"Al terminar esta gira haremos un parón, hay que dosificar, hacer cosas con honestidad y sintiéndolas"

Ricardo Ruipérez es el guitarrista de "M-Clan", uno de los veteranos de la banda que cumple tres décadas junto a Carlos Tarque. Actuarán en Gijón en Metrópoli en el viernes 7 de julio.

–Ni la pandemia ha cambiado su rutina de tenerles por Asturias cada verano.

-Nos trae muy buenos recuerdos. Significa mucho para nosotros. La connotación es especial. Allí y en Cataluña eran los dos sitios que nos hacían caso cuando empezábamos. Volver a Asturias por tanto es maravilloso.

–¿Qué traerán a su concierto de Metrópoli?

–Vamos con todo el arsenal, todas las canciones conocidas. Será un concierto enérgico con toda la banda.

–¿Le motivan más los festivales de verano?

–Es un formato diferente al del invierno, pero que me recuerda mucho a las fiestas de pueblo de antes. Esos conciertos predominan menos y ahora se hacen más festivales. Es algo que hemos hecho siempre y que lo pasamos muy bien con la gente, y que continuaremos. Realmente lo de los festivales es muy parecido a las fiestas de pueblo, se cambia la barraca por un "food truck".

–Cumple 30 años "M-Clan". ¿Ha pasado muy rápido toda esta aventura y este tiempo, o cree que lo ha podido saborear bien?

–Los últimos años nos han pasado muy rápidos. Los del principio, cuando costaba arrancar, iban muchos más lentos. Pero siempre hemos trabajado con mucha ilusión, convencimiento y determinación. Mantenemos esos fans que vienen a los conciertos.

–¿Le veremos otras tres décadas en los escenarios o tocará descansar en algún momento?

-No lo sé. Iremos haciendo lo que en cada momento nos apetezca. Pero hay que hacer cosas con honestidad y sintiéndolas. No vamos a estar por estar. Cuando terminemos esta gira pararemos un par de años, y para 2026 ya veremos lo que nos apetece. Hay que dosificar un poco, no podemos estar dando el coñazo todos los años.

–¿Aprovechará para sacar su segundo disco en solitario en este tiempo?

–No. Ahora estoy produciendo un grupo que se llama "Malva", con chavales de 25 años, totalmente diferente a "M Clan", pero que es energía nueva. En eso me centraré.

–¿Cuál es el secreto para que toquen diferentes palos, como rock sureño, country, blues, folk o pop, y que su sello se mantenga y siga sonando muy a "M-Clan"?

–Una clave es la voz de Carlos Tarque es muy determinante, una forma de cantar muy particular, y eso hace que nos diferencie de lo demás. No conozco nadie que cante como Tarque, con esos giros, grano en la voz. Nuestro directo siempre ha funcionado muy bien. Ver a "M-Clan" es pasar un par de horas de fiesta.

–Con "Llamando a la Tierra" y "Maggie despierta" consiguieron triunfar con dos adaptaciones al castellano de temas clásicos. ¿Cree que ese arte de la versión debería explotarse más?

–Cada artista debe hacer lo que sienta. Pero es verdad que nosotros lo hacemos porque nos gusta mucho esa canción o tiene una connotación especial para nosotros. Y también se nos ha dado bien hacer versiones en castellano, nos sale como natural.