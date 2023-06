Ángela Pumariega: "La izquierda es responsable también de que el gobierno de coalición sea de tres partidos"

De la mano de la campeona olímpica Ángela Pumariega Menéndez (Gijón, 1984) el Partido Popular ha logrado entrar en el gobierno local por primera vez en coalición con Foro y Vox. Pumariega, que asumirá el área económica, se convertirá en vicealcaldesa de la ciudad una vez que se modifique el reglamento para crear ese cargo.

–¿Considera que forma parte de un pacto de la vergüenza como pronunció el socialista Luis Manuel Flórez, "Floro", en el pleno de investidura?

–El PP forma parte de un pacto acorde a lo que han votado los gijoneses, que mandaron dos mensajes muy claros el pasado 28 de mayo. Uno es el cambio de gobierno. Ha sido la primera vez en toda la historia de la democracia que el bloque de la derecha saca quince concejales y eso es un claro ejemplo de que Gijón ha pedido un cambio de gobierno. Y el segundo, que ese gobierno debe ser plural. Ninguno de los partidos con representación en el Ayuntamiento ha sacado una mayoría suficiente como para gobernar en solitario. Estábamos obligados a esos pactos y a formar un gobierno de coalición, como nos han pedido los gijoneses.

–Pero el PSOE opina lo contrario.

–Lo que más me ha sorprendido es que no hayan hecho ninguna autocrítica. Quizás, que el bloque del centro-derecha haya obtenido los mejores resultados de su historia también tiene que ver con los últimos cuatro años de gobierno. Deberían centrarse en qué le han hecho a Gijón en el último mandato antes de centrarse en quién tienen en frente.

–¿Está satisfecha con el pacto alcanzado con Foro?

–Sí. Es verdad que no estamos contentos del todo, porque queríamos ganar las elecciones y gobernar en solitario. No pudo ser así, pero hemos hecho un pacto bastante bueno para el PP en el que no solo tenemos concejalías importantes, sino que van acordes a nuestros perfiles. Podremos aplicar nuestras políticas en Gijón.

–Pero han logrado un buen número de concejalías.

–Estoy orgullosa de nuestro equipo negociador, formado por nuestro presidente, Pablo González, y el número tres de la candidatura, Rodrigo Pintueles. Han sido unas negociaciones correctas. Seguramente que ninguno de los dos estemos al cien por cien contentos, pero un gobierno de coalición va de esto, de negociar y pactar.

–¿Por qué era tan importante para el PP el cargo de vicealcaldesa que usted ostentará en lugar de primera teniente de alcalde?

–Considerábamos que era relevante, acorde a nuestro resultado en el Ayuntamiento.

–¿Hay fecha para el pleno de reparto de competencias?

–Querían que fuese lo antes posible para que la Alcaldesa pudiera delegar todas sus competencias porque, de momento, todo lo manda Carmen Moriyón (risas) y así tener ya cada uno nuestras concejalías.

–¿Han estado más preocupados de los sillones que de hacer políticas?

–Nuestro primer objetivo fue organizar el Ayuntamiento de la manera más correcta y eficaz posible. Dividimos el Ayuntamiento en tres grandes áreas en las que el PP estuviera presente: la económica, ordenación del territorio y lo social. Siempre estuvimos hablando de estructura municipal y de forma de organizarse. Hablamos de materias, no de sillones. De buscar la estructura municipal que merecen los gijoneses, porque en los últimos cuatro años no ha sido así. De hecho, vimos concejalías demasiado transversales y no sabíamos quién era la persona responsable.

–¿Jugaron desde el PP un papel importante para el entendimiento entre Foro y Vox?

–Nuestra labor, como segundo partido del bloque de centro-derecha, era negociar con Foro, porque eran los que debían liderar esas negociaciones. Ahí nos centramos. Pero sí que es verdad que sabíamos que estábamos cojos. Foro y PP sumábamos trece concejales y necesitábamos un voto más. Pusimos ese punto de atención porque no podíamos centrarnos solo en nuestra negociación. Debíamos tener en cuenta a Vox y así lo dijimos porque había que llegar al Pleno con catorce votos al menos.

–¿El PP ya no tiene ningún problema en entrar en gobiernos con Vox?

–Somos muy respetuosos con lo que han votado los gijoneses, que otorgaron ocho concejales a Foro, cinco al PP y dos a Vox. Lo primero es respetar lo que se vota. Pero sí me sorprende que los partidos de la izquierda y de la extrema izquierda hablen de cordones sanitarios cuando en su mano tenían la oportunidad de dar uno de sus votos a esta coalición de Foro y PP, que suman más concejales y votos que todo el bloque de izquierda junto. Ese cordón sanitario que dicen de palabra luego no lo han demostrado con hechos. Ellos son también responsables de que este gobierno de coalición sea de tres partidos.

–Pero les han llovido críticas por incluir a Vox desde muchos colectivos. ¿Habrá retroceso en derechos en Gijón?

–No lo creo. Gijón debe mirar hacia adelante. Este es un gobierno de tres partidos, no es un gobierno de Vox. Es un gobierno que se sentará en la Junta de Gobierno para hablar, negociar y pactar las políticas a aplicar en la ciudad, pero desde luego que el PP tiene muy claro que debemos mirar hacia adelante sin perder ningún derecho. Se ha hablado de igualdad, por ejemplo, y debemos trabajar cada uno de los días para alcanzar esa igualdad real. No vamos a dar ningún paso atrás en lo que se ha ganado a día de hoy. Nosotros vamos a estar ahí para que así sea, y entiendo que Foro trabajará porque así sea también.

–Izquierda Unida temía por el colectivo LGTBI. Se acerca el Orgullo. ¿Habrá pancarta en el balcón del Ayuntamiento?

–Todo dentro de la normativa y la legalidad que tengan los ayuntamientos. Obviamente desde el respeto, pero hay que cumplir con las normativas y si lo que se estaba haciendo no era legal habrá que revisarlo. Pero máximo respeto a todos los colectivos y el Día del Orgullo se seguirá celebrando con normalidad.

–Otros años se ha puesto esa bandera y representantes del PP han subido al balcón de la Casa Consistorial.

–Lo de las pancartas y las banderas hay que revisar si es legal. No ya solo la bandera LGTBI, sino cualquier otro tipo de bandera. En lo que no tenemos ninguna duda es en estar detrás de todos los colectivos, de ese respeto, de esa igualdad y, en definitiva, de esa libertad.

–Dijo en su discurso que la "prosperidad y el crecimiento se logran mejor a través de la libertad económica".

–Lo llevamos en el programa y coincidimos con los partidos de la coalición. Queremos ir a esa rebaja de impuestos y de tasas públicas. El primer paso debe ir por la reducción de impuestos o, al menos, la congelación, que será lo primero. Segundo, eliminar trabas burocráticas en el Ayuntamiento para facilitar a las empresas y a las familias sus trabajos y el día a día. Debemos convertirnos en una ciudad atractiva para invertir, en la que no se pongan trabas a quien quiera crear empleo. Además, si Gijón se convierte en una ciudad más fácil para crear empleo, sin dificultades para comercios, hosteleros ni empresarios... eso ayudará a que nuestros jóvenes se queden en Gijón. Debemos crear esa base, hacer una promoción empresarial adecuada para salir de las malas tasas de actividad que tenemos. Salir de esa parálisis y que Gijón cree empleo y oportunidades.

–Quieren reducir los tributos y aseguran mantener la misma calidad de los servicios públicos. ¿Cuál es la fórmula?

–Vamos a dejar claro que es compatible la reducción de impuestos con mantener los servicios públicos. Eso se hace mejorando la gestión, con una buena estructura del Ayuntamiento que permite ahorrar costes. Además, vamos a recibir más transferencias de otras administraciones.

–¿Por ejemplo?

–Con lo que se ha recaudado de más con el lVA y la inflación Gijón va a recibir más dinero. Todo ese dinero extra, que los gijoneses ya han pagado vía otros impuestos, debe repercutir en los gijoneses para que su bolsillo no se vea perjudicado. También tenemos una serie de competencias impropias como son las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Eso corresponde el Principado y nuestra idea es que las competencias que ahora tiene el Ayuntamiento se vayan transfiriendo. Además, si conseguimos que Gijón se movilice económica y empresarialmente ya se van a recaudar más impuestos.

–¿En ningún caso se privatizarán empresas municipales?

–En ningún caso. Ya se ha oído eso de algunos partidos y de algunos colectivos, pero ni lo llevábamos en el programa ni está en el pacto de gobierno.

–¿Qué directrices ha dado a sus cuatro concejales?

–Lo primero, estudiar con detenimiento la estructura de nuestras concejalías y hablar con los concejales salientes para que nos puedan decir en qué situación están todas las áreas. Debemos conocer de primera mano las necesidades de colectivos, vecinos... hablar con la ciudadanía como venimos haciendo durante la campaña y también con los diferentes departamentos municipales. Serán primeros días de comunicación y de conocimiento.

–¿Está siendo fácil el traspaso de poderes?

–Hay que agradecer el mandato que hizo Ana González a sus concejales para que dejasen un informe de cada una de sus áreas. Por el momento, hemos tenido toda la recepción por parte de los ediles salientes y lo agradecemos. Estamos en ese periodo inicial. Es positivo también porque, aunque cambie el signo de gobierno, Gijón sigue funcionando y tenemos un mandato con el presupuesto prorrogado. Estos primeros meses van a ser la herencia del gobierno saliente, pero Gijón no puede parar. Agradezco que este cambio sea suave, pero también sensato y de mano tendida.

–Moriyón aseguró en su primera entrevista que trabajará con lealtad y transparencia con ustedes y Vox. ¿Será recíproco?

–Desde luego. Tenemos una oportunidad muy importante para cambiar Gijón y todo lo que no nos ha gustado de estos últimos cuatro años. Al margen de las rivalidades entre partidos, debemos ser responsables con lo que ha votado Gijón. El objetivo principal de los tres partidos es trabajar por mejorar la ciudad desde el respeto, la comunicación y llegando a acuerdos para sacar adelante las políticas y dejando atrás polémicas estériles. De hecho, es importante diferenciarnos de estos últimos cuatros años en los que las polémicas fueron el día a día. Debemos ser un claro ejemplo de que podemos ofrecer todo lo contrario a los gijoneses.

–Moriyón dice que se encadenará para frenar la planta de pirólisis. ¿Y usted?

–(Risas). Confío en que no haga falta encadenarnos para nada. Sí lucharemos firmemente por nuestros proyectos.

–Si el estudio para soterrar el tráfico en el Muro demuestra que es viable. ¿Apoyarán esa transformación del paseo?

–El Muro es un tema en el que teníamos proyectos totalmente diferenciados. Nosotros proponíamos una plataforma única, porque creíamos que era lo más viable en lo económico especialmente. Sí estamos de acuerdo en que lo primero es recuperar el carril bici en su sitio original para garantizar la seguridad vial. Pero como digo, hay que negociar y estamos abiertos a ese estudio de viabilidad, pero no solo en lo técnico, el informe debe ser también de viabilidad económica. En el caso de que todo sea viable, veremos si los tiempos son los correctos.

–Tabacalera es otra de las discrepancias. El área de Cultura ha ido para Foro en su reparto de competencias. ¿Dan por bueno el proyecto forista?

–Nuestra propuesta de Tabacalera era crear un punto para empresas relacionadas con la innovación, la creatividad, asociado a mucha gente joven. A Cimadevilla hay que darle una vuelta. No puede ser solo un barrio turístico, hay que darle contenido todos los días del año. Cultura lo lleva Foro y tienen un proyecto ambicioso, que nos parece adecuado, pero sí nos gustaría no tener que renunciar a ese dinamismo para todo el año. No sé si esas obras de arte ocuparán todo el espacio de Tabacalera, que es muy grande.

–El "solarón" no figura en su acuerdo. Hay elecciones el día 23 de julio y puede haber cambio político. Con Feijóo en Moncloa no tienen ustedes excusas para impulsar el plan de vías.

–Confiamos en que el 23 de julio Feijóo lidere el cambio en Madrid que tanto necesita España. Cuando ese cambio se produzca seré la primera que esté picando a la puerta del PP nacional para recordarles que llevamos 20 años en Gijón con infraestructuras pendientes y prometidas que son muy importantes para el desarrollo de la ciudad. Espero que el cambio de Gobierno, además, facilite que Gijón sea relevante en los Presupuestos Generales del Estado, que hasta ahora eran cantidades irrisorias. Después de 20 años de espera, y viendo cómo el Gobierno de Pedro Sánchez se llevaba grandes cantidades a otras ciudades para hacer lo mismo que en Gijón. Ya tiene que ser nuestro momento.

–Dice Moriyón que deben ser profesionales especializados quienes estén en las direcciones generales de las empresas. ¿Tienen ya claras sus apuestas?

–Todavía es pronto para hablar de esas estructuras. Sí coincidimos en que sean perfiles profesionales para avanzar hacia el futuro. Compartimos plenamente esa postura. No hay otro camino. Necesitamos un cambio sustancial en Gijón.

–¿En qué alcaldes o alcaldesas tiene su espejo?

–Madrid es la ciudad que ha mejorado en los últimos años, pero es difícil comparar las dos ciudades. Tenemos un claro ejemplo en Málaga, que ha pegado un vuelco importante, consistente en atraer empresas y dando una vuelta a la cultura en la ciudad. También está Santander, que ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Era muy parecida a nosotros en la forma de vivir y en el número de habitantes y nos ha pegado un adelantamiento muy importante. Lo que tienen en común las tres ciudades es que han bajado impuestos y creado un clima de confianza para las empresas, y eso se traduce en ciudades dinámicas. Y, a nivel regional, vemos Andalucía.

–¿Se da por hecho que el día 29 de julio estará en San Pedro y el 15 de agosto en El Bibio?

–(Risas) Desde luego. Las tradiciones de Gijón hay que respetarlas. Ha sido un error de los últimos cuatros no gobernar para todos los gijoneses. Tenemos esa responsabilidad, la de gobernar para todos los gijoneses desde el respeto máximo.

–¿Qué le gustaría haber cumplido al final de este mandato?

–Que la ampliación del Parque Científico y Tecnológico sea una realidad, tener los mimbres para que los espacios de Naval Gijón y La Camocha empiecen a vislumbrarse como parques empresariales y que las empresas empiecen a ver a Gijón como un sitio para poder instalarse. Que nuestros jóvenes no tengan que verse obligados a marchar de la ciudad, que logremos un turismo de calidad y una ciudad amable para todos los ciudadanos, en la que la polémica y el sectarismo haya quedado ya olvidado.