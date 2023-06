La Guardia Civil, 35 años de avance hacia la igualdad

Las distintas promociones con mujeres que en los últimos 35 años han ido ingresando en la Guardia Civil se ha ido enfrentando a una realidad bien distinta, fruto de la evolución social y también de los avances en igualdad que se han ido desarrollando en el Instituto Armado. Las más veteranas, y todavía las siguientes generaciones, tuvieron que hacer frente a las miradas de extrañeza cuando se vestían el uniforme y el tricornio (más de la propia sociedad que de sus mandos y compañeros). Ahora, esos clichés han ido desapareciendo (salvo excepciones, como ocurre también fuera de los cuarteles) y, poco a poco, la imagen de que se trata de un cuerpo de hombres ha quedado desterrada.

«El avance ahora es que ya ni siquiera el primer día se sorprende la gente», coinciden. No obstante, desde que en marzo de 1988 se aprobase la primera convocatoria para mujeres en la Benemérita, la brecha de género es notable: apenas llegan al 9 por ciento. Pero la realidad, coinciden seis guardias civiles reunidas en Gijón por LA NUEVA ESPAÑA para conmemorar los 35 años de la mujer en el cuerpo, es que la institución «es pionera» en fomentar la igualdad. «Se cobra lo mismo en función del rango y se puede promocionar igual que el resto de compañeros. Vamos mucho más por delante que la mayoría de empresas y entidades», confirman las guardias, todas ellas destinadas en Asturias, que comparten con este periódico toda su trayectoria y vivencias para festejar el aniversario de la llegada de la mujer en la Guardia Civil.

Una vocación al alza entre las mujeres.

«La tendencia es clara. Cada año el porcentaje de mujeres que optan a ingresar en el cuerpo es mayor. Es una progresión lenta, pero constante y ascendente». Lo afirma con rotundidad Olga Torralbo, comandante psicólogo de la Zona/Comandancia de Asturias y la mujer con mayor graduación en el cuerpo en la región. Ella es hija del cuerpo, y desde pequeña ha vivido la idiosincrasia de una institución que en sus casi 180 años de antigüedad se ha sabido siempre amoldar a los tiempos. «Que el porcentaje de mujeres sea menor hay que contextualizarlo en una institución con unas 80.000 personas y tanta antigüedad. Cambiar esos porcentajes requiere años, porque solo llevamos 35 frente a los 180 del cuerpo. Es un proceso lento», estima la Comandante, que decidió ingresar en el Instituto Armado después de ver un reportaje sobre las mujeres en la academia.

Torralbo es cordobesa pero lleva, sumando sus dos etapas, una década en Asturias. Tras quince años en patrullas de seguridad ciudadano, la comandante ahora es psicóloga de la escala facultativa. Su trabajo está relacionado con la psicología, el control y seguimiento de bajas psicológicas, actividades formativas y también participa en procesos selectivos. Con todo su bagaje tiene claro que se ha producido «un cambio tremendo en la realidad de la mujer desde que ingresamos». «Al principio, todo era extrañeza, le resultaba raro a todo el mundo. Éramos minoría estábamos en el punto de mira, se analizaba con lupa todo lo que hacíamos», recuerda Torralbo. Pero todo eso quedo hace tiempo atrás y «si hay una palabra que describe la situación actual es la de normalidad». «Tan normal como ver a un hombre. Esa es la gran noticia», defiende.

Transmitir la imagen de todo un cuerpo.

Desde los trece años tuvo claro que su futuro pasaba por la Guardia Civil, aunque cuando se empezó a plantear ni siquiera estaba permitido que las mujeres ingresaran. Su pasión por la vida militar y la actividad policial se conjugaban a la perfección en los sucesores del Duque de Ahumada. Es por ello que Iciar Fernández, natural de Ujo (Mieres), no dudó en apuntarse para ingresar en la academia de Baeza. Fue la suya la cuarta promoción con féminas. «Lo viví y estaba feliz», reconoce. De eso han pasado ya 31 años. «No sé si es porque tuve la suerte de dar con la gente adecuada, pero siempre me sentí integrada, nunca me sentí distinta», reconoce esta guardia civil que forma parte de la OPC, es decir, la oficina de comunicación de la Guardia Civil en Asturias.

Destaca Icíar Fernández que el cuerpo siempre ha sido «ejemplo de evolución y de adaptación» a o largo de toda su historia. Sí percibió, como todas las pioneras, esa «revolución» que se producía en los pueblos más pequeños cuando hace tres décadas veían llegar a una mujer con el uniforme. «Pero duraba cuatro días. Porque siempre que acudes a la Guardia Civil es porque tienes un problema y quieres que te lo solucionen, te da igual si esa persona lleva barba o pendientes», reflexiona. Entonces, ¿cuál es el avance ahora? «Que ni siquiera el primer día es novedad ver a una mujer. Nadie habla de eso, pasa totalmente desapercibido. Estamos realmente integradas», destaca una guardia civil que comenzó sus primeros pasos en l aunidad de Seguridad Ciudadana, lo que ella considera «la columna vertebral» del Instituto Armado. Tras un periodo en la seguridad del acuartelamiento y en el traslado de presos, Icíar Fernández se encarga ahora del contacto con los medios de comunicación. «Somos asépticos a la hora de dar información. No nos colgamos medallas, porque no hace falta. El trabajo está ahí y se ve. Es muy sencillo poner en valor que hacen mis compañeros, porque lo hacen realmente bien», aplaude Fernández, consciente de que resulta siempre más difícil «pelear» con los medios y sus tiempos.

Divulgar la igualdad para romper tabúes sociales.

Criada en un cuartel, hija y hermana del cuerpo, la avilesina Beatriz Terrón no dejó pasar un solo segundo para poner rumbo a la academia de Valdemoro a los 18 años, nada más cumplir con la selectividad y tras sacarse el carné de conducir. «Sales de casa y estás un poco verde y cuesta, pero luego te vas dando cuenta todo lo que une la academia, pues estableces muchos lazos familiares que hoy perduran», reconoce esta jefa de investigación del puesto de Piedras Blancas.

La brigada es jefa de un puesto con unas cuarenta personas y confirma que «nunca tuve ningún problema» por ser mujer. Si existieron, bromea, «fue por incompatibilidad de caracteres». Ella ha vivido «la evolución en directo» a lo largo de todos sus destinos, desde sus inicios en Soto del Barco hasta su paso por el País Vasco en tiempos donde además de garantizar la seguridad de los ciudadanos también tenían que protegerse ellos mismos por el azote de ETA. Primero estuvo en el cuartel de Inchaurrondo, y luego en Tolosa, ambas en Guipuzcoa. «No podías tener una vida normal. Fue una experiencia de vida, con 21 añitos, que me hizo madurar aunque no quisiera», recuerda. Luego se fue al Centro Operativos de Servicios (COS) de Gijón y desde 2018 ejerce en Piedras Blancas. En ninguna de esas etapas vivió las diferencias entre compañeros. «Hacemos las mismas funciones. No hay distinciones entre hombres y mujeres. El sueldo es el mismo y no tenemos problema para ascender. Vamos mucho más por delante», ensalza esta guardia que participa también en charlas en colegios e institutos para «darnos visibilidad». «Es importante que sepan las jóvenes que este trabajo es precioso, con un abanico muy amplio de especialidades», remata Terrón.

La transformación de los espacios.

La vinculación familiar de la corverana Eva Herías con la Guardia Civil (sobrina del cuerpo) la impulsó con 18 años a prepararse para formar parte de una institución en la que ya es una de las veteranas. De la quinta promoción de mujeres, reconoce que «ahora todo ha cambiado muchísimo; porque al principio no había vestuarios diferenciados para mujeres y hombres». «Tras un año en la academia, me fui a Barcelona junto a doce alumnos más, y yo fui la única a la que no dejaron compartir piso por ser mujer. Todo eso ha cambiado, viví la transformación porque cuando llegué aún quedaban sitios por adaptar, como baños y duchas, por ejemplo», recuerda esta guardia que ahora trabaja en el COS de Gijón.

Herías experimentó también esas primeras miradas de los ciudadanos al ver una mujer de uniforme, pero dentro de lo que es el cuerpo «nunca he tenido ningún problema ni que hacer otra cosa distinta a la de un compañero». De hecho, cuando recuerdan sus vivencias en corrillo, coinciden en que los problemas siempre llegaron de fuera y no de dentro.

La variedad de especialidades.

Las más jóvenes ya se encontraron con una realidad en la que el sexo de los agentes no era tema ni siquiera de debate. Es el caso de la valenciana Azahara Furones, destinada desde el pasado mes de marzo, que tras un periplo por el Ejército se preparó para ser Guardia Civil. Se decidió nada más acabar el Bachillerato, porque un primo suyo, brigada y piloto de helicóptero, le hablaba «con tanta pasión de su trabajo» que quiso experimentarlo. Sabe que acertó de pleno. «Es una empresa que te cuida siempre. No te cansas porque tiene mucha variedad y puedes ir siempre evolucionando», reflexiona esta cabo que logró ingresar en el Seprona y ahora está destinada en Nava. «El Seprona reúne las cosas que siempre he aprendido desde pequeña y las que me gustan. Está hecha para mí», reconoce Furones, que antes pasó por el grupo de Montaña en Jaca.

Para ella esa evolución, lograr plaza en el Seprona, es el ejemplo de las oportunidades que ofrece el cuerpo. «Tienes mucha variedad. No te cansas nunca y puedes ir evolucionando», destaca Furones, segura de que ahora todo «está muy normalizado».

Cada vez más mujeres en la academia.

Natural de Carrio, Pola de Laviana, Iris Canteli es licenciada en criminología, y como estaba buscando una salida laboral decidió apostar por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «Me crie en un pueblo, y siempre tuvo a la Guardia Civil muy cerca», argumenta la joven guardia de su inclinación por el uniforme verde. Ella es de la generación de la pandemia, la que obligó a minimizar la vida en la academia, pues el covid les obligó como tantos otros a llevar mascarilla, mantener distancias y realizar buena parte de esa etapa de instrucción desde sus casas. Nada más salir, tuvo la suerte de que le tocó Gijón como destino y lleva dos años en el servicio de Fiscal del puerto de El Musel. «Ahora estoy esperando a ver dónde me mandan. Siempre estás bien, pero cuanto más de cerca de casa mejor», reconoce entre risas.

Recuerda Canteli que la suya, en 2021, fue la promoción con más mujeres hasta ese momento. ¿El problema? «Que éramos cuatro o cinco por clase. Eso me llamó la atención», explica. Es por ello que todas las que visten uniforme son conscientes de la importancia de «romper tabúes de que la Guardia Civil es un cuerpo de hombres». «Todas somos tratadas por igual, tenemos las mismas oportunidades. La que quiera ascender, asciende, y La que quiera hacer una especialidad, puede hacerla. Esa es mi experiencia, todos los consejos que he recibido son iguales para un hombre y para una mujer, en definitiva, es hacerte valer», resuelve Iris Canteli, que, como sus compañeras, de pertenecer a una institución acorde a los tiempos que disfruta desde ha tiempo de una «igualdad real y efectiva».