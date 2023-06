Moriyón se pone manos a la obra: estrena ronda de visitas en la Oficina de Igualdad antes de ir a la Policía Local

No es baladí que la primera visita oficial en su primer día laborable como alcaldesa, como desveló ayer a LA NUEVA ESPAÑA en su primera entrevista en el cargo, llevara a Carmen Moriyón a la oficina municipal de Políticas de Igualdad, en el centro municipal integrado de La Arena. Ni casualidad que no fuera sola. Con ella estuvieron las tres concejalas que Foro tendrá en el gobierno de la ciudad: María Mitre, Montserrat López Moro y Nuria Bravo. Igual que hiciera en sus anteriores mandatos como regidora, Moriyón se ha reservado las competencias de Igualdad. "Así que vengo a dar un saludo a las trabajadoras de la oficina que fueron mis compañeras esos ocho años y fijar la agenda de trabajo de la semana que viene", explicaba la regidora.

Pero era mucho más que un saludo, era un gesto que buscaba poner los puntos sobre las íes de la polémica generada por los compromisos firmados por Moriyón con Vox en materia de Igualdad y que han soliviantado a la izquierda local y convulsionado a las entidades que forman parte del Consejo de Mujeres y ante las que Moriyón comprometió su palabra de no pactar con la ultraderecha. ¿Era su visita un mensaje de tranquilidad dirigido al Consejo de Mujeres? "El Consejo no está tranquilo y no lo estará igual que no lo estuvo en 2011 cuando se dijo que éramos un partido de derechas que veníamos a desmantelar las políticas de igualdad. Tras ocho años quedó demostrado que veníamos a construir y no a destruir", remató la Alcaldesa que espera una reunión con el Consejo de Mujeres para "reanudar el diálogo que siempre tuve y escuchar sus preocupaciones. Ellas defienden su posición, algo legítimo".

El pacto firmado por Moriyón con Sara Álvarez Rouco, líder municipal de Vox, deja a la formación de Santiago Abascal participar en la elección de quien asume la Dirección General de Igualdad –ahora ocupada por Goretti Avello– y compromete la revisión y nueva redacción de la ordenanza de igualdad para eliminar aspectos que supongan desigualdad entre personas. La Corporación dio la aprobación inicial en el último Pleno del anterior mandato, con el único voto en contra de Vox, a esta ordenanza de igualdad.

Moriyón redujo ayer el concepto de revisión que aparece en el pacto con Vox a seguir adelante con una tramitación que debe estudiar las alegaciones que se presenten al documento inicial antes de llevar el definitivo a aprobación del Pleno. "Es claro que Foro, igual que el PP, votó a favor y en el acuerdo con Vox no figura un cambio de acuerdo. Esto es una tramitación legal, no depende de voluntades políticas", concretó la Alcaldesa.

Menos impacto de puertas afuera de la Casa Consistorial, pero sí de puertas adentro, tuvo la siguiente visita de Moriyón. De todos los colectivos de trabajadores que hay en el Grupo Ayuntamiento, la Alcaldesa optó por reunirse con los mandos de la Policía Local en un visita a la comisaría de la calle San José en la que estuvo acompañada por Nuria Bravo, quien asumirá la concejalía de Seguridad Ciudadana. ¿El mensaje? "Para este gobierno la Policía Local es y será valor esencial a lo largo de todo el mandato. Los aspectos de seguridad ciudadana en la ciudad van a ser importantísimo. Es una preocupación que compartimos con PP y Vox", aseguró Moriyón tras estrechar la mano al jefe policial Alejandro Gallo y parte de su equipo de intendentes.

Las necesidades de personal y recursos de la Policía Local y el remate de las obras de la nueva comisaría "que ahora sufren un poco de atasco" fueron temas de conversación. Desde el equipo de gobierno también se quiere contar con la Policía de cara a diseñar nuevas acciones de movilidad en la calle.

Oficina de Igualdad y Policía Local fueron las visitas oficiales de Moriyón y su equipo. Pero más allá de lo oficial tanto la Alcaldesa, en persona, como parte de su equipo mantuvieron ayer contactos con otras entidades de la ciudad y con los grupos municipales de cara a organizar aspectos de logística interna. Empezando por el reparto de espacios entre los grupos municipales. El PP, socio de gobierno, quiere retomar su ubicación de siempre lo que obliga a recolocar tabiques en la planta baja. Foro quiere ubicar en la planta alta a todo el equipo más directamente vinculado a la Alcaldía así que también se necesitaran obras.

Y aunque aún no tienen delegadas sus competencias alguno ediles del tripartito de Foro, PP y Vox hicieron ayer ronda por las que serán sus concejalías para presentarse y contactar con los equipos de trabajo. Hubo quienes buscaron sus posibles despachos, mientras otros se afanaron en documentarse sobre la nueva área de responsabilidad que les toca asumir o el equipo de personas que tendrán a su disposición. Mientras no sean cesados siguen los directivos que entraron en el gobierno con el PSOE y los gerentes de las empresas municipales. Se espera la marcha de los más vinculados políticamente a PSOE e IU.

Por su parte, los ediles del PSOE, ahora en la oposición, se reagruparon en la sede de su habitual grupo municipal donde tuvo lugar una reunión con su secretario general, Monchu García.