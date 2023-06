Los vecinos celebran el "no" a la pirólisis, y el feminismo se pone "en alerta" por Vox

La extensa entrevista a la nueva alcaldesa Carmen Moriyón publicada en exclusiva en LA NUEVA ESPAÑA ha dado lugar a un aluvión de reacciones. Con opiniones contrarias a los cambios en materia de movilidad, existe consenso en la defensa de un plan contra la contaminación, pero surgen nuevos temores respecto al papel que jugará Vox en materia de igualdad.

Iván García, portavoz de la plataforma de afectados por la ordenanza de movilidad, celebra la decisión de Foro de retirar el recurso. "Foro siempre ha tenido la misma opinión que nosotros: buscar soluciones y no prohibiciones. Celebramos sus declaraciones", señala el responsable, cuya agrupación estudia una quedada de coches clásicos "para celebrar la apertura de una arteria fundamental para todos como es el Muro" cuando culmine su restauración a su estado previo al covid.

Otra plataforma, la de contra la contaminación, celebra las declaraciones de Moriyón respecto a su "no rotundo" a abrir una planta de pirólisis en El Musel. A José Luis Rodríguez le entra hasta la risa al ver que la Alcaldesa está dispuesta a "encadenarse" con los vecinos. "Sabemos que esto es más competencia del Principado, pero está bien que ella diga eso porque, bueno, ya es un paso", razona el responsable, que no obstante pide "ir más allá" y abordar un problema de contaminación "muy presente" en la ciudad.

El presidente local de Otea, Ángel Lorenzo, felicita en nombre de su equipo al nuevo gobierno local. "Creemos que va a haber una buena sintonía", señala el responsable, que aspira a "tener contacto directo y habitual" con el nuevo equipo para "hacer de Gijón la ciudad más importante del norte en turismo, la gran empresa de este país", un objetivo que a su juicio ayudaría a reducir el éxodo juvenil.

Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro, es conocedor de la intención de Moriyón de acudir a la bendición de las aguas en San Pedro y de cumplir su compromiso, ahora también pactado con Vox, de retirar el reglamento de laicidad. "Es lo normal. Lo anormal fue la decisión de la Alcaldesa anterior de no acudir, cuando antecesores de su mismo partido acudieron y lo pasaron estupendamente. Es un acto bonito y tradicional de Gijón. Con Carmen guardo una buena relación desde hace mucho tiempo y ya hemos hablado de esto", señala. Sobre el reglamento, y a la espera de cómo evolucione el compromiso forista, el sacerdote va a presentar alegaciones: "Es algo tan extraño e impropio de Gijón, donde la iglesia ha colaborado tanto. Los curas fueron adalides del cambio en esta ciudad. Ese reglamento fue un desprecio, un tortazo, y no responde a la identidad de una población como la nuestra".

El compromiso del nuevo gobierno de tratar de recuperar la feria taurina ya ha puesto a trabajar al empresario Carlos Zúñiga: "Me siento inmensamente feliz por el nuevo rumbo que tomará la ciudad. Creo que a día de hoy no puede haber una mejor alcaldesa para Gijón. Las urnas han hablado y estoy seguro de que este tripartito será sinónimo de éxito y de prosperidad. Por fin Gijón volverá a ser lo que siempre fue".

En materia de igualdad, Begoña Piñero, de la tertulia feminista "Les Comadres" y miembro del Consejo de Mujeres, agradece que la Alcaldesa manifestase en la entrevista su intención de no dar ningún "paso atrás" en materia de igualdad, pero aclara: "Las mujeres feministas de Gijón estamos defraudadas, preocupadas y en alerta. Sabemos lo que hace Vox en los gobiernos que participa. El 22 de mayo, en la reunión del Consejo con los partidos, el único que no asistió fue Vox y aquel día Carmen Moriyón dijo que no pactaría con ellos". Señala la feminista que la nueva Alcaldesa "firmó un papel (el pacto con Vox) donde se comprometía a revisar y redactar una nueva ordenanza de Igualdad y hay que recordar que esa ordenanza fue aprobada sin alegaciones de otros partidos". "También se ha comprometido con ellos a revisar y cambiar los accesos a las subvenciones como las que se dan a asociaciones que luchan por la igualdad entre mujeres y hombres, y acordó con ellos que Vox participe en el nombramiento de la titular de la dirección general de Igualdad. No sé cómo encaja todo esto en lo que dice en la entrevista de que no se va a dar ningún paso atrás", reflexiona.

También se muestran críticos desde Xega, que mostró su rechazo al tripartito. "El pacto es profundamente deshonesto y tememos que únicamente sirva para sumir la ciudad en un lugar frío y gris con derechos para unos pocos donde se fomentará la desigualdad y el odio", señaló el colectivo, presidido por Yosune Álvarez, en un comunicado. El grupo se pregunta si en las ayudas a familias pactadas con Vox se incluirán también a personas del colectivo que integren núcleos familiares.

Desde el sector vecinal, por último, Manuel Cañete, líder de la federación de asociaciones vecinales (FAV) de la zona urbana, ya ha pedido una reunión con Moriyón y señala: "Necesitamos certezas de que habrá líneas que no se van a cruzar". Reconoce que "los resultados (electorales) son los que son", pero acusa a Vox de "mediatizar claramente en temas como derechos individuales, de la mujer, que niega la violencia machista". Sí tiende la mano a la Regidora en la pirólisis –"yo me encadenaría con ella", dice–, pero pide "sensatez" en materia de movilidad: "Desde Madrid y desde Europa nos exigen medidas". Miguel Llanos, líder de la federación rural "Les Caseríes", celebra el compromiso forista de reformular las medidas de movilidad. "Nosotros somos los mayores interesados en una movilidad que atienda a las necesidades de todo el mundo. La zona rural es la más afectada en materia de circulación. Como con el Muro, aspiramos a un modelo que pueda ser consensuado con todos los colectivos afectados", razona el presidente, que pide a la Alcaldesa "agilizar al máximo" la instalación de cámaras de videovigilancia en las parroquias.