Un tripartito sobre doble pacto

Gijón ya tiene Alcaldesa. La forista Carmen Moriyón salió ayer del salón de plenos de la Casa Consistorial con ese cargo tras recibir 15 de los 27 votos que los ediles de la nueva Corporación depositaron en una urna. Pero Gijón también tiene gobierno. El que salió de los pactos firmados por Foro con PP, por un lado, y Foro con Vox, por otro. El primera lleva la rúbrica forista de Jesús Martínez Salvador y Jaime Fernández-Paino, que ejercieron de negociadores ante los populares Pablo González y Rodrigo Pintueles y el segundo, directamente las de Carmen Moriyón y Sara Álvarez Rouco, las dos candidatas de ambas formaciones.

Dos pactos y tres partidos para dar forma al primer gobierno tripartito de Gijón, el primero de coalición en la bancada de la derecha y el primero, en la ciudad, al que acceden tanto el PP como Vox. Un gobierno que no solo ha agitado la política y a la sociedad gijonesa. También a la asturiana. Las críticas a Foro por abrir a la ultraderecha la puerta del primer ayuntamiento de Asturias no han llegado solo desde la representación de la izquierda. No todos en Foro han estado de acuerdo con la decisión final de la presidenta de su partido, y candidata a la Alcaldía de Gijón.

Que el bloque de la derecha ganaba al de la izquierda quedó claro tras recontar los votos el 28 de mayo. Que el PSOE con Luis Manuel Flórez "Floro" de candidato era, como partido en solitario, el más votado; también. La única opción de Moriyón, con ocho ediles, para gobernar era buscar alianzas con otros grupos políticos. La mayoría absoluta que le devolvería el bastón de mando necesitaba 14 votos. Ni uno menos.

Y uno menos es lo que tenía tras cerrarse el acuerdo con el PP que le garantizó el sí de sus cinco concejales. Un acuerdo que daba a Moriyón la Alcaldía y a la líder popular, Ángela Pumariega, una vicealcaldía que todavía hay que habilitar estatutariamente, además de las competencias en Promoción Económica y Empleo. Foro se quedó en el reparto de despachos con las concejalías de Hacienda, Urbanismo, Mantenimiento y Obras Públicas, Movilidad, Seguridad Ciudadana, Festejos y Cultura, lo que supone las presidencias de la EMA y Emtusa pero también de Divertia, el Centro de Transportes, la sociedad mixta de Tráfico y la Fundación de Cultura.

Para el PP fueron Medio Ambiente, Participación y Distritos, Política Social, Educación y Deportes, con las presidencias de Emulsa, Gijón Impulsa, Emvisa, el Patronato Deportivo Municipal y la Fundación de Servicios Sociales. Al reparto de cargos se sumó un acuerdo programático de trece puntos donde, además de bajar impuestos y quitar burocracia, se asumió la vuelta de los toros, anular la ordenanza de movilidad o ser especialmente sensible con las necesidades de la zona rural.

Cerrado el pacto con el PP tocó llamar a la puerta de Vox y Vox pidió entrar en el gobierno. Eso o nada recibiría Moriyón del partido de Santiago Abascal. El primer no rotundo de Foro dejó paso el viernes por la noche –a pocas horas del inicio del Pleno de constitución de la nueva Corporación– a un acuerdo de tres folios que le daba a los dos concejales de la ultraderecha un puesto en la Junta de Gobierno y la concejalía de Festejos –Divertia incluida– que tuvo que ceder Foro para no tocar lo ya prometido al PP. Algo que supone que ahora se tendrá que reajustar algunas competencias. Los populares animaron ese pacto con Vox de Foro pero sin aceptar perder nada de lo conseguido ni firmar un documento a tres bandas

El acuerdo programático también hablaba de movilidad o de la zona rural. Pero también, y eso ha asumido Foro, de congelar la política llingüística municipal y de rehacer la ordenanza de igualdad. Un área que es competencia directa de la ya Alcaldesa y donde, negro sobre blanco, se dice que Vox participará en la designación de la persona titular d ela Dirección General de Política de Igualdad.

Dice el refranero popular que "dos son compañía, tres son multitud". Gijón tiene un tripartito. Toca ver ahora si gobernar en multitud es positivo para los gijoneses.