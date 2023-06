Divertia ha planificado un verano 2023 espectacular. Gijón vivirá una temporada estival repleta de actividades relacionadas con la cultura, el ocio y el entretenimiento y se convertirá, de nuevo, en la capital festiva del Norte de España. En verano, Gijón siempre "suena bien".

La programación comenzará hoy con una mirada a la tradición en la fiesta de San Juan, con el enramado de fuentes y las actuaciones de numerosos grupos folclóricos y bandas de gaitas. La playa de Poniente acogerá esta medianoche la quema de la hoguera, los fuegos artificiales, la danza prima y la actuación musical de la Orquesta Cayenna. Las actuaciones del programa "Arte en la Calle" se sucederán durante julio y agosto, comenzando el día 1 con la presencia de formaciones folclóricas. A partir del 14 de julio, las tarimas acogerán los conciertos de bandas y grupos de diferentes géneros musicales.

El área de Festejos de Divertia no solo desarrolla las principales programaciones del verano, como las fiestas, el festival foclórico, la Semana Grande o la Fiesta de la Sidra Natural, sino que impulsa la organización de los grandes festivales del verano, citas que forman parte del calendario cultural de la ciudad año tras año. Es el caso de: Metrópoli, Tsunami Xixón, Ye-Yé o la CometCon. Una de las grandes citas de la temporada estival, sobre todo tras el éxito de la pasada edición, es la esperada "Fiesta del Cielo" que comenzará el 14 de julio con la programación de la noche de los drones. Si en 2022 el espectáculo congregó a más de 100 mil personas en Poniente, el 14 y 15 de julio se espera doblar la asistencia. Y es que Divertia ha reforzado la programación con un espectáculo el viernes 14 y con dos espectáculos más, internacionales, el sábado 15. Más shows, más drones y una producción mejorada convertirán a la Villa de Jovellanos en la ciudad de referencia del "dronshow" europeo. Durante la semana siguiente, se han programado talleres, exposiciones, charlas y actividades para toda la familia, también en el marco de la II Fiesta del Cielo.

Desde el 26 de julio y hasta el 6 de agosto, Gijón acogerá de nuevo un espectáculo de Cirque Du Soleil. Tras las gestiones realizadas por Divertia, la compañía canadiense llegará al Palacio de Deportes con "OVO", un espectáculo inédito, lleno de energía, movimiento y espectaculares acrobacias.

El Jardín Botánico Atlántico será escenario en julio y agosto de varias actividades programadas por Divertia. Es el caso de "Nocturnia", del 28 de julio al 6 de agosto; y de las "Noches Mágicas", del 18 al 27 de agosto. Asimismo, el Jardín repetirá programación planteada por el FICX, con la proyección de diferentes películas, del 1 al 3 de septiembre, gracias a la II Muestra de Cine Sostenibilidad.

La Plaza Mayor será espacio de atención durante todo el verano, desde el uno de agosto acogerá el Festival Folclórico Internacional de Gijón, pero unos días antes, desde el 27 su escenario ofrecerá conciertos gratuitos del Ye-Yé, del Tsunami Festival otras citas de gran interés como: "Girls to the front", Nando Agüeros o "Pulsar to Floyd", además del tradicional encuentro con el Festival Internacional de Bandas de Gaitas, organizado por "Villa de Xixón". La Semana Grande dará comienzo el día 6 de agosto y finalizará el día 15 con la danza prima y el restallón. No faltarán, como es habitual, los conciertos gratuitos.

Finalmente, la 32ª edición de la Fiesta de la Sidra Natural se celebrará del 18 al 27 de agosto e incluirá en su programa el mercadín de la sidra y la manzana, el concurso de escanciadores, los cancios de chigre, el récord mundial de escanciado y la jornada de degustación.

La oferta del área de festejos se complementa desde Divertia con una fantástica programación en el Teatro Jovellanos y con un sin fin de propuestas presentadas desde otras áreas municipales, como la Fundación Municipal de Cultura o el Patronato Deportivo Municipal. Las romerías en barrios y parroquias redondearán el programa. El verano de Gijón asoma para convertirse en la auténtica fiesta del Norte, porque "Gijón suena bien".