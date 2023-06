Así será ahora el Muro: carril bici junto a la acera de costa, dos carriles en dirección al Piles y otro hacia San Pedro

Carril bici al lado de la zona peatonal a pie de mar, dos carriles de circulación en sentido Piles –con el fresado y aglomerado del más próximo a la mediana– y un carril de circulación en sentido San Pedro. Así va a quedar el Muro en los próximos días en base al proyecto de recuperación de su estado previo a la pandemia que impulsa el nuevo gobierno municipal liderado por la forista Carmen Moriyón. Los trabajos comenzarán el lunes con la intención de que estén terminados el 17 de julio y tienen un coste estimado de 133.000 euros. Para intentar minimizar las molestias, sobre todo en plena época estival, la mayor parte de los trabajos se realizarán en horario nocturno.

la hoja de ruta marcada desde el servicio de Obras Públicas contempla acometer el lunes la obra civil para el traslado de semáforos. Con ello, siempre y cuando se cumplan la previsión realizada por los técnicos, el 3 de julio se comenzaría a retirar los hitos y se procedería a la colocación de los nuevos separadores. Una vez terminada esta labor, el 10 de julio está previsto el inicio de la pavimentación y señalización, parte principal de la obra que está previsto hacer en horario nocturno, se explica desde el Ayuntamiento de Gijón. Los ediles de Foro Gilberto Villoria y Pelayo Barcia, responsables respectivamente de Obras Públicas y Movilidad, están al frente de la operación.

La reordenación de los espacios del Muro tras la desaparición del «cascayu» por orden judicial es uno de los compromisos fijados en los pactos de gobierno firmados por Foro tanto con el PP como con Vox. Se entendía que la actual situación no garantizaba una seguridad total en la zona. El compromiso era hacerlo de forma inminente. Otra cosa es la reforma integral del paso. El punto de partida es solicitar informes que permitan al nuevo gobierno de Foro, PP y Vox tomar la decisión definitiva. Foro no aparta su idea de soterramiento del tráfico, que no fue precisamente bien recibida por sus ahora socios durante la campaña electoral.