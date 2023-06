El "Orgullín" comienza con una advertencia: "No nos van a frenar"

El camping de Deva vivió ayer una tarde–noche de reivindicación y algún que otro reproche, en el primer día del "Orgullín", iniciado con el izado de la bandera arcoíris. "Nuestros derechos no son monedas de cambio, no permitiremos lavados de cara a nuestra costa", aseveró Yosune Álvarez, coordinadora de Xega, asociación de personas lesbianas, gais, trans, bisexuales, intersexuales y más de Asturias. "Gijón no es un espacio seguro para las personas LGTBI+", sostuvo. Anita Canteli, una de las organizadoras de las jornadas, remarcó que "en los últimos izados avisamos de que lo que venía no era broma". "Habéis consentido que nos insulten y aprobado leyes a medio gas", afeó en una declaración de marcado tinte político.

"Hay que educar a gobiernos e instituciones sobre la importancia de proteger a las familias. Hoy celebramos la valentía y el amor incondicional", comentó Belén Murillo, de Xega. "Más que ‘Orgullín’, es un ‘Orgullón’", aseguró Luis Manuel Flórez, "Floro", concejal del PSOE, que apuntó que hay "cosas que me preocupan". "Las leyes son importantes, pero debe haber un convencimiento serio de que necesitamos un cambio de mentalidad y romper con culturas arcaicas", señaló Floro, que abogó por trabajar en el ámbito educativo para fomentar la tolerancia. "Los niños no tienen prejuicios, se los creamos", agregó Adriana Zapico, también organizadora de la cita, a la que acudieron los ediles de Foro Montserrat López López Moro y Gilberto Villoria; y el concejal del PP Guzmán Pendás. Mientras, Noelia Ordieres, concejala de IU, subrayó que se avecina un momento "oscuro", aunque lanzó un mensaje contundente. "No nos van a frenar, somos la resistencia", exclamó. La joven Lola López, de 15 años, fue breve, pero concisa. "No hay familias perfectas", proclamó. La jornada sirvió de reconocimiento para Alejandro Álvarez, hasta hace meses miembro del Conseyu de la Mocedá, que ensalzó la labor de Xega en la defensa de los derechos del colectivo. "Bembá Colorá" se encargó de animar el cotarro, al igual que el grupo "Turbulence", que ofreció un espectáculo de danza. Hoy, el acto central del "Orgullín" será una manifestación que partirá a las 18.00 horas desde el paseo de Begoña.