás porque ese pacto era ya conocido, la sesión de investidura de ayer se saldó sin apenas sobresaltos. Ediles, amigos y autoridades llegaron por goteo, tranquilos, y los mínimos momentos de exaltación llegaron al final, cuando los foristas, los del PP y los de Vox fueron recibidos entre aplausos en el salón de recepciones y cuando los socialistas esperaron a Luis Manuel Flórez "Floro" para hacer lo propio en la plaza del Ayuntamiento. Fue este último el único momento distendido de una izquierda que ayer no se podía quitar de encima unas caras muy largas y que tuvo como principal exponente a Javier Suárez Llana, que reprochó que el próximo gobierno pueda servir de "amplificador" de un discurso homófobo. "Dicen que no soy normal por querer a otro hombre", manifestó el edil, que levantó ampollas también entre los socialistas, al reprocharles su "estrategia de tierra quemada", y entre los foristas, a quien acusó de pactar con "fuerzas no democráticas".

Las vallas que se colocaron minutos antes de iniciarse el Pleno se antojaban como un mero trámite: ya se veía que no iban a ser necesarias. Los minutos previos a la sesión parecían el preámbulo a una boda civil: los invitados, la mayoría vestidos de punta en blanco, se hacían fotos con sus ediles pero apenas se cruzaban palabra con los de otros partidos. Entre los rostros serios de la izquierda estaba el de la alcaldesa saliente, la socialista Ana González, que ni siquiera pudo sonreír cuando el forista Jesús Martínez Salvador le reconoció su "integridad y fuertes convicciones" durante su discurso. "Personas como tú son necesarias en la política y te deseamos lo mejor", le dijo el concejal. La ya exregidora también quiso que la entrega del bastón de mando a Moriyón se terminase lo más rápido posible. Sí le dio dos besos y la enhorabuena a la forista, pero no posó con ella ante los medios. En primera fila en el salón de plenos, el secretario general socialista, Monchu García, y la exregidora Paz Fernández Felgueroso también se mostraron más bien ceñudos durante toda la sesión. A su término, cuando González y Moriyón se fueron al despacho de Alcaldía para tramitar el traspaso de poderes, el ambiente ya era más relajado. En el salón plenario estaban, además de un invitado por cada partido, autoridades como la fiscal Rosa María Álvarez, Félix Baragaño (Cámara de Comercio), Sara Menéndez (Unión de Comerciantes), Alejandro Martínez Gallo (Policía Local), Jesús Marcos Riaño (Policía Nacional), Alberto Aguilera (Guardia Civil), Luis Vicente Márquez (Comandancia Naval) y el cronista oficial, Luismi Piñera, que se limitaron a saludar a la nueva corporación. Los familiares y amigos de los ediles, por su parte, tomaron como sede el salón de recepciones, pero estaban agrupados por partidos y apenas se cruzaron palabra entre ellos. Hacía calor, la gente se abanicaba. Entre la corporación lo hacía también Marina Pineda, con un abanico a juego con su traje azul que le dejó prestado un rato al edil José Ramón Tuero. Los invitados por grupos del centro-derecha empezaron a resoplar ya con la primera intervención, la de Olaya Suárez (Podemos), que animó a la ciudadanía a manifestarse. Y la de Suárez Llana les provocó algún "ay" susurrado y un serio intercambio nervioso de miradas cuando el de IU dijo: "Este gobierno servirá de amplificador de un discurso que dice que no soy normal por querer a otro hombre". Fue el momento más tenso. Sara Álvarez Rouco no provocó mayor respuesta en el salón –más allá de algunos ojos en blanco desde el fondo–, y el de Ángela Pumariega –que cerró su discurso recordando la historia del partido, que entra por primera vez en el gobierno– casi dio pie a un aplauso por parte de uno de los asistentes que al final se quedó en tres palmadas. Tampoco causaron revuelos los discursos de Martínez Salvador ni el de Floro: el primero implicó un asentimiento de cabeza general –los suyos lo hacían en serio y los contrarios de manera irónica– cuando señaló que sus despachos "siempre estarán abiertos" y el segundo sacó alguna sonrisa al acusar a Foro de "hacer un tira p’alante que libres" con sus pactos. Mínima incidencia: los sobres de la votación eran demasiado grandes y no cabían bien en la urna. Moriyón y Martínez Salvador disimularon la risa cuando un resolutivo Pelayo Barcia aprovechó su turno para pegarle una sacudida a la caja. Fue Olaya Suárez, por estar en la mesa de edad, la que tuvo que pronunciar en alto el nombre de Carmen Moriyón quince veces, con Pumariega y Álvarez Rouco tomando nota, por si acaso. Y ya era oficial. Los dos ediles de Vox salieron de la sala pletóricos –se hicieron muchas fotos de familia– y los foristas se deshicieron por fin en abrazos. Entre el PP se escapaban suspiros de alivio. En la izquierda, de resignación.