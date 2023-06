"Cualquier tipo de vertido altera el funcionamiento habitual de las playas"

José Palacios Aguilar (Jaén, 1957) es el presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (AEDAC), que esta mañana entregará en la Antigua Rula de Gijón las banderas azules de Asturias. En la ciudad, solo el puerto deportivo será reconocido. Las 14 playas que recibirán el distintivo en la región pertenecen a otros concejos.

–Hoy se hará entrega de las banderas azules del Principado en el puerto deportivo. ¿Qué supone el acto?

–Nos hace especial ilusión realizar el acto en el puerto deportivo de Gijón porque tiene una historia muy prolongada con bandera azul.

–¿Es una referencia este puerto a nivel nacional?

–Sí, porque existe un programa muy exigente de cara a cumplir los requisitos, que son de alto nivel en cuanto a la calidad de los servicios. Este puerto ofrece una gran labor de educación ambiental, con mínimo tres actividades al año.

–¿Qué debe ofrecer un puerto para que la ADEAC le reconozca su trabajo?

–Un respeto total hacia las aguas del mar, no contaminar y tener unas infraestructuras para que los usuarios estén tranquilos. También hemos incorporado como requisito contar con desfibriladores para que, si hay una parada cardíaca, una vida pueda ser salvada. Además, se tiene en cuenta la gestión del puerto. Los criterios para los puertos son exigentes.

–Y respecto a las playas, ¿qué requisitos son indispensables?

–Exigimos una calidad excelente del agua, en base a datos oficiales de Europa. Si la calidad es excelente, la playa puede optar a la bandera. También nos fijamos cuestiones de información ambiental, ya que es obligatorio realizar al menos cinco actividades ambientales al año, con informaciones en paneles, accesos, etcétera.

–¿En qué medida la accesibilidad es un factor clave en los arenales?

–Dentro de los criterios, está que haya espacio para las personas con discapacidad y sillas de baño adaptadas. Hay que remarcar que las playas son de todos, es un criterio muy importante de cara a lograr la integración total de la sociedad.

–¿Cuál es la situación de Asturias en relación a las banderas azules?

–Cada vez los criterios se cumplen más y hay muchos concejos representados: Castrillón, Castropol, Villaviciosa, Navia, Tapia, Valdés... El porcentaje de éxito de los que se presentan es muy alto. Son 8 kilómetros de arenales los que tendrán la bandera azul. También se tienen en cuenta criterios relativos a la seguridad, a los socorristas. Tenemos datos sobre cuántas vidas se han salvado en Asturias, que son espectaculares. Nosotros exigimos que los municipios cumplan la legislación vigente y muchos no tienen la bandera azul porque no lo cumplen, aunque parezca sorprendente. Es una auténtica pena.

–¿Qué tipo de actividades se han de organizar en los arenales?

–Tienen que estar relacionadas con la educación. Escolares que vayan a la playa a conocer las especies autóctonas, a limpiar el entorno. A los niños les suelen gustar este tipo de acciones.

–Este verano, el azul ondeará en la playa de Peñarronda.

–En este caso colaboran los concejos de Castropol y Tapia y siempre destacamos cuando esto sucede.

–¿Cuál es el margen de crecimiento regional?

–Hay un margen de mejora muy amplio. Asturias podría llegar a duplicar el número de banderas azules. Y hay otros programas en los que puede destacar, como el de senderos azules. España no es solo playas y sol y Asturias puede ser un filón porque los senderos pueden ser disfrutados todo el año, al contrario que las playas.

–Ayer se prohibió el baño en una parte de la playa de San Lorenzo debido a posibles vertidos en el río Piles. ¿Qué se puede hacer?

–No estoy muy al tanto porque no tenemos información sobre las playas que no se presentan a la bandera azul. Pero si ha habido un vertido... mal. Todo tipo de vertidos alteran el funcionamiento de las playas y conviene solucionarlos. La calidad del agua es una condición indispensable.

–Gijón ha tomado medidas para evitar problemas de esta índole, como el pozo de tormentas. ¿La ciudad está avanzando hacia una mejor posición de cara a conseguir alguna bandera azul para sus playas?

–En cuanto a la calidad del agua, se está trabajando en el asunto. Al fin y al cabo, los criterios científicos son los más exigentes. El agua está mejorando y, en cuanto su estado sea excelente, animaremos a la Alcaldesa a que se presente para que alguna de las playas de la ciudad opte al reconocimiento.

–¿Qué debe hacer el Ayuntamiento?

–Colaborar con entidades responsables, con Sanidad y autoridades estatales. Se debe velar desde las entidades públicas por que no haya vertidos incontrolados.

–¿Una bandera azul puede ser una atracción para el turismo?

–Hay que apostar por un turismo sostenible y, con este programa, podemos lograr un turismo también educado.

–Se han mostrado críticos con la presencia de duchas en las playas.

–Es que no es obligatorio ni necesario tener duchas. Pedimos que se quiten para evitar un consumo abusivo del agua. En este caso, pedimos que la gente se duche lo menos posible en las playas.

–¿Los perros deberían poder estar en los arenales?

–Es necesario no llevar perros. Somos amantes de los animales, pero la playa no es el lugar para perros por el calor, la arena... Son animales de campo, no de playas. No sé por qué la gente piensa que sí.

–Entonces, ¿las playas en las que se permita la presencia de perros no pueden optar a una bandera azul?

–Eso es.

–¿Qué le dirá a la nueva alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón?

–Es muy interesante que esté presente en la entrega para dar la bienvenida a los demás concejos. La animaremos a participar y, si nos dice que hay interés, podríamos incorporar los arenales gijoneses en futuras visitas a Asturias.

–¿Gijón no está interesada, por el momento, en optar a las banderas azules? Moriyón anunció en campaña que lo intentará.

–No tenemos constancia de ello por ahora. Es un programa voluntario. Lo primero que se debe hacer es informar sobre el interés.