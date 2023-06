Los bañistas, en un mar de dudas

A Julián Fernández Cuesta, un vecino de La Arena de 85 años y habitual de la playa de San Lorenzo, le gusta situarse siempre delante de la torre central de Salvamento. Cuando a media mañana un socorrista se acercó ayer para cambiar la bandera e izar la roja le sorprendió. "Les pregunté qué cuál era el motivo, porque no me cuadraba si estaba tan en calma el mar", relata. La respuesta que recibió fue que la calidad del agua en esa zona no cumplía con los requisitos exigidos. Una situación similar a la que vivió la alemana Ellen Wolfe, que se encontraba en su primer día de vacaciones en Gijón. Fueron casos aislados, porque la gran mayoría de bañistas del principal arenal gijonés no se enteró de la situación hasta pasadas varias horas. La joven Cayetana Junquera lo hizo al leer en su móvil la edición digital de LA NUEVA ESPAÑA. "Deberían informar a la gente, para eso está la megafonía", dijo.

Después de una semana con lluvia intermitente, la primera jornada del verano de 2023 amaneció soleada, lo que provocó que San Lorenzo tuviera una notable afluencia pese a ser día laborable. Acompañaba la buena temperatura, el estado del mar y las ganas de verano. "Venimos siempre que podemos", contaba Rosa García, esposa de Julián Fernández. "Cuando era joven es verdad que el mar siempre estaba más claro y limpio", relataba el hombre, mirando al Cantábrico. "Al final, tampoco se le puede dar muchas vueltas, porque si hacemos caso a todo lo que dicen, no saldríamos de casa, así que no creo que sea tan peligroso lo del mal estado del agua o de que haya vertidos al mar", subrayaba García. Más preocupada se mostraba la joven Cayetana Junquera. "Los últimos días me ponía por la zona del Tostaderu, pero es verdad que para ese lugar olía bastante mal, como de desechos, que venían del río Piles. Acabé moviéndome más hacia el centro porque no estaba a gusto", relataba esta joven, que transmitía la necesidad de que se vigile este aspecto. "Claro que me preocupa, no lo había visto nunca que cerrarse el baño por esto, sí hay problemas de vertido al río que lo investiguen y lo solucionen, y sobretodo que informen a la gente", subrayaba. Margarita del Riego aprovechaba para leer un libro después del baño. "Los socorristas nos movieron para otra zona, más hacia el centro, estaba la lancha por esa zona, pero para nada pensé que era por un problema del agua. Deberían haberlo avisado", destacaba. "No creo que haya un problema con El Piles, supongo que será algo muy concreto. Pero es verdad que esa sensación de que el Piles huele mal está siempre, aunque quizás el pasado fin de semana que pasé junto al cauce lo noté más que otras veces", enfatizaba. Ellen Wolfe también se enteró del cierre por la mala calidad del agua tras preguntar a un socorrista. Ni ella ni su acompañante, Thomas Kollner, tenían claro si podían bañarse en otras zonas después de que empezase a ondear la bandera roja. "De momento vamos a tomar el sol, ya veremos después", contaban estos dos alemanes orihundos de la cuenca minera del Ruhr, que hablan perfectamente español, sorprendidos por este incidente en su primer día en Gijón.