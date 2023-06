Cristina Mitre: "El podcast da rigor contra los titulares cebo"

"Ilusiona el triple actuar en Gijón que en cualquier otra sitio. Que no me malinterpreten en Madrid, Barcelona, Granada o Sevilla, pero cerrar la gira de ‘Nena, no te compliques’ en mi casa, con un lleno casi total, pues es impresionante. Estoy con muchas ganas de que llegue, será un fin de fiesta apoteósico". La periodista gijonesa Cristina Mitre estará mañana en Gijón en el teatro de la Laboral (20.30 horas) junto a Patricia Ramírez, conocida como Patri Psicóloga, con la que forma un tándem de referencia en el mundo de la divulgación en salud en Internet.

"Nena, no te compliques" es el título del podcast que ofrecen con rigor y mucho humor y que ahora da el salto al directo, en un espectáculo peculiar que podrá disfrutar el público asturiano. "Es mucho más que un podcast en directo. Al público que asista le daremos un manual de uso y disfrute para descomplicarse la vida. Será un momento único, no se podrá ver después. Será como un libro de instrucciones para hacerte la vida más fácil", relata la gijonesa Cristina Mitre, especializada en comunicación de moda, belleza y fitness, y que fue galardonada el pasado mes de mayo en la gala de la II edición de los Premios Ondas Globales del Podcast. Al público le propondrán en torno a una hora y media de espectáculo en el que abordarán distintos registros. "Hablaremos de la importancia del autocuidado y de cómo hacerlo, también del ejercicio de fuerza y por qué debes hacerlo, de cómo parar esa lavadora mental y esa rumiación que nos hace pagar un peaje en nuestra salud física y mental. De estas cosas, desde la risa y el humor, porque como dice Patri eso es la antítesis de la ansiedad, pues vamos a aprender a desaprender. Desde el humor y desde la risa ayudaremos a descomplicarse la vida", resume Mitre sobre el mejunje de temas que ofrecerán al espectador en este show. ¿Y por qué nos complicamos tanto la vida? "La respuesta es sencilla. Porque tenemos trabajos de 24 horas los 7 días a la semana, con una desconexión digital sin precedentes y, en el caso de las mujeres, con una carga dentro de casa que, pese a que con la conciliación ha mejorado mucho, la sigue llevando la mujer", afirma Mitre, que incide en este aspecto de la educación y la igualdad. "Es que hay muchos ejemplos relacionados con cómo hemos sido educados. Uno de ellos es la responsabilidad de ocuparnos de los demás con ese refuerzo positivo de qué buena hija es porque se ocupa muy bien de los padres. Al final es una carga física y emocional enorme", analiza. Esa idea del autocuidado, y del desgaste que supone para la mujer elevarlo hasta la perfección constante, es otro de los aspectos que valora Mitre. "El 90% de la publicidad va dirigida a las mujeres y siempre nos ha hecho un flaco favor. Y también está el tema de la tecnología. Antes, tu término de comparación era una compañera del colegio, tu prima o la vecina del quinto, pero ahora te estás comparando continuamente con una imagen que está totalmente filtrada, y con el momento de la vida de alguien que está en Instagram", indica la periodista gijonesa, que subraya en esta misma línea: "Entonces todo eso es una presión añadida, que antes no teníamos, y suma y suma, y la radiografía es que estamos hiperocupadas, sin tiempo para nada". Cuando Cristina Mitre y Patri Psicóloga se juntan en el podcast el resultado siempre se traduce en éxito. "Patri es una comunicadora nata, poca gente he entrevistado con esa capacidad de emocionar. Es una persona sumamente divertida y generosa. Tenemos una química importante entre las dos", comenta Mitre. Algunos de los encuentros entre ambas acumulan más de medio millón de descargas, en un formato que considera muy interesante y del que valora algunas de sus claves de atracción: "Estamos cansados de tanta tiranía de la imagen, tanto vídeo y tanta foto filtrada en Instagram. El podcast es algo que te habla al oído, que te lo cuenta de manera cercana. En un tiempo en el que hay que consumir todo en menos de un minuto, un podcast da rigor y contexto en este momento contra los titulares cebo, que es lo que predomina ahora".