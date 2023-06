El mal estado del agua obliga a cerrar al baño parte de la playa de San Lorenzo

Hasta este mediodía, como mínimo, permanecerá prohibido el baño en la playa de San Lorenzo, entre las escaleras 12 y15. La bandera roja empezó a ondear en la zona a última hora de la mañana de ayer tras dar negativo en calidad dos análisis consecutivos de los que semanalmente realiza el servicio de Medio Ambiente para controlar la calidad del agua. El protocolo activado desde el Ayuntamiento obliga a cerrar la playa hasta que la analítica sea positiva. Los servicios técnicos municipales siguen monitorizando el agua. No se descarta que el origen del problema tenga que ver con algún vertido en el Piles que haya llegado a la playa y que, incluso, pueda proceder de la red municipal de colectores.

El problema se le ha presentado a Carmen Moriyón a los seis días de tomar el bastón de mando y mientras estaba en Madrid, donde participó en una reunión de la Fundación Princesa de Asturias presidida por los Reyes. Nada más llegar a Gijón, hubo una reunión extraordinaria para tratar el asunto. Junto a la Alcaldesa, estuvieron el futuro edil de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles; el gerente de la Empresa Municipal de Aguas, Pedro Menéndez; el jefe del servicio de Medio Ambiente, Jesús Fernández Testón; y el portavoz del gobierno, Jesús Martínez Salvador. La situación de la red de saneamiento fue uno de los ejes del encuentro.

No hay responsable de Medio Ambiente que no sepa de los quebraderos de cabeza que da la playa de San Lorenzo. Carmen Moriyón (Foro) y Aurelio Martín (IU) no tardaron en averiguarlo y, ahora, Rodrigo Pintueles (PP) lo descubre antes incluso de recibir la delegación de competencias. El nuevo problema llega después de cuatro año de actuaciones de mejora en el Piles y su entorno y de la puesta en servicio de equipamientos tan importantes como el pozo de tormentas de Hermanos Castro. Aunque no todo está hecho. Falta, por ejemplo, el colector del Peñafrancia, cuya renovación comenzará tras el verano.

A Carmen Moriyón, que incorporó las competencias de Medio Ambiente a su labor como Alcaldesa, le tocó lidiar en el verano de 2018 con una playa de San Lorenzo teñida de marrón y que "olía a mierda", según el testimonio de los bañistas, tras una serie de vertidos al río Piles. Problemas de descoordinación en las muestras provocaron que algunas tomas de agua dejarán de hacerse lo que llevó al gobierno a plantear un cambio en el protocolo de actuación ante estos casos. Un error que reconoció la regidora. Otro, el haber permitido el baño durante un tiempo pese a que la presencia de bacterias fecales en el agua. Pero "ni San Lorenzo es una cloaca ni estamos ante un desastre ecológico", remató la entonces Alcaldesa. El tono marrón volvió a las aguas de San Lorenzo a finales de ese año. La justificación entonces fueron las fuertes lluvias que obligaron a realizar alivios al Piles desde la red de saneamiento de la EMA.

El siguiente edil de Medio Ambiente, Aurelio Martín (IU), no llevaba mucho en el cargo cuando se desayunó un día con peces muertos en la desembocadura del Piles y hubo que cerrar la playa por prevención. Las analíticas tomadas en septiembre de 2019 mostraron una contaminación fecal disparada en el Piles. Las posteriores ratificaron la gravedad del problema en el tramo de Las Mestas a la playa. La decisión de Martín fue actuar en el Piles para mejorar el río y, al tiempo, proteger la playa. El proyecto de renaturalización del río , y eliminando el anillo navegable, era la guinda del plan.

Hay mucho hecho, pero también mucho por hacer. La acción municipal en el anterior mandato incluyó, además de inspecciones a viviendas y ganaderías para evitar vertidos directos al río, inspecciones a los grandes equipamientos públicos y privados de la zona. Se inspeccionaron El Molinón, el Palacio de Deportes, el rastro, el Club de Tenis, el Grupo Covadonga, el complejo deportivo de Las Mestas, el Chas, parte del campus universitario y el recinto ferial Luis Adaro. A la gran mayoría se le pidieron mejoras, que se hicieron.

Otro elemento sustancial fue analizar la situación de la propia red de la Empresa Municipal de Aguas. Una de las primeros ajustes fue poner en servicio del tramo final del interceptor de Viesques para poder eliminar un tramo del deteriorado colector de La Camocha. También se optó por una conexión de las aguas de drenaje procedentes del túnel del metrotrén al canal del Molín para, entonces, mejorar el aporte de aguas a la laguna del parque. Precisamente, el pasado mes de enero comenzaban los trabajos de dragados de los estanques del parque de Isabel la Católica por primera vez en cuarenta años. El proyecto, con un plazo de ejecución de seis meses, tiene un coste de un millón de euros. Además de quitar lodos, se construye una nueva tubería para derivar agua al estanque del este desde el canal del Molino y crear un nuevo sistema de medida de caudales y se colocan sensores.

Aunque la actuación más importante en todo el entorno fue la puesta en servicio del pozo de tormentas de Hermanos Castro. El depósito elimina esos vertidos directos al río Piles que se hacían en los días de intensas lluvias al poder almacenar hasta 15.000 metros cúbicos. Hay otra pieza importante del puzzle que aún queda pendiente: la renovación del colector del río Peñafrancia. Una obra que se reparten el Principado de Asturias y la EMA y cuyos trabajos iban a empezar ya pero se decidió demorar al final del verano para evitar los problemas de circulación que se iban a generar en La Guía. Esta obra es vital para evitar las filtraciones de aguas fecales al Peñafrancia, afluente del Piles, a través de las grietas que se han detectado en ese colector provocadas por raíces de árboles.