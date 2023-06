El San Agustín celebra sus bodas de plata rozando el pleno

Maruja Junquera recogía con un pañuelo de papel un par de lágrimas tras sus gafas de ver el 18 de junio de 1998. Ese día de hace 25 años una multitud acudió a la apertura de puertas del centro comercial San Agustín. Maruja Junquera, que allí estuvo, había regentado 36 largos años una frutería en el viejo mercado de nombre homónimo. Aquel vetusto edificio municipal del que las excavadoras habían dado buena cuenta dos años antes para iniciar la transformación de la plaza de Romualdo Alvargonzález Lanquine y abrir un moderno centro comercial sobre sus cimientos. El San Agustín vive 25 años después de esta escena momentos dulces. Enfocado a los servicios, ha renovado en los últimos meses varios de sus locales y ahora roza el cien por cien de su ocupación mientras aguarda por la ampliación de su aparcamiento subterráneo. "Firmamos cumplir otros 25 años", celebra la gerente Beatriz Camoira.

La apertura del San Agustín puso punto y final a una de las patatas calientes del urbanismo municipal de finales del milenio: qué hacer con el edificio que antaño fue el primer súper mercado de la ciudad (antes estuvo el convento de las Agustinas Recoletas) y que se caía a cachos. El Ayuntamiento llevaba desde 1989 buscando una solución, pero no fue hasta 1995 que apareció Construcciones Angoca. Los actuales propietarios del San Agustín pagaron 287 millones por el solar que habría de quedar tras echar abajo el viejo mercado de San Agustín, en marzo de 1996.

La construcción del edificio actual, de casi 6.000 metros cuadrados, no fue un camino de rosas. Hubo que indemnizar a los casi 30 antiguos inquilinos y sortear retrasos por problemas en la cimentación y quejas por la pérdida de plazas de aparcamiento. Veintitantos años y como si fuera ayer... El alcalde Vicente Álvarez Areces cortó el 18 de junio de 1998 la cinta roja junto a las escaleras mecánicas de la planta baja. Las tiendas abrieron al día siguiente. La sensación de premura marcó el estreno. La víspera hubo obreros apurando de noche los últimos remates. Tampoco dio tiempo a reurbanizar el exterior. Jesús Morales, el concejal de Urbanismo de la época, pidió disculpas por ello.

La primera planta, donde ahora está el centro de mayores, abrió tiempo después, pero el San Agustín, con cierto aire yanqui ya era una realidad. El Alimerka de la planta menos uno, los cines donde hoy está el gimnasio Altafit, un banco y una farmacia fueron algunos de los primeros negocios. "La síntesis de lo público y lo privado hacen ciudad", destacó Areces. A sus espaldas en la foto de la inauguración se veía el cartel de la franquicia hostelera Café y Te. Hoy ese local lo ocupa un "restobar" especializado en la cocina italouruguaya llamada "Vesta". Lo regenta Elio Martucci y su familia. Son los últimos en llegar a un centro comercial que tiene 14 de sus 16 locales en funcionamiento y espera en los próximos días colgar el cartel de lleno. "Poco a poco, con trabajo y sacrificio vamos haciendo que las cosas funcionen", explica Martucci.

LA NUEVA ESPAÑA reunió ayer para celebrar la efeméride de los 25 años a varios comerciantes. Estuvieron el entrenador personal Alberto Bello, Esteban Tamés de la juguetería Marvelous, que ocupa el lugar de la histórica Din Don de José Antonio Peláez (jubilado el año pasado), Marcelino Jiménez de "Show Room" de serigrafía y Silvia Suárez de la tienda de camisetas de grupos de música "Malasquina", ahora de los más veteranos. La mayoría coincide en que la ubicación "privilegiada" del espacio, a unos cien metros de La Escalerona, es su mejor arma, aunque extrañan que no se aposente una gran marca para hacer despegar las ventas. "Sería muy bueno porque atraería más público. Al final no es un lugar al que la gente venga si no es aposta.", reflexionan los inquilinos del San Agustín que llega en plena forma a sus bodas de plata.