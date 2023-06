Las defensas del "caso Musel" lo tildan de "infamia" y piden absolver a los acusados

Una "infamia", una acusación "fake", una causa penal "que ha provocado un daño irreparable" y que "tendría que haberse archivado", un juicio oral "injustificado", un comportamiento judicial "abusivo". Las defensas de los acusados del "caso Musel" que tomaron ayer la palabra en una de las últimas sesiones del juicio en la Audiencia Nacional para justificar sus escritos definitivos – que pasan por la absolución de los implicados– se mostraron en varios momentos muy duros contra un juicio que, aseguran, "no se sostiene". Reprocharon de manera especial la "imparcialidad" del Ministerio Fiscal y "el doble papel" de Abogacía del Estado, que participaba con defensa y acusación.

Las defensas de José Luis Díaz Rato, exdirector del Puerto, y de Fernando Menéndez Rexach, expresidente, fueron especialmente críticos en sus discursos. "En solo dos minutos se podría resumir el objeto de enjuiciamiento en esta sala durante estos seis meses", aseguró Agustín Azparren, abogado de Rexach. Su resumen fue que los materiales para ampliar el puerto, "tradicionalmente obtenidos de canteras cercanas", calculó sus precios en base a la utilización de canteras como la de Aboño. Cuando "surge el problema" con estos suministros, y por "los problemas de plazos por las ayudas de la Unión Europea" y por el riesgo a que paralizar la obra implicase que los temporales deshiciesen los avances, "la única solución viable" era modificar el proyecto, algo "perfectamente legal". "El resultado fue que la obra se finalizó en un plazo razonable y que no supuso ningún perjuicio para el Estado, sino un ahorro de 92 millones de euros" respecto a ese contrato modificado. "Por lo demás, este juicio ha sido más bien un máster en ingeniería marítima", lamentó el letrado, que insistió en que "en ningún caso" las pruebas aportadas indican algún delito penal. Reprochó las "generalidades" de los escritos de acusación y ve "contradictorio" que se acuse a los implicados de querer enriquecerse con el proyecto. "¿En qué mente criminal cabe devolver 92 millones?", preguntó.

Azparren tildó también de "absurdo" la hipótesis de que los implicados sabían que la cantera de Aboño no se iba a poder usar por el proyecto de la desulfuradora de Hidroeléctrica. "Presupone que Rexach miró la página 618 del BOE varios meses antes de ser el presidente del Puerto. Y ese anuncio tampoco indicaba que esa planta iba no iba a ser compatible con otros usos. No tiene sentido", criticó el abogado, que apuntó a "luchas partidistas" y "cainismo" la tramitación de esta demanda.

Viliúlfo Díaz, defensa de Díaz Rato, coincidió con el discurso de Azparren y añadió que "en todo este tiempo nadie ha podido formular con datos objetivos que aquí haya un delito de fraude o prevaricación", que tanto Rexach como Díaz Rato "tendrían que tener dos calles en Gijón" y que "el reltado de los hechos es absolutamente ‘fake’". "Lo más triste es que ese relato empezó por quien tenía que ser defensor, Abogacía del Estado. No se puede ser menos humano, más ofensivo. No se puede ser peor", reprochó.

Con un tono menos duro pero igual de tajante, intervinieron los letrados de Fernando Palao, exsecretario de Estado de Transportes, y Mariano Navas, expresidente de Puertos del Estado, que explicaron no apreciar "ningún hecho punible" y probado en los escritos de las acusaciones y que reprocharon también que sus representados se hubiesen mantenido como imputados y no solo como testigos. Similar valoración lanzó la letrada de Ana Isabel Dici –la primera gerente de la UTE Dique Torres–, que hizo más hincapié en que los hechos que se juzgan deberían considerarse prescritos, pero que en cualquier caso, señaló, no afectan a su representada, "porque dejó la UTE antes de que se iniciase la obra".

En la sesión de ayer intervino también Manuel Junquera, abogado del vecino José Prendes, que ejerce la acusación particular por su terreno expropiado en el Alto Aboño. El letrado reprochó que los terrenos se expropiaron a su cliente por menos de 4 euros por metro cuadrado cuando a otras partes se les pagó a más de 20 y que el proceso incurrió en "una ausencia total de transparencia". "Se hizo desaparecer el Alto Aboño, hay pruebas implacables", aseguró.