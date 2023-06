El PSOE elige la política de igualdad como primer campo de batalla contra Moriyón

El primer movimiento del PSOE en la oposición ha sido solicitar por escrito a la alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, una copia de los acuerdos alcanzados con Vox para conformar el pacto de gobierno e información de los "aspectos concretos" que se van a revisar de la ordenanza de igualdad y que van "ser objeto de nueva redacción al considerar que generan desigualdad entre personas". La petición lleva la firma de los nueve ediles del grupo municipal socialista, empezando por Luis Manuel Flórez, "Floro".

El PSOE convierte así la política de igualdad, y el enfado generado en los colectivos de mujeres el hecho de que Foro haya abierto la puerta de ese ámbito municipal a Vox, en su primera batalla contra Moriyón y el gobierno tripartito que preside. El pacto firmado por Foro y Vox compromete la revisión de la ordenanza recién aprobada, un cambio en los criterios de reparto de subvenciones y permite a Vox participar en la elección de la persona que ocupe la Dirección General de Igualdad. Igualdad es una competencia directa de la Alcaldesa.

En su carta a Moriyón, los ediles socialistas le recuerdan –además de unas palabras suyas ante el Consejo de Mujeres sobre lo aprendido del feminismo– que la ordenanza alcanzó su aprobación inicial con los votos de todos los partidos de la Corporación, excepto Vox. "Pero del acuerdo para alcanzar la Alcaldía se desprende que existen extremos de la ordenanza sobre los que la actual regidora y su formación tenían reservas que nunca habían manifestado y que ahora pretenden revisar y modificar", se explica en la carta enviada desde el PSOE antes de rematar con un "ante ese cambio es urgente que se aclare qué aspectos concretos cree ahora la Alcaldesa que causan desigualdad, o lo que es lo mismo, contrarían el mandato constitucional que obliga a los poderes públicos a remover los obstáculos que impiden la igualdad entre hombres y mujeres".

Entiende el PSOE que en una ordenanza de solo 62 artículos no será difícil que la Alcaldesa les pueda especificar los que son contrarios a "esas ideas que, según ella, aprendió del feminismo". Moriyón, que fue a la Oficina de Políticas de Igualdad en su primera visita oficial aseguró que no habrá pasos atrás y que no cambiará el voto final a una ordenanza ahora en periodo de alegaciones.

Vox, mientras, utilizaba sus redes sociales para, en el marco de la campaña electoral, presentar doce medidas que defienden para "combatir la violencia contra la mujer y sus causas". Un listado que habla de violencia doméstica y garantiza igualdad de trato para las agredidas sin distinción por el sexo de quien las haya agredido.