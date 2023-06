Olivia, para siempre en su tierra

La pequeña Olivia García ya es eterna en su tierra. El pueblo segoviano de Torrecaballeros brindó ayer un sentido homenaje a la menor supuestamente asesinada por su madre en Gijón a finales de octubre en un piso de la avenida de Gaspar García Laviana. Esta localidad es el pueblo paterno de la cría y donde reposan sus restos mortales. El homenaje consistió en la lectura de unas sentidas palabras por parte del alcalde de la localidad, Rubén García de Andrés, así como en otorgar el nombre al complejo deportivo del municipio de "Pirata Olivia". Pirata es el mote cariñoso con el que conocían en Torrecaballeros a la niña. Su padre, Eugenio García, así como el resto de sus familiares, estuvieron ayer presentes. "La tristeza sigue siendo infinita", aseguró García en conversación telefónica con este diario.

Torrecaballeros fue el pueblo donde Olivia García pasó los seis veranos que llegó a vivir. Disfrutaba de jugar en cualquier zona del municipio, pero especialmente en el complejo deportivo que ahora lleva su nombre. El acuerdo en el pueblo para hacer este homenaje se aprobó por unanimidad. "No queríamos cambiarle el nombre a un parque o algo que ya estuviera establecido. El complejo deportivo, que está cerca de casa de mis padres y a unos 600 metros del cementerio, no tenía nombre y nos pareció lo más adecuado", explica García.

"Este es un día que no tenía que haber pasado. No teníamos que haber inaugurado nada", analizó el padre de la niña, que solo espera que actos como el de ayer sirvan para "remover conciencias". "Olivia ya no está. Mi hija ha muerto, pero tiene que servir para aprende que el odio no es el camino. Me dan igual las ideologías. El odio no es el camino. El odio nos lleva a esto", añadió García.

El padre de la niña invitó a los familiares de Noemí Martínez Largo, la madre de la niña, en prisión preventiva a la espera de juicio. Al contrario que al funeral de la menor, ayer no estuvieron. Respecto al proceso judicial, García aseguró que "no tiene prisa". "Espero que se la condene a lo que se ajusta a Derecho. Eso es la prisión permanente revisable, pero sabemos que en diez años puede tener un permiso de fin de semana. Nos parece una tomadura de pelo", manifestó. La fase de instrucción del caso está prácticamente finalizada, pero aún no hay fecha para el juicio, que será en Gijón. García calcula que sea a primeros de año.