El gobierno defiende la obra en el Muro, que arranca hoy por los semáforos: "Es sensatez, no ideología"

"No es una cuestión de ideología, sino de seguridad y sensatez". Así defendió ayer el portavoz del gobierno local, el forista Jesús Martínez Salvador, la obra que arranca hoy en el paseo del Muro para devolver a la emblemática fachada marítima a su estado previo a la pandemia. El fin del "cascayu" en otras palabras. La actuación, la tercera en tres años, servirá para recuperar los dos carriles en dirección al Piles, dejar uno de entrada al centro de la ciudad y devolver el carril bici al lateral más próximo a la playa de San Lorenzo. Pero esta decisión ha generado, como las obras anteriores, una cascada de reacciones en la calle. Los hosteleros y comerciantes se dividen a grandes rasgos entre los que aplauden la actuación "para devolver la normalidad" a la avenida Rufo García Rendueles y los que la consideran un "despilfarro" por ser una nueva acción provisional. La mayoría coinciden, eso sí, en pedir que los trabajos, que durarán unas tres semanas y discurrirán en horario nocturno, se hagan con la mayor celeridad al ser verano. "No es la mejor de las fechas", reconocen.

La obra emprendida en tiempo récord por el nuevo tripartito de Foro, PP y Vox servirá para restituir todos los giros hacia dentro y hacia afuera que había en el paseo del Muro antes del "cascayu" y de las obras del verano anterior para cumplir con la sentencia que daba la razón a Stop Muro. "Devolver el Muro a su estado precovid antes de afrontar su remodelación fue uno de los grandes compromisos de Foro durante la campaña", recordó ayer Jesús Martínez Salvador, que hoy visitará el inicio de las labores (se comenzará por el traslado de semáforos) junto a la Alcaldesa, Carmen Moriyón, y el edil de Movilidad, Pelayo Barcia. "Desde que Carmen Moriyón fue investida como alcaldesa, los concejales Gilberto Villoria y Pelayo Barcia han trabajado a contrarreloj para iniciar cuanto antes y de la forma más eficaz posible la reforma", explicó ayer el portavoz municipal. Y remató: "Gijón devuelve así la sensatez a un lugar esencial para la ciudad, se recupera una entrada clave para los vecinos de la zona Este y se potencia la movilidad sostenible con un trazado más seguro y práctico para los ciclistas", zanjó el portavoz municipal.

A pie de calle hay variedad de opiniones. El hostelero Javier Iglesias, por ejemplo, ojeaba ayer los pormenores de la obra en LA NUEVA ESPAÑA detrás de la barra del restaurante que regenta en la zona. Aunque confiesa que prefiere el Muro "como antes de la pandemia", también reconoce que como está ahora no le parece "ni bien, ni mal". Es de los que creen que una nueva actuación sin carácter permanente no tiene sentido. "Es un derroche. Lo que tienen que hacer es la definitiva ya de una vez y poner muchos aparcamientos para que los turistas lleguen bien, con la pelotita para sus niños para ir a la playa", añade. Iglesias censura que la obra se haga en verano. "Es una molestia", dice. José Manuel Álvarez, un parroquiano del bar, le sale al quite mientras apura un chato de vino tinto. "Si hay que hacerla, cuanto antes mejor", le responde con complicidad.

Eduardo Fernández regenta un estanco que funciona como administración de lotería casi al lado de la rotonda de la avenida de Castilla. Es de los que aplaude sin achicarse la decisión de Moriyón. "La alcaldesa anterior dijo al marcharse que se había equivocado, pues ahora lo que hay que hacer es volver a la normalidad", indica. "La pena es que no se pueda recuperar también la avenida de El Molinón", añade mientras despacha.

Cerca de este lugar Óscar García es el dueño de una conocida pizzería italiana. Abrió en la pandemia con lo que no conoció cómo era antes el paseo. "Como empresario, lo que me gustaría es que hubiera más zona peatonal", concreta. Respecto a las obras tiene claro que la parte más conflictiva es el carril bici. "Donde está es un peligro y si algo es un peligroso hay que cambiar ya, aunque sea verano", apunta.

"Tienen que dejarlo como estaba. En verano hay tiempo para todo porque entre semana no viene tanta gente como antes", opina Fulgencio Meneses, un veterano hostelero del paseo del Muro. Opinión contraria tienen Rubén García y Estela Vaquero, dos paseantes que están en contra de meter más coches en el Muro. "Gijón es de las pocas ciudades con tanto tráfico en el paseo marítimo. Perder zona peatonal es negativo. Y además lo que falta aquí son chiringuitos", sentencian estos dos vecinos, sobre el nuevo giro de tuerca al Muro.