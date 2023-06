El hostelero infatigable con don de gentes y pasión por el tiro

Julio Álvarez Baizán, nuevo presidente de la Sociedad Gijonesa de Tiro (Sogito), se organiza como los ángeles. Echa horas y horas en uno de los establecimientos más icónicos del barrio del barrio del Carmen, el restaurante Casa Baizán, ubicado en la calle Corrida y también saca tiempo para el tiro. Correcto, el primer apellido del popular hostelero no es Baizán, pero todo el mundo le conoce por el segundo, el de su madre María Evelia.

Nacido el 18 de julio de 1950 en Sograndio de Proaza, Baizán se crió en Trubia y estudió en el colegio Marista Auseva de Oviedo antes de pasar por la Universidad, en la que cursó Química. Trabajó en una empresa de cerámicas en San Claudio y disfrutó de diversas experiencias en el extranjero. De San Diego, en Estados Unidos, saltó a República Dominicana por problemas con el visado. Allí dio sus pinitos en la compañía "Sherwin-Williams", dedicada a la fabricación de pinturas y recubrimientos. Asimismo, vivió en París un año y en Madrid unos meses. En la década de los ochenta ya regresó a Asturias debido a que su padre, Julio, estaba enfermo.

Flor Ortea, su compañera de vida desde los años ochenta, es también propietaria del negocio. Casados desde 2010 tras una ceremonia íntima, se conocieron poco después del retorno a la región de Julio, que prefiere el acogimiento de Gijón ante la magnitud de las grandes ciudades. No tienen hijos. Cómo no, sus primeros encuentros tuvieron relación con la hostelería, ya que Baizán regentaba un pub en Oviedo. Ella estudió Derecho y, como el que no quiere la cosa, el gusanillo hostelero se fue adueñando de la pareja. Regentaron varios negocios hasta que se decantaron por volcar todos sus esfuerzos en Casa Baizán, que primero se situó en la calle Linares Rivas antes de que se trasladara a su actual emplazamiento.

Julio Baizán, que acumula la friolera de 27 años en el club de tiro, dio un paso adelante para suceder en la presidencia a Piedad González. Su afición por la disciplina se remonta a la infancia. Su abuelo era pagador de la fábrica de armas de Trubia, aunque jamás le llegó a conocer pues falleció durante la Guerra Civil. Eso sí, es el halo recreativo el que mueve a Baizán. Nada de intenciones más turbias. En adelante, el Sogito (así se le llama popularmente a la entidad que dirige a partir de ahora) vivirá una nueva etapa bajo el mando de Julio Baizán, un habitual en las instalaciones del colectivo en La Pedrera. Le pilló de sorpresa tomar la presidencia. No entraba en sus planes. Sin embargo, agarró la oportunidad por la pechera. Consiguió los avales necesarios en poco más de cuatro horas, fiel reflejo del cariño que le profesan los socios de Sogito. Serio, responsable y siempre dispuesto a echar un cable a quien lo requiera, tiene un círculo de amistades muy firme. Sabe de quién rodearse. A veces, amigos que hizo en su época dominicana le visitan para recordar viejos tiempos. Flor aún no ha pisado el país caribeño. Es una casilla por tachar por parte del matrimonio, que reside en la calle Libertad junto a los padres de Flor. Su compromiso con la hostelería huye de explicaciones grandilocuentes. Simplemente les apasiona dedicarse a un público, sobre todo a Julio, que es quien tiene más relación con los clientes. Con ellos habla de lo que sea: de política, de fútbol, etc.

Puede que el restaurante tenga un horario. Bien, Julio Baizán tiene otro. Habitualmente, a las nueve de la mañana ya ronda por el establecimiento junto a su mujer para preparar la jornada y recoger la mercancía. Él hace gala de su amabilidad y su facilidad de palabra para convertirse en el "relaciones públicas", de facto, del local. Que esté en edad de jubilación no le quita las ganas de estar al pie del cañón, un mérito enorme si se considera que hace casi un lustro fue operado de un cáncer de vejiga. Detesta estar en cama enfermo.

De espíritu altruista, también ejerció de voluntario en el Albergue Covadonga y hasta de Papá Noel en Mercaplana. Tenía que aprovechar su frondosa y querida barba, la cual apenas afeita. Le da identidad. Con el bigote tuvo un desliz, pues lo apostó con un amigo en una partida de bolos americanos… que perdió. Se lo quitó a regañadientes, pero es un hombre de palabra. Baizán, que tiene un hermano, Daniel, se relaja con largos paseos. El complemento perfecto a su pasión por el tiro. La zona del Muro no le fascina, prefiere espacios menos transitados y no es raro que un día patalee sus 15 kilómetros de rigor. Lee y acude al cine con Flor cuando tienen un respiro, pero realmente le apasiona el día a día hostelero. Los domingos, ambos suelen dar una vuelta y, de paso, comer fuera. Come de todo, si bien no le chifla el pescado. Julio ni bebe ni fuma. Su tesón le permitió abandonar esos vicios, muestra inequívoca de un afán de superación que acompaña de una vitalidad que no cesa. De hecho, hace gimnasia en casa.

Al final, compartir tanto tiempo tras la barra hace que salten chispas entre Julio y Flor. La exigencia tiene sus contraindicaciones pero, ¿qué sería de un matrimonio sin unas esporádicas rencillas? No obstante, todo queda en agua de borrajas. Dos veces al año se dan unas merecidas vacaciones. Las últimas, en Estados Unidos, donde la dupla estrella del Baizán realizó la Ruta 66 desde Chicago a Santa Mónica. Unos 5.000 km de pura aventura americana en pareja. También les gusta explorar el panorama nacional y, cómo no, la gastronomía. Pero sin dejar de lado su negocio. Julio Baizán quiere continuar en la rutina del restaurante, aunque ahora le tocará compaginarlo con liderar Sogito. Si conserva su vitalidad, será pan comido.