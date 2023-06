La patronal hostelera aplaude la obra prevista para el Muro y la Cámara pide «agilidad» al ser verano

El nuevo giro a la movilidad en el paseo del Muro que dará el gobierno tripartito para devolverlo a su estado anterior a la pandemia generó ayer una riada de reacciones en la oposición y en las principales empresariales. Mientras que para Izquierda Unida y para Podemos el paso dado por la alcaldesa, Carmen Moriyón, representa el principio de «la vuelta atrás de la ciudad», el PSOE, la principal formación de la oposición, se limitó a confiar en que los trabajos se ejecuten «con la máxima celeridad y las menores molestias». La Cámara de Comercio cree que el estado actual del eje «no era el idóneo» y pide que, dado que ya arrancó el verano, los trabajos sean «ágiles». La patronal hostelera Otea los aplaude porque «elimina la imagen actual de precariedad» y lo único que tiene que decir la Unión de Comerciantes es que ve «positivo» que se mantenga el doble sentido. La Federación de asociaciones vecinales (FAV) criticó que la obra se haga en verano, «algo que se afeó al anterior gobierno».

«El grupo municipal socialista aboga por la movilidad con seguridad», indicaron desde la Casa del Pueblo. Y reivindicaron su propuesta presentada en campaña porque «permitía una movilidad pacificada». Respecto a las obras, el PSOE «confía en que se hagan con la máxima celeridad y las menores molestias posibles». Los socialistas dijeron que la solución es «provisional». «El tripartito debe aclarar cuál será la solución definitiva, ya que la alcaldesa propone soterrar. Deben dar a conocer cuándo se va a llevar a cabo», finalizaron.

La concejala de Izquierda Unida Noelia Ordieres fue más tajante. «Son consecuentes con su proyecto de ciudad, que es la involución y la vuelta atrás», afirmó. «Llama la atención de lo simbólico de las primeras medidas», añadió. «Se retrocede en las exigencias de Europa respecto a la movilidad», concretó. «Eso por no hablar de la vuelta de las corridas de toros a toda costa, el veto al asturiano y el rechazo de algunos miembros del gobierno al colectivo LGTBI», valoró. «Xixón está es involucionado y nos van a tener enfrente para defender una ciudad de progreso», finalizó.

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, siguió una línea similar. «Comienza el retroceso de la ciudad y lo hace por la movilidad sostenible, la diana de la derecha en el anterior mandato», valoró. «Nadie puede negar el cambio climático, la contaminación, ni que todas las ciudades europeas avanzan hacia la peatonalización», expuso. «Y, sin embargo, el gobierno local opta por huir hacia adelante. Después veremos cómo se dan golpes en el pecho hablando de la lucha contra la polución», consideró Suárez.

El presidente de la Cámara de Comercio, Félix Baragaño, arrancó su valoración recordando que su entidad «siempre abogó por defender todos los tipos de movilidad en el Muro». «El Muro es la principal fachada, la carta de presentación de la ciudad y el estado actual no reunía las condiciones más idóneas», expresó. «Teniendo en cuenta las fechas y la alta ocupación turística, las obras deben ejecutarse de forma ágil», agregó. Ángel Lorenzo, presidente de Otea Gijón, aplaudió la acción: «Mientras se hace el proyecto definitivo, volver a lo de antes de la pandemia es lo adecuado para eliminar la imagen de precariedad del paseo más relevante para gijoneses y turistas». Manuel Cañete, de la FAV, habló de «retroceso». «Esta prisa parece que es para contentar a los socios de gobierno», dijo. «La solución es buena en tanto que no desaparece el carril bici como planteó la ultraderecha en otras ciudades», aseveró. «No es una zona comercial así que poco podemos contar. Siempre apostamos por el doble sentido, así que lo veo bien», reflexionó, por su parte, Sara Menéndez, presidenta de la Unión de Comerciantes. «Es un gasto absurdo, que no beneficia a nadie», valoró Román Torre, portavoz de «Un Muro para las Personas».