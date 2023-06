Paseos por Gijón que se vuelven virales

Jorge Rodríguez, 46 años, empleado de un centro comercial, vecino de Nuevo Gijón. El perfil suena al de, como él mismo dice, "un tipo normal", pero a este gijonés lo siguen en sus paseos diarios por la ciudad, en los días más flojos, más de 150 personas en directo a través de sus teléfonos móviles. El "tiktoker" conocido como "Jorge Jota" es uno de los últimos fenómenos de esta red social a nivel local, con más de 82.000 seguidores, por un tipo de contenido que él no creía que fuese a generar tanto revuelo: ejerce, extraoficialmente, como guía turístico de Gijón en internet, paseando cada día por un barrio distinto de la ciudad. Empezó a hacer directos a inicios de 2021 para distraerse de la muerte de Lorena, la que había sido su pareja de toda la vida, y ahora ha creado una comunidad online que no para de crecer: "Hay gente que baja en pijama al portal si ve que paso por su calle. Está siendo muy bonito".

Lo llaman "Jorge" o "Jota" y tiene una pequeña legión de aficionados muy fieles, muchos de ellos, vecinos de la ciudad de toda la vida que se conocen la historia local al dedillo. Es uno de los detalles que más está sorprendiendo a Rodríguez: la presencia en Tik-Tok de gente mayor que se conecta a sus directos para explicarle que la playa de El Arbeyal antes de llamaba de La Casera, por la fábrica, y que había otra playa que se llamaba la del Tallerín donde hoy está El Musel. En los paseos se habla de tiendas que ya cerraron, del callejero local, de dónde está el mejor chigre de cada barrio. "En los directos participa mucha gente que lo está pasando mal ahora o que en su día perdió a gente y busca un sitio donde poder desconectar, y también personas que están enfermas y no pueden salir de su casa a caminar", señala el creador de contenido, que cree que la idea de Tik-Tok como espacio para jóvenes haciendo coreografías está ya "desfasada".

En sus directos, Rodríguez ya saluda por nombre a muchos seguidores. A Esther de La Calzada, a Tere del Natahoyo, a Rosa de Jove. Todos vecinos de la ciudad que se conectan en las tardes de directo del "tiktoker" para recordar viejos tiempos o para pasear por calles que hace tiempo que no visitan. Esta comunidad online se nutre ahora también de gijoneses emigrados que echan de menos su ciudad y de residentes de otros lugares del país que conocen Gijón por alguna visita esporádica. A la mayoría Rodríguez ya les ha contado en algún directo su historia personal y cómo estos paseos le han ayudado en su proceso personal de duelo. "Pero también les digo que no pueden obsesionarse con el móvil y que la vida real es la que está afuera, no en la pantalla", advierte. Muchos de sus directos terminan así, y también con la muletilla: "No te olvides de sonreírle a la vida". Por ahora, con Rodríguez ya sonríen 82.000 personas que antes no se conocían.