El certamen gastronómico "Gijón sabe a mar" ya llena las mesas con platos "sanos y ricos"

Potenciar la festividad de San Pedro con el foco en los productos marinos. Con esa finalidad nació el certamen gastronómico "Gijón sabe a mar", cuya celebración ya se podía ver ayer en los 27 establecimientos participantes en esta séptima edición, cada uno con su particular propuesta para encandilar el paladar de gijoneses y foráneos. "Llevamos varios años participando, siempre nos avisan desde Otea y es una buena oportunidad para darnos a conocer a la gente que viene de fuera", reconoce Javier Argüelles, propietario del Café Central, que reivindicó la singularidad de las jornadas que "son ya un clásico del verano gijonés".

En el céntrico local se suele trabajar con productos del mar Cantábrico, por lo que la cita representa una ocasión pintiparada para que la clientela los disfrute. "Ya han pedido varios menús hoy", resaltó Argüelles, que incidió en la buena demanda que tienen los productos marinos en la región. "A la gente le gustan los pescados", declaró. En el Café Central, el menú elegido para "Gijón sabe a mar" consta de ensaladilla de marisco, chopa a la sidra y tarta de manzana con helado de licor de miel.

Zamburiñas, bacalao a la brasa y torrijas, como postre, componen la propuesta de la pulpería "A Feira", situada junto a la plaza del Carmen. "El año pasado hubo bastante aceptación", afirmó Federico Silvera, supervisor. Se podría haber incluido el pulpo, pero tocaba innovar para no ser repetitivos. Para Silvera, captar la atención de los turistas es el gran reto en este certamen gastronómico. "Muchos, por ejemplo, no saben lo que son las zamburiñas, que en Gijón tienen éxito", explicó.

También participa en la cita "Tasty Poke Bar", ubicado en la concurrida calle Corrida. Los "pokes", platos de comida hawaiana, son marca de la casa. El plato estrella, el "Mister Salmon", es la gran baza del establecimiento para estos fines de semana. Un plato con salmón macerado en soja y trufa, mango, aguacate o sésamo, entre otros ingredientes. "Es comida sana y sabrosa, esperamos que la gente que se dé una vuelta por aquí pase a probarla", señaló el empleado Malcom Álvarez. "Es un producto fresco y la preparación es compleja", agregó Laura Campos.

Al restaurante Abarike, el certamen le viene como anillo al dedo ya que su especialidad son pescados y mariscos. "Es una apuesta total al producto de mar y no abarcar tantas cosas quizás ayuda a hacer las cosas mejor", señaló Lara Rodríguez, chef propietaria del establecimiento, que en esta iniciativa ofrece un menú en el que tienen cabida una gilda marina con gambas y algas, ostras, lubina, berberechos en crema de miso y algas y pixín o bogavante. Paco García y Daniel Balán, de La Calzada, no dudaron en pedir el menú. "Esto está buenísimo, la gente tiene que probarlo", aseguró Balán. "Estamos alucinando", comentó García, que ensalzó la originalidad del certamen. "Nos gusta mucho la idea", indicó. Frank Bertrand y Marga Álvarez, de Oviedo, degustaron algunos productos de la carta, pero desconocían de la existencia del menú especial diseñado para "Gijón sabe a mar". Cuenta pendiente para futuras visitas. "Sea o no del menú, marino vamos a comer", bromeaba Bertrand, que no sabría decantarse sobre si, a nivel regional, tira más la carne o el pescado. "La suerte que tenemos es que hay buena materia prima en ambas. Todo lo que da el Cantábrico es espectacular", resumió.

La cita "Gijón sabe a mar" se prolongará hasta el próximo 2 de julio para que los comensales de los 27 locales participantes, entre ellos tres hoteles, degusten las bondades marinas de la ciudad.