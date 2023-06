«La alternativa al tripartito era un gobierno en minoría y una ciudad paralizada»

Carmen Moriyón Entrialgo (Gijón, 1966) se sienta en el despacho de Alcaldía cuatro años después para iniciar su tercer mandato, el primero al frente de un gobierno de coalición. Sobre la mesa, hay cuatro folios y un ejemplar de LA NUEVA ESPAÑA. Responde sin rodeos y con la calidez que la ha convertido en una de las políticas asturianas con mayor índice de popularidad. No titubea ni siquiera cuando explica el pacto con Vox que convulsiona a su formación. Concede a este periódico su primera entrevista en el cargo.

–Dijo que no pactaría con Vox y lo ha hecho. ¿Por qué?

–Prometí no pactar con Vox, así es. Soy plenamente consciente de lo que dije y plenamente consciente del pacto que se alcanzó. Y lo que tengo que decir es claro. Nosotros hicimos una campaña desde el firme convencimiento de que debíamos convencer a la ciudadanía de que Foro necesitaba gobernar en solitario. A partir de ahí, el 28 de mayo hubo unos resultados que fueron muy claros: Gijón pidió un cambio político y que Foro liderase ese cambio, pero no en solitario. A partir de ese momento, cambia el contexto y creo que también debe cambiar el discurso. ¿Y por qué lo digo? Porque mi voluntad no puede estar por encima de la de 40.000 personas, las que nos dijeron que liderásemos ese cambio. Entiendo que haya personas que digan que Carmen Moriyón no tiene palabra. Pero a esas personas me dirijo ahora: la palabra de Carmen Moriyón no puede estar por encima de la voluntad de 73.000 gijoneses, los que votaron al centroderecha. Soy muy rotunda. Yo quería que Foro fuera el que protagonizase el cambio y pudiera gobernar en solitario, pero las urnas nos dijeron otra cosa. Si pudiera volver atrás, volvería a decir que no pactaría con Vox. Pero esto es un proceso democrático que tiene unas fases. Y hoy le digo a la ciudadanía que tengo principios y muy firmes, pero mi palabra no estará por encima de la voluntad de 73.000 gijoneses.

–¿Le hubiera gustado el apoyo de IU o Podemos para evitar ese pacto con Vox?

–Es algo que no ocurrió, luego no voy a opinar sobre eso. Yo me tengo que limitar a lo que lo que pasó. Lo recalco mucho:mi voluntad no puede estar por encima de miles de gijoneses. Y repito:si volviéramos atrás, no cambiaría nada.

–¿Le convence entonces lo que ha firmado con Vox?

–Es evidente que Foro Asturias tiene unas diferencias ideológicas con Vox importantes. Ahora bien, el 28 de mayo pasó lo que pasó. Gijón pidió un cambio, pero no un cambio cualquiera, sino un cambio profundo, histórico. Nunca había pasado que el centroderecha sumara lo que sumó. Y el cauce para llegar a ese cambio es el que pidieron las urnas, no otro. Al final, lo resultante de ese pacto es un gobierno legítimo donde se concentran tres partidos, tres formaciones legítimas cuyos votos suman el 55 por ciento de la representación de la ciudadanía. El pacto es legítimo porque emana de las urnas. En base a eso, ahora digo lo siguiente: es un escándalo sin precedentes en el Ayuntamiento de Gijón que un demócrata como el señor Floro tilde o califique de pacto de la vergüenza un pacto que se basa en la suma de tres fuerzas legítimas del que sale un gobierno legítimo. Es un auténtico escándalo. Y, además, es un escándalo porque se hizo en el Pleno de constitución de la Corporación, que es un momento institucional, para mí el momento más importante cada cuatro años. Porque ahí está reflejada la democracia, ahí está reflejada la soberanía popular y eso hay que respetarlo. Que un demócrata, como es él, haya desarrollado ese papel, me parece un auténtico escándalo. Es evidente que el PSOE de Gijón no está en la autocrítica, pero no solo por eso me parece grave. Me parece grave porque es continuar la misma deriva de polarización y de sectarismo en la que ya estaban. Pensé que esa etapa había acabado con el gobierno de Ana González, pero veo que siguen en esa deriva y quieren arrastrar a Gijón a ella. Pero ahora aquí va a haber alguien que les va a parar. Y se les va a parar en seco desde este gobierno.

–Analizando ese pacto con Vox y el firmado días antes con el PP, puede dar la sensación de que Foro ha cedido mucho. ¿Lo comparte?

–No tengo esa sensación. Las negociaciones fueron muy difíciles para todos, para los tres grupos que las protagonizamos. No hay que buscar nada oscuro, fue así porque cada grupo defendíamos legítimamente nuestro peso en las elecciones y la voluntad de nuestros votantes. A Foro le tocó encabezar esas negociaciones. De mano, ya digo por delante que estoy muy orgullosa del equipo negociador, que formaron Jesús Martínez Salvador, Pelayo Barcia y Jaime Fernández–Paíno. Estoy muy orgullosa por el tesón y la firmeza que demostraron. Ellos entraron y salieron de esas negociaciones con un único cometido, que fue el que hablamos: consenso, consenso y consenso. Porque Gijón había hablado y pedía un consenso que diera una estabilidad, un gobierno estable durante cuatro años y eso es sagrado. La línea roja era no comprometer el futuro de Gijón. Fue la única línea roja.

–¿Fue más fácil pactar con el PP o con Vox?

–Las negociaciones fueron complejas en los dos casos. Cuando yo hablo de esa legitimidad que nos otorgan las urnas, de que la democracia es buscar acuerdos y de que me parece un escándalo cómo enfocó el portavoz socialista toda esta cuestión en el Pleno de investidura, también pregunto: ¿cuál era la alternativa? ¿La alternativa era un gobierno en minoría absoluta que iba a someter a Gijón a cuatro años de parálisis? Gijón no se puede permitir eso. Y la manera de evitar eso son nuestros acuerdos. La otra opción era dejar a Gijón a la deriva otros cuatro años más y Gijón no tiene un minuto que perder. No se lo puede permitir.

«No concibo un Foro sin Adrián Pumares, creo que no hay riesgo de que renuncie a seguir; le admiro mucho, cada día más»

–¿En qué se va a reflejar el pacto con Vox en el día a día de la ciudadanía?

–En lo que se refiere al gobierno, está muy claro. Vox se hace cargo del área de Festejos. Y en cuanto a lo que se dice del presupuesto de la Oficina de la Llingua tengo que decir que esa oficina no recibe incremento presupuestario desde la época de Areces.

–Porque no se ha acordado suprimirla...

–Se habla de congelar su presupuesto.

–¿Y respecto al área de Igualdad, otra pata del pacto?

–Gijón no va a vivir ningún retroceso en ninguna cuestión, en ningún aspecto institucional ni en ningún aspecto social. Digo alto y claro que Gijón es una ciudad abierta, generosa que recibe a todas las personas y es integradora, independientemente de la raza, del sexo o de la orientación sexual. Lo digo muy alto y muy claro. Gijón es pionera en muchos de estos aspectos. Es una ciudad moderna y no va a dejar de serlo. O sea, que mi mensaje es claro. Mañana (por hoy lunes) voy a hacer mi primera visita dentro del Ayuntamiento como alcaldesa a la Oficina de Igualdad. Porque hasta el pleno de organización todas son competencias mías. Peleé mucho en mi anterior etapa, codo a codo, con las trabajadoras de la Oficina de Políticas de Igualdad y con el Consejo de Mujeres de Gijón. Y quiero también mandar un segundo mensaje: Gijón no va a dar un paso atrás en políticas de igualdad. El pacto con Vox habla de consensuar la elección de la dirección general de Igualdad, pero de momento tenemos directora general de Igualdad.

–¿Va a seguir?

–Bueno, dependerá de ella (risas). Mi propósito es bueno. Con Foro Asturias y con Carmen Moriyón, la Oficina de Igualdad no se desmanteló en los peores momentos y ahora no hará otra cosa que potenciarse. Y, sobre todo, en lo que corresponde a todo el departamento jurídico con las dos abogadas, las psicólogas que atiende día a día a las mujeres víctimas de violencia machista... Aun siendo limitadas las competencias en Igualdad del Ayuntamiento, quiero que se sepa que hay un servicio de referencia y pionero en el apoyo y el asesoramiento a las víctimas de violencia machista, que es el la Oficina de Políticas de Igualdad.

–¿Cómo están las relaciones con el PP y Vox después de las tensiones negociando?

–Las negociaciones nos agotaron a las tres partes. Pero eso se acabó. Murió ya esa etapa. Hoy empieza una etapa donde yo sé que las tres formaciones tenemos el mismo punto de vista, que es empezar a trabajar sin desmayo por Gijón. De forma conjunta y coordinada. Sé que ellos tienen la misma visión que yo y sé que vamos a trabajar con lealtad y transparencia. Y me corresponde a mí, como Alcaldesa, ser ejemplo de esa transparencia y esa lealtad. Y sé que en los concejales y concejalas de nuestros grupos la encontraré.

–El pacto con Vox en Gijón ha generado un terremoto en Foro, con varias dimisiones. ¿Teme que vaya a más?

–Lo que va a pasar en el partido es lo que todos queramos que pase. Entiendo a mis compañeros cuando toman este tipo de decisiones. ¿Y cómo las vivo? Con mucha tristeza. Porque tengo un vínculo emocional con la mayoría de ellos que pienso seguir manteniendo, porque esas personas hicieron posible que Foro llegara hasta ayer. Y lo hicieron en el momento más complicado. Y lo digo en el caso de José Suárez Arias–Cachero, «Felechosa», que ayudó a desenmascarar la corrupción que existió en nuestro partido. Y que cuando nos faltó aliento a Adrián Pumares y a mí, él estuvo con nosotros. Entonces, lo vivo con tristeza. Ahora bien, un único matiz. Eso me lleva a pensar que realmente Foro es un partido distinto a todos, porque ahora es cuando se ve que el que forma parte del proyecto de Foro es por convencimiento, no por ambiciones políticas o económicas.

–¿Renunciará a seguir Adrián Pumares, su único diputado en la Junta?

–Creo que no hay riesgo de eso. Hay claves de la historia reciente de Foro que solo podemos entender Adrián Pumares y yo. No concibo hoy un Foro sin Adrián Pumares. No lo concibo. Fui testigo de la evolución política y personal que tuvo Adrián Pumares. Es una buena persona, noble, el mejor compañero, una persona que no te traslada un problema nunca, alguien que cree en lo que hace, que cree en los asturianos. No imagino mejor compañero de viaje para todo lo que nos queda por delante que Adrián Pumares. Le admiro mucho. Cada día más.

«Me encadenaré si hace falta para frenar la planta de pirólisis»

–Hablemos del PP. ¿Cuál será el papel de Ángela Pumariega como vicealcaldesa?

–Saldrá del pleno de organización como primera teniente alcalde de este Ayuntamiento, porque esa es la denominación legal que tenemos. Ahora bien, hay la firme voluntad es trabajar en el cambio del reglamento para que haya la figura de vicealcaldesa. Desde luego, tanto Ángela Pumariega como todos los concejales de este equipo de gobierno tienen ante sí una oportunidad inmensa de servicio a Gijón. Y van a tener el papel que ellos quieran tener. No hay límites a nada. Yo siempre fui de llamar mucho a los concejales y así lo haré, y no va a haber distinciones, porque la Alcaldesa tiene que gobernar. Me corresponde estar en contacto con todas las concejalías para que fluyan los asuntos.

–¿Ha pensado ya su primera medida?

–Le he dicho ya a los concejales Gilberto Villoria y Pelayo Barcia que vayan estudiando de forma conjunta y técnicamente que el Muro tenga la misma configuración de antes de la pandemia en mes y medio.

–¿No puede dar problemas esa medida en verano?

–Tiene que ser ya. No es una cuestión estética ni ideológica, es un tema de seguridad. Si estamos seguros de que ahora es un peligro, corresponde arreglarlo. Que lo hagan como quieran, de madrugada, pero hay que hacerlo de la mejor forma y lo más rápido posible.

–¿Los pactos de gobierno suponen renunciar al soterramiento del tráfico en el Muro?

–No. Haremos un estudio de viabilidad. También del impacto del tráfico en la zona Este, que nos lo solicitaron los vecinos de Somió. Porque eso no se contempla en el Plan de Movilidad.

–Además de en el Muro, ¿en qué van a notar ya los gijoneses los cambios en movilidad?

–Lo que le he pedido a Pelayo Barcia es que quiero una pacificación del tráfico, que deje de ser un problema para los gijoneses porque ahora mismo lo es.

–¿Ha dado ya la orden de retirar el recurso del Ayuntamiento ante el Supremo contra la ordenanza de movilidad?

–Por supuesto. Eso empieza mañana (por hoy). Lo primero que abordarán los servicios jurídicos será derogar la ordenanza. Y a partir de ahí, a empezar a trabajar.

–¿Y el plan de movilidad? ¿Lo van a modificar o a empezar desde cero?

–Lo que se estime oportuno desde el punto de vista técnico. Sí he dicho que quiero que la Policía Local sea un activo importante a la hora de tomar decisiones. Conocen la ciudad, saben el día a día. Eso es imprescindible. Una cosa es la movilidad desde un despacho y otra el tráfico desde la visión de los agentes que están todo el día en la calle. Y otra cosa importantísima: hay que contar con las asociaciones de vecinos, que se saben perfectamente, al milímetro, los flujos de tráfico. Objetivo: que el tráfico en Gijón deje de ser un problema.

–Habla de la Policía Local. Atraviesa problemas de personal. ¿Qué va a hacer?

–Será mi segunda visita oficial, también mañana (por hoy). Quiero hablar con el jefe y los intendentes y saludar a los agentes. La Policía Local es esencial para la labor de este gobierno local durante estos cuatro años. Influyen en todo, no solo en el tráfico, son parte esencial de la seguridad ciudadana. Y lo concebimos como una pieza clave junto con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad, que sé que están coordinados, pero a los que voy a pedir más coordinación si cabe.

–¿Y que patrullen más por la zona rural?

–Cuando hablo de seguridad, hablo de seguridad ciudadana en la zona rural y urbana. No se van a tomar decisiones en seguridad ciudadana por criterios políticos. La Alcaldesa pide que Gijón continúe siendo esa ciudad segura que es, pero ahora mismo hay un problema grave que está afectando a la zona rural y que mañana puede afectar a otra zona de la ciudad. Lo que pido es que todo eso se resuelva en claves estrictamente técnicas por los profesionales correspondientes.

«Ana González ha hecho una transmisión de poderes absolutamente impecable»

–¿Pacificar el tráfico implica más coches por distintos puntos de la ciudad en lugar de en algunas vías?

–No. Eso significa que hay que estudiar los flujos actuales. Cambiarlos y modificarlos llevará tiempo. Recuerdo cuando entramos al gobierno en 2011. Llegamos con la avenida de Castilla abandonada por la empresa, hecha un caos. Pasó más de un año para poder reabrirla y, cuando se abrió, me explicó la Policía que lleva tiempo recuperar los hábitos. Y eso me lleva a que hay que potenciar el transporte público y Emtusa. Tuvimos unas magníficas conversaciones, muy clarificadoras, con las dos cooperativas de taxi. Nos dieron aspectos clave de la movilidad. Y nuestro compromiso es que, desde el primer o segundo mes, estén sentados en la reorganización de la movilidad.

–Habla de Emtusa. ¿Qué van a hacer con la polémica reorganización de las líneas que hay sobre la mesa?

–De momento, pararla. Reorganizaremos la movilidad desde la coherencia y desde las necesidades actuales de Gijón, tanto desde las demandas del transporte público como de la ciudadanía, desde los barrios. No se aplicarán criterios ideológicos.

–¿Habrá continuidad en las empresas públicas o cambiarán a los gerentes?

–Las tres fuerzas de este gobierno vamos a hacer una defensa sin cuartel de las empresas públicas. En ningún caso, como escuché en algún discurso el día de la toma posesión, va a haber privatizaciones. Eso no cuela. Sobre los gerentes no hay decisiones tomadas, pero creo que cada concejal responsable de cada empresa debe ser quien lo decida. Lo único que sí hemos hablado con el PP y con Vox es que sea una gestión profesionalizada. Nada de gente del partido por el hecho de serlo. En eso coincidimos las tres fuerzas.

«En la movilidad habrá cambios desde la coherencia, sin criterios ideológicos»

–En esos acuerdos con el PP y Vox se echan en falta temas relevantes. Uno es el «solarón». ¿Sigue comprometida a convertirlo en un pulmón verde o habrá marcha atrás?

–Los acuerdos deben reflejar las líneas básicas, estratégicas, por las que se va a guiar el mandato. Y, por cierto, en esas líneas no está el reparto de sillones. No me van a llevar a la terminología que el PSOE sectario quiere. Que están ellos buenos, por otro lado. No. Es el reparto de la distribución de las responsabilidades. Y sobre eso claro que debíamos hablar para llegar a un acuerdo. Hay proyectos de ciudad que pretendo liderar porque soy la Alcaldesa. Y uno de ellos es el «solarón». En Gijón al Norte estamos las tres administraciones, entre ellas, el Gobierno de la nación, que el 23 de julio puede cambiar.

–¿Prefiere un cambio de gobierno en España?

–Ahora no me voy a manifestar sobre ese tema. Sea el gobierno que sea no me va a parar nadie en defensa del proyecto del plan de vías de Gijón. Seré beligerante.

–Hablando de otros gobiernos. Barbón ha dicho que ve «con extrema preocupación» su pacto con Vox. ¿Perjudicará la interlocución con el Principado?

–Le despejaré las dudas en la primera reunión que tenga con él. Que no esté preocupado.

–¿Volverán los toros en agosto? Ana González dijo hace días que la plaza de toros de El Bibio no está en condiciones.

–Tenemos como referencia un informe que dice que puede haber una zona concreta de El Bibio, delimitada, que puede necesitar alguna actuación o preservarse del uso este verano. Pero, con carácter general, el informe dice que la estructura es apta para acoger la feria taurina. Ya hay contactos con el empresario. Con voluntad política, de los técnicos y del empresario, es posible que haya toros en agosto.

«Es un auténtico escándalo que un demócrata como Floro nos acuse de un ‘pacto de la vergüenza’, he sufrido una decepción sin límites con él»

–Cuando habla de empresario, ¿se refiere a Carlos Zúñiga hijo?

–Entiendo que sí. Por lo que sé, por su relación con las peñas y por lo que me fueron transmitiendo del contacto que tiene con los toreros para reservar las fechas... entiendo que sí.

–Saltemos a otro edificio emblemático. Foro y el PP tienen proyectos diferentes para Tabacalera. ¿Qué se hará?

–Es otro de los grandes proyectos de ciudad que me corresponderá liderar. Quiero hacer unas visitas a los alcaldes de Santander y de Bilbao para saludarles y para empezar, si lo estiman oportuno, a trabajar en un gran circuito cultural del norte que nos una con el Centro Botín y con el Guggenheim.

–¿Y esas colecciones privadas de cuadros que anunciaron en campaña, cuándo se verán en Tabacalera?

–Nos corresponde trabajar la contratación de las obras del proyecto de adecuación del espacio interior y, en paralelo, solicitar desde la Alcaldía la posibilidad de albergar esas colecciones temporalmente, para lo cual entiendo que los equipos municipales y los representantes de esas colecciones deberán trabajar en un acuerdo que tendrá unas bases jurídicas. Se puede hacer en paralelo.

–Jorge González-Palacios iba a asumir Festejos, que se ha quedado Vox. ¿Qué hará?

–Tuve el honor de haber trabajado con su padre, el doctor Palacios, que era un traumatólogo magnífico y nos enseñó muchas cosas de humanismo. A su hijo Jorge no le conocía, hasta que gestionó Divertia, cuando me pareció una persona seria y prudente. En campaña conocí otro aspecto: es un excelente compañero y siempre está en los momentos menos buenos. Es evidente que de Turismo y Festejos tiene un profundo conocimiento, pero me dijo que lo importante era llegar a un acuerdo y no puso ningún problema. Entonces, pensé en Relaciones Institucionales, que fue lo que eché en falta cuando era Alcaldesa. Y más ahora que desde el área de Innovación diseñada por Ana González iremos a defender los grandes proyectos de ciudad o a pedir colaboración.

–¿Se verá algún movimiento este mandato en Naval Gijón?

–Tenemos que verlo. Otra de mis primeras visitas será al Puerto, pero me corresponde hacerla después de reunirme con Barbón. Este mandato se tiene que ver que el Puerto diga que sí a formar parte de la transformación de la ciudad en todo lo que compete a El Natahoyo y a los terrenos de Naval Gijón. Hay una parte que habrá que hablar con Pymar y, cuando toque, con el Puerto. Pido al Puerto un posicionamiento sin fisuras para ser parte de la transformación de la zona Oeste. Y sabemos que debe ser con colaboración público-privado.

–El Sporting es otro ejemplo de colaboración. ¿Qué opina de los planes para El Molinón?

–La Alcaldesa de hoy no sabe más que lo que ha salido en prensa y a través del edil Jesús Martínez Salvador. Cuando lo estimen en el club, se producirá el encuentro. Pido una reunión institucional al más alto nivel entre las partes.

–¿Ha hablado ya con el dueño, Alejandro Irarragorri?

–No, aún no.

–En el discurso de toma de posesión, habló de la importancia de los fondos europeos. ¿Para qué los van a pedir?

–Tenemos muchas cosas en marcha. La alcaldesa Ana González nos dejó un dossier actualizado con el minuto y resultado de todos los proyectos con fondos europeos. Nuestro deber ahora es continuar con esos proyectos y salir a Europa para ver cómo podemos encajar las necesidades de Gijón. Hay un eje cultural norte-sur: Tabacalera, el Albergue de Contrueces, la rehabilitación de los depósitos de Roces, la ampliación del Parque Científico, los terrenos de Naval, el «solarón» y el hospital de Quirón, que es un proyecto que está en marcha y cuyo estado quiero conocer ya.

«Lo digo claramente: voy a seguir operando a pacientes siempre que la Alcaldía me deje tiempo para ello»

–¿Va a renunciar a alguna partida de fondos europeos que no encaje en su proyecto?

–No, no se puede, desde luego. Aquí venimos a construir. En Foro somos reformistas, de la tradición de Jovellanos y Melquíades Álvarez.

–Pero eso les obliga a seguir con proyectos que no comparten, como la ecomanzana.

–Bueno, veremos qué alternativas podemos buscar al proyecto sin perder el dinero. Habría que hacer un replanteamiento y convencer técnicamente de que eso se puede enfocar por otro lado.

–Mencionaba que Ana González le ha dejado un dossier sobre el estado de los proyectos. ¿Le ha transmitido algo más al cederle el testigo?

–Ayer (por anteayer) tuvimos un encuentro para el intercambio del bastón de mando, pero luego tuve otro encuentro personal. Lo que percibí es una persona que está a disposición porque quedan muchos asuntos pendientes e importantes y que ella no abandona. Quedó a disposición para ayudarnos a desbloquear cualquier asunto. Desde luego, ha hecho una transmisión de poderes absolutamente impecable.

–¿Es más fácil la relación con ella que con el PSOE de ahora?

–No hay color, no hay color. Ana González sufrió un atropello en lo personal que tuvo consecuencias en lo institucional. Lo dije y lo repito. Y en el Pleno del sábado me encontré con el mismo PSOE que quiso hacer ese atropello. Un PSOE que quiso arrastrar a Gijón a sus guerras internas.

–¿Qué puede hacer una alcaldesa para que no haya una planta de pirólisis en El Musel?

–Encadenarse para que no se haga. Y lo haré como alcaldesa de Gijón. Y que vengan conmigo, o me uno a los que estén allí encadenados. Lo dije como candidata y ahora como Alcaldesa: «¡Pirólisis, no!»

«Con voluntad política, de los técnicos y del empresario Zúñiga hijo será posible que haya toros»

–¿Y desde el Consistorio?

–Lo que aconsejen los servicios jurídicos.

–¿Cómo va a compaginar el piragüismo y la renaturalización del Piles?

–No hay ningún problema. La renaturalización es algo irrenunciable y el Grupo Covadonga pueda hacer allí el entrenamiento de los chavales con las piraguas como digan los técnicos.

–¿Con azudes hinchables?

–Lo diseñarán los técnicos.

–En su anterior etapa fue criticada por el PSOE por seguir operando. ¿Lo hará ahora?

–Sí, lo voy a seguir haciendo. Y voy a remarcarlo claramente: lo voy a seguir haciendo legalmente, siempre que la Alcaldía me deje tiempo. Que no se equivoquen.

–¿Cree que Floro va a renunciar a su acta como concejal y portavoz del PSOE?

–Es un tema que no me compete. Para mí es el líder de la oposición. Eso sí, sufrí una decepción sin límites con él como persona el sábado.

–¿Qué tres objetivos se marca de aquí a 2027?

–Es difícil (ríe). En mi cabeza están los grandes proyectos de ciudad, pero lo que más me importa es lograr una convivencia en paz entre todos los gijoneses.