Así ha sido la reacción de Pumares sobre la pretensión de Vox de vetar en Gijón a artistas que usen el asturiano

El portavoz de Foro en la Junta General, Adrián Pumares, desmarca por completo a su partido de la intención de Vox de no contratar a artistas que se expresen en asturiano en sus espectáculos y está convencido de que ese veto no se llevará a cabo en el ayuntamiento presidido por Carmen Moriyón. “Toda la ciudadanía debemos cumplir la ley y los que somos responsables políticos en cargos públicos, como ocurre con Vox en Gijón, antes de hacer manifestaciones o declaraciones deben conocer la ley”, ha valorado el portavoz de Foro en la Junta General, Adrián Pumares sobre la pretensión de Vox de vetar en el ayuntamiento de Gijón a los artistas que canten o actúen en asturiano. “Es una propuesta disparatada la que realizó Vox en el ayuntamiento de Xixón. Es evidente que no atiende a la legalidad y no se va a llevar a cabo”, sostuvo Pumares.

“Foro sigue en el lugar donde ha estado siempre, que es en el compromiso con la cultura asturiana, también con la lengua asturiana. Carmen Moriyón así lo demostró en sus ocho años como alcaldesa y estoy absolutamente convencido de que en estos cuatro años en el ayuntamiento de Xixón van a ser exactamente igual, de profundo respeto y apoyo a la cultura y a las lenguas de Asturias”, ha asegurado el portavoz y único diputado de Foro en la Junta, tras finalizar a primera hora de la tarde la constitución del parlamento autonómico para la legislatura 2023-2027.