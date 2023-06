Al grito de "Puxa Pumarín" y "Puxa Asturias" y con el sonido de la gaita de Bras Rodrigo. Así empezaron ayer la última semana del curso los alumnos del colegio Pumarín. El centro programó una actividad musical en el patio del recreo en la que participaron la mayor parte de los cursos y que consistió en la interpretación de varias de las canciones del gaitero, presente ayer en el colegio, en la voz de Richard de la Uz, que, además de profesor de música y de asturiano en el centro de la calle Baleares, es uno de los colaboradores de Rodrigo. La actividad es muy significativa porque a lo largo del curso los alumnos del Pumarín han empleado la música de Bras Rodrigo para aprender asturiano.

"Que canten mis canciones siempre es una gran satisfacción. Prestó mucho venir y ver que hay cantera en este colegio", afirmó Rodrigo poco después de terminar la actuación. Una actuación que duró cerca de 20 minutos y en la que se cantaron varios temas. El último fue el himno de Asturias. Rodrigo se dio un verdadero baño de masas ya que firmó unos cuantos autógrafos a los pequeños. "Me lo he pasado muy bien cantando. Por ejemplo, no conocía la Danza Prima y ahora ya sé lo que es", manifestó Omar Barbón, un alumno de quinto de Primaria. El artífice de la actividad es De la Uz, que, a lo largo del curso, ha acercado el asturiano a los pequeños gracias a la música de Bras Rodrigo. "Con música todo se aprende mejor", explicó el docente.