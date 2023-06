"Habrá modas como reggaetón o pop, pero el rock siempre estará"

Carlos Prieto "Moha" es el violinista de la banda "Mago de Oz". Es además el único, junto a Txus di Fellatio, que se mantiene en la formación desde su comienzo. El domingo 2 de julio a las 22.30 horas actuarán en Gijón en el recinto ferial Luis Adaro dentro del festival Metrópoli, y lo harán con motivo de una celebración especial.

–Están con su gira de 35.º aniversario "Hasta que el cuerpo aguante". ¿Les queda cuerda para mucho tiempo?

–Tengo cuerda para muchísimo. Soy músico y así voy a morir. No cansaré nunca.

–Es uno de los fundadores de "Mago de Oz". ¿Hasta donde creía que podían llegar cuando daban sus primeros pasos?

–Cuando empezamos éramos un grupo de amigos que nos juntábamos para hacer música. Tuvimos que ir a un banco a pedir un crédito para nuestro disco, porque nadie creía en nosotros. Estuvimos los tres primeros años sin cobrar nada de los conciertos, porque teníamos que pagarlo. Pero tirábamos para adelante porque teníamos una ilusión tremenda. Y a fuerza de esa mentalidad, de creer en nosotros, pues lo fuimos consiguiendo y al final nos ha ido muy bien. Pero el camino ha sido muy duro. Y ese es el consejo que le daría a los jóvenes, que crean y trabajen, porque al final llega.

–¿Sería posible repetirlo en estos tiempos?

–Creo que sí, porque al final es todo exactamente igual de difícil. Antes estaba el pop al que se hacía caso y no a nuestro estilo. Y ahora pasa con el reggaetón. Hay que estar peleando siempre. Y diría, en el plano positivo, que aunque vengan modas y músicas, el rock siempre está ahí. Y siempre llega al público.

–Entraron en el panorama musical con una mezcla de rock y ritmos celtas. ¿Fue una apuesta demasiada arriesgada?

–No. Porque no éramos los primeros que lo hacíamos en el mundo, donde teníamos algunas referencias. En España quizás sí fuimos pioneros. Buscábamos no solo mezclar la música celta, sino la clásica también, porque venimos con la flauta y el violín de una formación clásica del Conservatorio. Nos dimos cuenta que en la mezcla está la riqueza, probamos con diferentes estilos, que ligábamos con el rock. No fue arriesgado sino original, porque nos han seguido después muchos más. Cuando lo hacíamos no pensábamos en ‘petarlo’, era la música que nos salía.

–¿Cuál es el secreto para permanecer tras más de tres décadas en activo?

–Nos preocupamos mucho de los shows que hacemos, de llevar una escenografía concreta. O de cuidar mucho a la gente. Seguimos aquí porque el que nos escuchaba hace 30 años va ahora a vernos a con sus hijos. Hay que darles mucho cariño.

–¿Cómo se mantiene la fortaleza para seguir creando una música con un sello tan propio?

–Para empezar, en mi caso sigo teniendo la misma ilusión que con 18 años. No vamos a estar haciendo 30 años la “Fiesta Pagana”, eso ya pasó. Seguimos buscando otras músicas o instrumentos que nos enriquezcan, sin dejar nuestro sello, que sea algo más moderno y renovado.

–¿Qué disco le ha marcado?

–Cada uno decimos una cosa. Pero para mí fue "Gaia". Porque fue la evolución musical en la que encontramos otros caminos, investigamos en otras músicas para ampliar nuestro espectro. Fue un gran salto el que dimos. Abrió la puerta a crecer. Tiene una temática muy bonita. Y después de 20 años seguimos jodiendo la naturaleza y al mundo. No aprendemos.

–¿Echa de menos más música rompedora como la suya?

–Estoy seguro que la hay, pero que no tiene repercusión. Es difícil entrar en un mundo en el que todos es Maluma o Quevedo. Pido que haya variedad; falta prestar atención.