Un viaje musical de seis décadas

El Paraninfo de la Laboral celebra mañana y el domingo la segunda edición del "Tsudocu", que es un ciclo de cine documental musical y de cultura urbana. La apertura llegará a las 19.00 horas con la obra "This is National Wake", de Mirissa Neff, en torno a un grupo punk–rock que desafió al régimen fascista del apartheid en Sudáfrica. Y para las 20.30 horas se producirá el estreno de una producción con un guiño muy autóctona, titulado "Asturias Patria Rockera", de la periodista Irene G. Cañedo. "Es un testimonio guiado de los protagonistas de seis décadas, partiendo desde ‘Los Archiduques’ en los sesenta, hasta la actualidad con ‘Ochobre’", resume sobre este viaje musical.

Irene Cañedo, moscona de nacimiento, se trasladó a Madrid para hacer el doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Durante dos veranos, realizó sus prácticas en LA NUEVA ESPAÑA, un periodo que iluminó lo que es ahora su proyecto. "Disfrutaba haciendo las entrevistas que me tocaba a algunos artistas que actuaban en Gijón", rememora. Eso sumado a su pasión musical, porque estudió violonchelo en Langreo en el Conservatorio de Música de Sama, le llevó a que cuando tuvo que afrontar el trabajo de final de carrera se decidiese a hacer una investigación y recorrido por la música asturiana. "Los Berrones", "Ochobre", "Ilégales", "Australian Blonde", "Manta Ray" o "Undershakers" son otras de las bandas a las que entrevistó Cañedo para este documental. "Quise hacer un repaso exhaustivo, con testimonios directos", relata sobre esta aventura.

"Lo que más ha sorprendido es la generosidad y la piña que forman todos. Si me faltaba algún contacto ellos mismos me lo pasaban. Me entusiasmó también ver el respeto que se tienen entre todos, pese a ser muchos de épocas y estilos diferentes", afirma sobre cómo ha sido esa primera experiencia documental.

El proyecto lo inició coincidiendo con la pandemia, por lo que ve ahora la luz con un poco de retraso. Esa circunstancia, la del covid, provocó que para realizar tuviese que echar mano de su gente más cercana. "Lo hice todo de forma muy familiar, con una cámara, con mi madre que es profesora de música, mi padre que es diseñador gráfico y mi hermano que estudia Comunicación Audiovisual", cuenta. "Nos lo pasamos extremadamente bien", añade.

Irene Cañedo quiere que su "Asturias Patria Rockera" sirva para poner en valor la producción musical autóctona. "Muchas veces no somos conscientes de lo que significan todos estos grupos, que tuvieron mucha proyección nacional e incluso internacional", relata, al mismo tiempo que explica algún momento especial del documental, que le gustaría que se ponga en valor: "Uno de los protagonistas es Javier Menéndez, de ‘Archiduques’, que falleció el año pasado, poco. Posiblemente haya sido su última entrevista la que hice para este trabajo. Son testimonios que no deberían desaparecer ni caer en el olvido".

El festival "Tsudocu", que está organizado por el Tsunami Xixón y el Festival Corto Gijón, llegará a su conclusión el domingo con otras dos proyecciones más. A las 19.00 horas Elmer Guevara acercará su propuesta "Hueso Duro de Roer. Una mirada al Skateboarding asturiano", con un recorrido sobre la situación actual del movimiento skate en la región. Y a las 20.30 horas "Acción Mutante", de Álex de la Iglesia, una nueva versión remasterizada con motivo del 30.º aniversario del estreno de la película y del concierto que "Def con Dos" darán este año en el Tsunami Xixón.