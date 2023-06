A "Tina" le sale una madrina de lujo

Primero generó riadas de apoyo en la Guardia Civil y ahora ha enternecido a la aristócrata Eugenia Martínez de Irujo. La historia de "Tina", la perra de la Guardia Civil con un gran olfato para incautar drogas y que adoptó un agente retirado, ha pegado una nueva vuelta de tuerca. Martínez de Irujo colaborará en el tratamiento de la labradora, que, tras su larga carrera de servicio, lleva más de un año y medio en Gijón entrando y saliendo del veterinario. "Me ha dicho que se hará cargo de los gastos más grandes. Es un gran gesto", explica Pedro García, el dueño de "Tina".

La historia de "Tina" la contó García en LA NUEVA ESPAÑA hace año y medio. El estado de salud del can sigue siendo delicado. Todo cambió hace unos cuantos días cuando en una publicación en una red social el ahora dueño de la perra se llevó una gran sorpresa. "Vi un mensaje de una mujer que decía que se le partía el alma con este caso. Por la foto, me sonaba, pero pensaba que era una cuenta falsa", relata el gijonés. No lo fue. Detrás de ese mensaje estaba Eugenia Martínez de Irujo que ha decidido ayudar económicamente a Pedro García. "Llevo gastados más de 17.000 euros y voy a seguir pagando los gastos pequeños. He prometido que, cuando "Tina" esté mejor, bajaré con ella a Sevilla", finaliza García.