Los ciclistas aplauden la vuelta del carril bici junto al paseo del Muro: "Es más práctico"

La vuelta del carril bici a la vera de la acera del paseo del Muro, donde lo estrenó la alcaldesa Carmen Moriyón en 2014, es uno de los puntos que más consenso genera de la nueva obra que encara la fachada marítima. Una gran mayoría de usuarios del carril bici actual consideran que el trazado junto al carril para el tráfico rodado en sentido hacia el Piles es "poco práctico" porque "tiene demasiados cruces" con los coches. Son varios los que creen que es "más seguro" discurrir junto al paseo, aunque también hay unos cuantos que defienden la intención que tuvo el "cascayu" y censuran que la actuación "vaya servir para meter más coches" en el Muro.

"Lo que hicieron para cumplir la sentencia fue una chulería tremenda", comentó ayer Jorge Méndez, un ciclista que habitualmente pedalea por el paseo del Muro. Es de los que más a favor está de que el carril bici regrese junto a la zona peatonal. "Es que es mucho más práctico, se va más recto y te evitas los semáforos que hay ahora por todos los lados", opina. Pablo Marqués, otro ciclista, también cree que es bueno limitar las interacciones entre los coches y los ciclistas, aunque se muestra más cauto. "Han hecho tantas cosas que ya no sabe uno ni qué pensar. Lo que tienen que hacer es aclararse de una vez", dice.

María López y Arantza Suárez están en contra de aumentar el tráfico rodado en el Muro. "Nadie puede negar la crisis climática y todo lo que hagamos por el planeta es bueno. Las ciudades tienen que ser para las personas, no para los coches", se sinceran. A pesar de todo ello, Suárez cree que sí es beneficioso que el carril bici cambie su ubicación. "Es más seguro", se sincera. "El carril bici no me afecta tanto. Se va a perder la zona peatonal que hay para que haya más coches", responde López.