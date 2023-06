Las peñas taurinas alaban el impulso a la feria de Begoña y dan un masivo respaldo a Zúñiga hijo

«Supone un gran avance para Gijón». Este es el sentir general de los presidentes de las peñas taurinas de la ciudad, que ven el regreso de las corridas de toros a El Bibio este mes de agosto más cerca después de que los técnicos municipales hayan descartado problemas estructurales en la plaza hasta el punto de barajar una feria de Begoña con aforo completo, tal y como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA. «Gijón es una ciudad en la que todos debemos tener cabida. Cerrar el coso fue una medida política para no hacer toros, y ahora ha quedado demostrado. El regreso de la tauromaquia es un avance desde todos los puntos de vista, desde la afición, pero también en lo económico para ayudar a la hostelería, el comercio, los taxistas...», valora Maritina Medio, presidenta de la Federación de Peñas Taurinas del Principado de Asturias, un colectivo que, además, muestra públicamente un apoyo masivo a Carlos Zúñiga hijo para que organice los festejos este mes de agosto. «Gijón le debe bastante, y además el Ayuntamiento le negó injustamente una prórroga a la que tenía derecho», añade Medio, cabeza visible también de la peña Miguel Ángel Perera.

El gobierno local sigue trabajando para lograr llegar a tiempo en los plazos para recuperar la actividad taurina. Mientras buscan encajen legal para la adjudicación del coso, desde hoy mismo comenzarán las labores de adecuación de El Bibio. Comenzarán, según ha podido saber este periódico, por el desbroce en toriles y corrales, mientras se espera comenzar a repintar los espacios a partir de la semana que viene. «Veo un compromiso real del gobierno local, porque le han dado prioridad a los toros, tal y como nos prometieron Foro, PP y Vox cuando nos reunimos con ellos durante la campaña», reconoce Ana Rodríguez, presidenta de la peña Rivera Ordóñez, que reprocha al gobierno anterior, de PSOE e IU, el haber sometido al coso a «un abandono premeditado». «Tener la seguridad de que está en óptimas condiciones es motivo de alegría», añade.

El buen estado de El Bibio que ahora han confirmado los expertos no hecho más que elevar la indignación de los aficionados. «Corrobora que el informe encargado era totalmente ridículo y absurdo para justificar la prohibición de los toros. No soy arquitecto, pero era partidista y sin sentido. Se ha visto clara la maniobra», aporta José María Mendoza, presidente de la peña Eduardo Dávila Miura, en referencia al primer estudio encargado por el gobierno de Ana González que advertía del riesgo de hundimientos y con el que se justificó el cierre de la plaza. «Fue una manía más de la antigua alcaldesa, que pensaba que podía hacer lo que quería. Ahora, se ha visto que no era verdad», añade, por su parte, José Luis Espina, presidente de la Peña José Tomás. «¿Alguien pensaba que la plaza estaba en malas condiciones? Siempre tuve claro que estaba en perfectas condiciones», asevera, por su parte, Dionisio Montero, presidente de la Peña Astur. Todos van en la misma línea. «Se demuestra que los argumentos eran falsos, que solo se pretendía unilateralmente y de forma arbitraria dejar Gijón sin una feria taurina con más de cien años de historia. Estamos muy contentos y esperando ya por los carteles», aporta Víctor Cueto-Felgueroso, de la peña Fernando Robleño.

Esos carteles todavía se retrasarán un poco. Por el momento, tan solo Carlos Zúñiga hijo, responsable de la empresa Circuitos Taurinos, ha anunciado que está en conversaciones con figuras del torero como Morante de la Puebla, El Juli, Roca Rey, Manzanares y Talavante, entre otros, para que dejen hueco para hacer el paseíllo en Gijón entre el 15 y el 18 de agosto. El respaldo con el que cuenta el empresario entre los aficionados es total. «Nadie con más derecho que él, porque le quitaron una prórroga a la que tenía derecho sin motivo. Estoy seguro de que hará una feria muy buena», asegura Mendoza. «Si alguien debe dar toros es Carlos hijo, más claro el agua. Y luego ya sacarla a concurso», aporta Montero. «Nuestra opinión es clara. Zúñiga fue perjudicado claramente por la decisión arbitraria de la alcaldesa Ana González», defiende Francisco Orejas, presidente de la peña «El Fandi», que incide en la idea de que los toros «son del pueblo, y es bueno para toda la ciudad por todo el dinero que genera, porque supone un impulso, una inyección de moral y de civismo». Y Aquilino Tuya, de la peña Cocheras, añade: «Espero que se le dé a Zúñiga hijo, que no pudo dar la feria del año pasado por el capricho de la Alcaldesa; y luego ya, que se haga un concurso para el año que viene».

De ese impacto económico también se congratula Eduardo Fanjul, presidente de la peña El Colonial. «Que la plaza vuelva a abrir, independientemente de su finalidad, es una gran noticia para la actividad económica de la ciudad. Hay que agradecer al equipo de gobierno entrante la rapidez y bien hacer a la hora de interesarse por el tema. Ahora, será bonito que todos esos aficionados de Zaragoza, Bilbao, Santander e incluso Francia vengan a Gijón para disfrutar de la feria de Begoña para dormir en los hoteles, comer en los restaurantes y hacer uso de todos los servicios que la ciudad ofrece a nuestros visitantes», expone.

El optimismo es compartido también en la Peña Gijona, que preside Pedro López. «Nos ha alegrado mucho que la plaza esté mejor de lo que decían. Tenemos una ilusión tremenda porque vuelva la Feria de Begoña», señala López, partidario también de la empresa Circuitos Taurinos para organizar el ciclo. «Se echaba de menos la feria. Un ‘diez’ para Moriyón. El que quiera ver toros, que vaya, y el que no, pues no, pero estamos en un país libre y hay que respetar», considera Cándido Martín, presidente de la Gran Peña «El Cordobés». Menos optimista se muestra Benito Alonso, presidente de la Peña Javier Castaño. «Ojalá se hagan, pero sigo con dudas de que dé tiempo, porque los trámites administrativos están ahí».

El objetivo de todas las peñas es entrar de nuevo en El Bibio este verano para disfrutar de la feria de Begoña. «Queremos toros y tenemos confianza absoluta», expone Ana Rodríguez, consciente de que lo importante, «sea como sea», es que no pase un año más en blanco en la ciudad. Después, coinciden los aficionados, se debería trabajar desde el Ayuntamiento en la elaboración de un pliego de condiciones «para sacar la plaza a concurso para los próximos años».