«Queremos cambiar los estatutos para que alguien que haya sido presidente dos mandatos no repita años después»

Antonio Corripio Álvarez encara el final de su presidencia en el Grupo Covadonga coincidiendo con el cambio en el gobierno local. Tras un mandato marcado por el conflicto del Piles, el presidente del club aguarda a concretar el compromiso con el flamante tripartito de Carmen Moriyón para un proceso de renaturalización del río que permita la práctica del piragüismo. Antes de las elecciones en la entidad, que serán probablemente en marzo, espera invertir más de un millón de euros en las instalaciones.

–Cuando mira atrás, ¿cómo ve estos siete años largos?

–Intensos. Entramos con el conflicto por la fusión con el Centro Asturiano, que logramos atajar. Después llegó la moción de confianza, la ampliación de instalaciones con el paso de dos a cuatro sedes, la compra de La Torriente...

–Y la pandemia.

–Sí. El comportamiento de los socios fue entonces ejemplar. Estoy orgulloso de ellos. El Grupo fue premiado por la gestión que hicimos y esa fue la base de la concesión de la quinta Copa Stadium. La guerra de Ucrania hizo que se duplicaran partidas presupuestarias muy importantes para el Grupo. Y a eso hay que sumarle el día a día de un club con casi 39.000 socios.

–¿Qué recuerdo de su gestión quiere dejar?

–Un buen recuerdo. Siempre buscamos lo mejor. Con nuestros aciertos y errores. Nos presentamos porque creíamos que podíamos cambiar y hacer mejor las cosas. Nos gustaría que se nos recordara como una directiva que se preocupó y modernizó el club. El Grupo estaba anclado en un modo de trabajo antiguo.

–¿A qué se refiere?

–A nivel administrativo, hemos dado un salto muy importante, por ejemplo, en la gestión de los equipos o en la organización deportiva. Ahora, para trabajar o ser proveedor hay procedimientos abiertos y competitivos. El Grupo es ahora más profesional y casi hemos duplicado la actividad deportiva. Cuando acabemos como junta queremos volver al Grupo con normalidad y seguir aportando como cualquier socio más.

–Trabajan en un cambio de estatutos. ¿Eliminará el límite de dos mandatos para poder seguir de presidente?

–No. La modificación de los estatutos en marcha es para permitir el voto telemático en las asambleas. La dirección general de Deportes cree que se puede habilitar ese voto telemático si, además, se permite a la gente participar desde casa. Pero hacerlo así es inviable. A las asambleas van unos 300 socios y duran casi cuatro horas. ¿Qué pasa si se conectan los casi 39.000 y cada uno interviene? Creemos que el voto telemático facilita ya de por sí la participación.

–Entonces, ¿no habrá cambios respecto a la presidencia?

–Sí, pero para lo contrario. Queremos limitar a un máximo de ocho años los mandatos. Ahora, lo que no se permite es estar más de dos mandatos seguidos. Creemos que con ocho años es suficiente. Es decir, queremos que alguien que haya estado ocho años de presidente no pueda volver a presentarse jamás, ni tras dejar uno o varios mandatos de por medio. Lo hablaremos con la nueva dirección general de Deportes, pero los plazos son los que son y hay que acelerar. La pandemia frenó muchas cosas, como el plan director.

–¿Apoyará a algún candidato?

–La junta directiva tiene la idea de dar un paso atrás cuando acabe el mandato. Tendremos una reunión en septiembre, tras las fiestas sociales, para valorar este asunto.

–¿A cuántos nuevos socios se han dado de alta tras lo acordado en la última asamblea?

–A 56. Y_hay ocho que están en trámite. El compromiso es claro. Los socios nuevos serán 169 y entrarán por riguroso orden de la lista de espera. Un matrimonio con dos hijos son cuatro socios. Cuando el proceso acabe, de aquí a final de año, haremos un acta notarial y estará a disposición de los socios. Así evitaremos bulos como el de que meteremos a mil socios.

–¿Quién lanza esos bulos?

–Todas las juntas tienen detractores y con las elecciones cerca la cosa va a más. Se quiere restar valor a lo hecho. A nadie le gusta la masificación de las instalaciones, eso está claro. La anterior junta dio paso en ocho años a 10.089 socios sin pasar por ninguna asamblea. Nosotros lo hemos llevado a asamblea para meter a 169. Ni uno más. Y para dejar constancia estará el acta notarial.

–Anunció que su junta estudiaría sanciones por algunas intervenciones en la última asamblea. ¿Se han tramitado?

–Ya dijimos que no toleramos las faltas de respeto ni las injurias a la junta directiva ni a los trabajadores del club. Los dictámenes de los servicios jurídicos ya han terminado y son categóricos. Estamos preparando las denuncias, por ahora de régimen interno, contra los socios que traspasaron el límite de la crítica para pasar al insulto y la calumnia. Se pasaron todos los límites y con discursos ya propios de elecciones.

–Hace días, se cerró al baño parte de San Lorenzo por vertidos al Piles. ¿Qué opina?

–Que la culpa ya no puede ser del anillo navegable porque lleva cerrado desde 2019. Lo advertimos en el consejo sectorial de 2021. Dijimos, tal y como pasó, que había posibilidades de un derrumbe en la senda y y dijimos que si no se atajaban los vertidos al Piles habría que cerrar de nuevo la playa. La renaturalización es para decoración del río porque no ataja el principal problema, que son los vertidos. ¿Tiene sentido gastarse tanto dinero para dejar el río como está? Creemos que no. Mientras que se siga vertiendo al Piles, la playa sufrirá cierres al baño.

–¿Quién hace los vertidos?

–Lo sabe el anterior concejal de Medio Ambiente, pero no lo quiso atajar. Prefirió adornarse con una subvención. Por cierto, nadie tiene la baremación por la que le concedieron el tercer puesto, de lo que tanto presumió Aurelio Martín. Prefirió lo estético a lo práctico. Tenemos sobre la mesa un proyecto que dejará el Piles muy guapo, aunque lo dudo, pero manteniendo el mismo problema. Esto es culpa de Aurelio Martín por inacción y por no saber escuchar.

–¿Van a retirar los recursos judiciales contra el Ayuntamiento por el anillo navegable?

–El actual concejal de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles, nos ha llamado y estamos a la espera de fijar una reunión para concretar el compromiso que nos trasladaron estos años y en época electoral. Queremos modificar el proyecto actual incluyendo unos azudes que no supongan una retención del agua y que permitan atajar los vertidos. ¿Para qué queremos una lámina de agua si se vierten aguas fecales? No queremos que nuestros deportistas practiquen piragüismo en esas condiciones. El proyecto que se haga tiene compatibilizar la renaturalización, el atajo de los residuos y el deporte con una lámina estable. Una vez que se produzca esa reunión y haya un compromiso fehaciente del nuevo gobierno, entonces sí quitaríamos automáticamente los recursos.

–¿Qué opina del nuevo gobierno local?

–Vienen con ilusión y les deseo suerte porque su suerte es la de todos los gijoneses. Me gustaría que los compromisos con el Grupo se cumplan. En nosotros tendrán un aliado.

–¿Y del nuevo concejal de Deportes, Jorge Pañeda?

–Aún no se ha puesto en contacto con nosotros.

–¿Cómo valora al anterior gobierno local?

–El problema de Ana González fue que nunca entendió Gijón ni a los gijoneses. Hubo concejales, especialmente José Ramón Tuero, que hicieron un buen trabajo.

–Le quedan unos siete meses por delante. ¿Qué inversiones va a realizar?

–Muchas. Vamos a invertir 1,1 millones de euros. Estamos licitando el nuevo servicio de nutrición y poniendo en marcha las secciones de boxeo y surf. Están, entre otras, la nueva bomba de calor del pabellón Sur y la renovación y la colocación de un videomarcador en el pabellón Braulio García.