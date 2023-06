Visibilizar el trabajo de las asociaciones sociosanitarias: reto para Salud Vecinal

Convertir al Ayuntamiento de Gijón en un altavoz al trabajo de las entidades sociosanitarias de la ciudad, que no son pocas, es una de las acciones que, tras el verano, impulsará la Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, como responsable de una nueva área municipal que se presenta con el título de Salud Vecinal. Un área que se incluía en el programa electoral de Foro como medida número 41 vinculándola directamente a la lucha contra la contaminación. Pero al margen de otras acciones el plan de Moriyón para salud vecinal, como ayer indicó durante una entrevista radiofónica en "Ser Gijón", es dar visibilidad a este tipo de entidades para que quienes padezcan una enfermedad concreta sepan donde pueden acudir a buscar apoyo o información.

"Una Alcaldesa debe ser una buena comercial y en este caso se trata de ayudar a visibilizar a estas asociaciones a las que se abrirán las puertas de la Casa Consistorial para que, semanalmente, pueden presentarse. Es algo que no necesita ni de más dinero ni de más directores generales", concretó la Alcaldesa. No es su única idea en la cabeza. Entiende Moriyón que el trabajo coordinado de las áreas de Salud Vecinal y Relaciones Institucionales, que llevará el forista Jorge González-Palacios, debe servir para establecer un cauce de relación fluida con las redes sanitarias locales, tanto de Atención Primaria como hospitalaria, especialmente con Cabueñes donde está en marcha un ambicioso proyecto de ampliación física y renovación tecnológica.

Por otro lado, y en una entrevista en "Onda Cero", la Alcaldesa cerró la puerta a que el control que del área de Festejos se ha dado a Vox pueda conllevar la desaparición de algún eventos festivo. En concreto de la Semana Negra o el Festival de Cine de Gijón que, a priori, podrían no estar en el ideario a defender por el partido de Santiago Abascal. "Todos los eventos que Gijón tiene y que la mayoría de Gijón quiso y que son mayoritarios se tienen que mantener", aseguró la regidora tras reivindicar que, al margen de la autonomía que cada edil pueda tener en su área de responsabilidad "yo voy a liderar el gobierno. Un liderazgo que voy a ejercer". Festejos está en manos de Vox, junto a Divertia, que es la empresa de la que depende el FICX y el teatro Jovellanos.

Xega retira la invitación a ir al Orgullín de Deva a Moriyón por su pacto de gobierno con Vox

"Puede subir si quiere, pagar su entrada como el resto y estar como una más, pero como Alcaldesa no está invitada". Esa es la opción que le daba ayer la coordinadora de Xega, Yosune Álvarez, a Carmen Moriyón, recién investida Alcaldesa de la ciudad por tercera vez, para participar en el día de las familias que este domingo se celebra en el camping de Deva dentro del programa de actividades del "Orgullín", un evento que sirve de preámbulo a las celebraciones –festivas y reivindicativas– del Día del Orgullo para la comunidad LGTBI+ de Asturias. Xega comunicaba ayer por escrito, vía correo electrónico a la Alcaldía, que "en vista de los acuerdos mantenidos para esta nueva legislatura por la agrupación de Foro Gijón y la de Vox este año no vamos a mandar la invitación para la comida del Día de las Familias como alcaldesa y máxima representante de la ciudad de Gijón". La carta se enviaba después de escuchar a Carmen Moriyón en una entrevista en "Ser Gijón" decir que tenía previsto ir a esa jornada de fraternidad como ya había hecho en mandatos anteriores. "Asistí varios años y es una jornada magnífica. Es mi sitio, ellos me lo dieron. Si nada me lo impide allí estaré", explicaba la forista, que desde el primer minuto ha minimizado el impacto que el acuerdo de gobierno con Foro pueda conllevar para los derechos de todos los colectivos. Desde Xega se reconoció que la no invitación se le envió a Moriyón tras escuchar estas declaraciones "pero estaba decidido desde antes, lo que pasa es que no nos había dado tiempo". El pacto con Vox es la justificación de no invitar esta vez la Alcaldesa a participar en esa jornada como se hizo antes tanto con Carmen Moriyón como con Ana González. El Orgullín celebra este año su undécima edición. De hecho. Vox es el único partido que no está invitado al acto de izado de la bandera multicolor con el que el viernes por la tarde se abre el Orgullín. Es allí donde Foro, explica Xega, tendrá la oportunidad de tomar la palabra y dar sus explicaciones. La invitación es a Foro no a Moriyón o nadie en concreto. "Tenemos muy claro que este acuerdo (por Vox) no va a proteger nuestros derechos, sino todo lo contrario y queremos expresar nuestra más profunda decepción por haber cruzado una línea roja tan importante como es la defensa de los derechos humanos entre los que se encuentran los nuestros como personas LGTBI+", explican en su carta a la Alcaldesa desde Xega. Gijón acoge este sábado por la tarde el acto central del Día del Orgullo con una manifestación que recorrerá la ciudad bajo el lema compartido: ""Families Arcoíris Orgulloses. Ley LGTBI+ en Asturias, ya".