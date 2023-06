La reconquista del tripartito Foro-PP-Vox empieza por los toros

Hay quien piensa que recuperar la feria taurina de Begoña no es la mayor prioridad para Gijón, ni la mayor preocupación de los ciudadanos. Pero una cosa son las prioridades y las preocupaciones y otra los símbolos. E igual que la paloma es el símbolo de la paz, la vuelta de los toros a El Bibio es uno de esos símbolos que ha buscado el tripartito de Carmen Moriyón para evidenciar desde el minuto uno que el prometido cambio, respaldado en las urnas por abrumadora mayoría, ya ha llegado. Por eso, ha elegido para empezar a actuar aquellos ámbitos donde más se evidenció la discrepancia entre los postulados de los partidos de la derecha y las acciones de la izquierda desde el gobierno compartido de PSOE e IU. De hecho, fue una foto de inspección del estado de la plaza la primera en simbolizar esa unidad de acción y coordinación que reivindican a tres voces Foro, PP y Vox. Ahí estaban Jesús Martínez Salvador, Jorge González–Palacios y Gilberto Villoria, por Foro; Ángela Pumariega, por el PP; y Óliver Suárez, por Vox.

Así que la reconquista de Gijón la empezó la derecha en El Bibio. Aunque no solo. A Carmen Moriyón le bastó el primer lunes tras su regreso al despacho de Alcaldía –tras su investidura el pasado día 17– para dar orden de activar el mecanismo que permita que este agosto haya toros por Begoña, aunque sea una miniferia para salir del paso ante la escasez de tiempo y la falta de una concesión vigente. Pero también puso a los juristas municipales a trabajar en la retirada del recurso presentado hace unos meses por el Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo que mantiene viva la ordenanza de movilidad tras ser anulada por un defecto de forma por el Tribunal Superior de Justicia –en respuesta a sendas demandas de PP y Foro– y al responsable de Tráfico, Pelayo Barcia, le ordenó ocuparse de que en menos de un mes los parquímetros de la zona azul den tiquets a los coches sin distintivo ambiental, eliminando de hecho una de las prohibiciones de la ordenanza que más polvareda levantó en el último año.

Y, si de movilidad y símbolos se habla, no había forma de olvidarse del Muro. Moriyón y su gobierno no lo hicieron. Mañana comienzan las obras para revertir la realidad que dejó sobre el paseo la sentencia judicial que obligó a desmantelar el «cascayu» para que los coches recuperan espacio y la circulación en ambos sentidos. Este es un ajuste menor frente a la gran reforma integral que toca acometer. Los pactos de gobierno solo hablan de encargar estudios para elegir la mejor opción. Foro no renuncia al soterramiento, aunque esa no sea la mejor opción para sus socios de gobierno.

Eso sí, en esta hiperactiva primera semana de gobierno –más bien de Alcaldía ya que los concejales aún no tienen delegadas las competencias de sus áreas–, el asunto fuera de guion llegó desde la playa de San Lorenzo con un cierre al baño motivado por la mala calidad del agua. La mirada vuelve a ponerse en la red de colectores que pasan por la zona del Piles. Aún queda trabajo pendiente para garantizar que no haya vertidos. A finales de verano, como así dejó concretado el anterior gobierno, comenzará la renovación del colector del Peñafrancia.

Más de la frenética primera semana de Moriyón. Las dos primeras visitas a departamentos municipales que la Alcaldesa quiso hacer públicas fueron a la oficina de Políticas de Igualdad y a la Policía Local. A la sede de La Arena como un guiño ante el malestar generado en el área y en el movimiento feminista el pacto de Foro con Vox que compromete revisar la ordenanza de igualdad, cambiar los criterios en el reparto de subvenciones y da a los de Abascal voz y voto en la elección del responsable de esa dirección general, que depende directamente de la Alcaldía. Y a la comisaría de la calle San José para comprometerse con las necesidades de ese servicio, el más numeroso en plantilla de todo el Ayuntamiento. De la visita salió un encuentro informal que llevó al sindicato Usipa a anunciar que dejaría de movilizarse y a la Regidora a festejar el fin de la huelga de «bolis caídos» de los agentes en su lucha por un nuevo convenio. Un éxito nada más llegar con matices si se tiene en cuenta que otros sindicatos no dan por zanjada la protesta.

Todo esto ocurrió en la misma semana en la que se transformaban en nombramientos lo pactado en los acuerdos de gobierno. Vox fue el último en deshojar la margarita de lo que iba a hacer cada uno de sus dos ediles. Al final, Sara Álvarez Rouco se quedó con la concejalía de Festejos y Óliver Suárez con la presidencia de Divertia. Antes ya había quedado claro qué asumiría cada uno de los ediles de Foro y el PP.

La parte forista del tripartito está integrada por María Mitre como edil de Hacienda, Jesús Martínez Salvador como responsable de Urbanismo, Gilberto Villoria que además de Mantenimiento y Obras Públicas será presidente de la Empresa Municipal de Aguas (EMA), Pelayo Barcia, edil de Tráfico y presidente de Emtusa, el Centro de Transportes y la Empresa Mixta de Tráfico, Nuria Bravo como concejala de Seguridad Ciudadana, Jorge González-Palacios en Relaciones Institucionales y Montserrat López con la concejalía y la fundación de Cultura.

Y por el PP, Ángela Pumariega asume la concejalía de Promoción Económica y Empleo con la presidencia de Gijón Impulsa, donde también está Turismo; Jorge Pañeda es edil de Deportes y presidente del Patronato Deportivo, Guzmán Pendás tiene Participación y Distritos, Rodrigo Pintueles se coloca al frente de la concejalía de Medio Ambiente, a la que añade Bienestar Animal y Emulsa; y Ángeles Fernández–Ahúja liderará Política Social y Educación y la presidencia de la Fundación de Servicios Sociales y de la Empresa de Vivienda.

Así quedaban cerradas el miércoles las áreas de gobierno. Dos días después, para rematar la semana laboral, se designaba a los miembros de la Junta de Gobierno con la popular Ángela Pumariega como número dos y el forista Jesús Martínez de número tres. Juntos a ellos, y Moriyón, se sentarán a partir de la semana que viene María Mitre, Gilberto Villoria, Ana Montserrat López Moro y Pelayo Barcia, por Foro, Rodrigo Pintueles y Ángeles Fernández-Ahúja, por el PP, y Sara Álvarez Rouco, por Vox. Todo esto en la primera semana de Carmen Moriyón en su reconquistada Alcaldía de Gijón. Le quedan otras 207 por delante.