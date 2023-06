Una joven con parálisis cerebral reprocha "obstáculos" en su educación

"Quiero tener la oportunidad de que se valore mi esfuerzo y mis ganas por estudiar". La joven Patricia Terrones, una gijonesa con parálisis cerebral de 25 años, acaba de terminar su segundo año de estudios superiores, en su caso un grado de Integración Social, con un sabor "agridulce". Tras las buenas sensaciones del primer curso, en este último año lectivo ha acudido a clase, por recomendación de su orientador, de manera online y solo para estudiar las dos asignaturas que había dejado pendiente en primero, un cambio que ahora entiende que fue un error y que, ante la falta de avances en su formación, la ha llevado a meditar matricularse en el mismo grado, pero en un centro privado. "Los alumnos con necesidades especiales seguimos enfrentándonos a barreras de todo tipo, creí que la sociedad había evolucionado más", lamenta la implicada.

Lo que Terrones siente es que el sistema educativo ha dudado de su capacidad antes de tiempo. Ella estudiaba hasta ahora Integración Social en el IES Roces, aunque aclara que su testimonio no busca ser un reproche hacia el centro educativo, sino una queja por "el comportamiento individual" que, quizás sin darse cuenta, "acaban poniendo más barreras de las que ya existen" en casos como el suyo. Terrones superó el primer curso con optimismo, aprobando siete de las nueve asignaturas de su nivel. "Ese primer curso lo hice presencial y me fue muy bien porque me sentí apoyada, sobre todo, por la jefa de estudios, que fue un encanto conmigo", relata Terrones.

En este segundo curso, sin embargo, se le recomendó cambiar su plan de estudios. "Sigo sin saber por qué, pero básicamente el orientado me insistió en que lo mejor era que me quedase en casa para hacer solo esas dos asignaturas pendientes. De repente me decían que no daba el nivel y que las asignaturas que había aprobado me las habían casi regalado, y eso me molestó porque no es cierto: a mí nunca nadie me regaló nada", reprocha la estudiante, que siente que le habría ido mejor si hubiese podido seguir acudiendo a clase junto al resto de compañeros. "En casa estás sola y te sientes aún más discriminada. Algunos compañeros sí me echaron un cable, pero tampoco todos. En general creía que la sociedad había cambiado a mejor y de todo esto me llevo una sensación muy agridulce", lamenta. Sostiene que la "teoría" de que no tiene un nivel suficiente tendría que haberse acreditado con algún tipo de prueba: "Decir de repente que las asignaturas que aprobé fue porque me lo pusieron fácil me molestó mucho. Llevo toda la vida demostrando que puedo hacer cosas y me esfuerzo muchísimo". Añade que su gran apoyo en estos años ha sido el grupo de juventudes de la ONCE: "Ellos sí me entienden"

De las dos asignaturas de este curso, aprobó una y suspendió la otra, Metodología de la Intervención Social, consta como suspensa –recogió ayer las notas– y ha pedido su revisión. "Pero la nota en sí no me importa, lo que me molesta es que no se está valorando lo que hago. Siento que se me ha prejuzgado antes de darme la oportunidad de demostrar que sí puedo hacer cosas", resume la alumna, que entiende que su única oportunidad para formarse es recurrir a la educación privada, donde espera poder acudir a clase con normalidad: "Siento que en la pública se me ha mandado a estudiar a casa antes de ver de lo que soy capaz".