Viviendas para una nueva oportunidad

La peluquera gijonesa María Luz cuenta que acabó en la calle por culpa de una enfermedad "mal vista", el alcoholismo. A sus 55 años, y tras una larga época durmiendo en albergues "o entre cartones", supo hace meses de que estaban haciendo un sorteo entre personas sin hogar de la ciudad para entrar en lo que le contaron que era un proyecto piloto que podría aliviar su situación. Fue una de las elegidas, junto a otros 45 gijoneses, y ahora ha podido acceder a una vivienda. "Me cambió la vida. Me resultaba imposible dejar de beber en el Albergue Covadonga porque allí casi todo el mundo va con una litrona. Ahora puedo controlar mi vida y me gustaría poder volver a trabajar", relata. Su historia es uno de los primeros casos de éxito del nuevo proyecto de las fundaciones Hogar Sí y Provivienda, que comenzaron a trabajar en la ciudad a finales del año pasado gracias a una convocatoria de fondos europeos y que busca una intervención alejada de "tutelajes" para que cada persona sin hogar recupere, a su ritmo y con autonomía, su proyecto de vida.

María Luz se pasea por la plaza de Europa con Silvia, otra beneficiada del proyecto, y de su misma edad. En su caso, ella estuvo menos tiempo sin una vivienda estable, menos de seis meses, pero eso también le llevó a frecuentar el Albergue Covadonga, donde se enteró de la existencia del nuevo plan. Silvia es peruana, y sigue a la espera de un permiso formal que le permita acceder a trabajos estables, así que se ve obligada a aceptar empleos temporales y, por lo general, mal reglados. "Ahora hemos podido acceder a una habitación mi hijo y yo. Hasta ahora las habitaciones que yo había buscado por mi cuenta nadie me las quería alquilar por tener a un menor a mi cargo", cuenta. Pablo García, técnico del proyecto, añade que este perfil de afectados es bastante habitual: "Sin un permiso de residencia el sistema básicamente te obliga a buscarte la vida, a trabajar sin contrato, y eso muchas veces implica consentir más abusos". El estigma que aún rodea al sinhogarismo –por eso las protagonistas figuran en estas líneas sin apellidos y empleando un seudónimo en el caso de Silvia– afecta de manera especial a las mujeres, por lo que el proyecto de Hogar Sí y Provivienda se había reservado parte de sus plazas para este tipo de afectadas. "Ellas sufren una doble violencia: la propia de una persona sin hogar y otra por su condición de mujer. Por eso es un problema menos visibilizado: pocas mujeres sin hogar se atreven a dormir al raso en un banco, por lo que pueda pasar. Muchas tratan de dormir sentadas, por ejemplo, en una marquesina, fingiendo que están esperando por un autobús", explica Marta Krywczuk, una de las técnicas de Hogar Sí que acompaña a los beneficiados. María Luz confirma esta teoría: "Yo en la calle dormía con mucho miedo porque no sabes si un hombre querrá pasarse contigo si te ve en esa situación". El proyecto atiende en Gijón a 45 personas, 25 en el programa de "desinstitucionalización" –para afectados que llevan más de un año en situación de calle– y otras 20 en el de "prevención", orientado a quienes llevan menos de medio año sin vivienda. Ambos grupos se separan porque, aclara Krywczuk, cuanto más tiempo pasa una persona en situación de calle más costosa resulta que pueda recuperar un proyecto de vida estable. Silvia explica vivir ahora "más tranquila", sobre todo, por poder darle una vida más estable a su hijo, que sigue estudiando y a quien por ahora "le va muy bien". María Luz, por su parte, se afana en mantener impoluta su nueva vivienda. "Ojalá la gente que tiene hogar sepa la suerte que tienen; mi vida ha cambiado por completo". El proyecto piloto finaliza a finales de 2024 y ya ha registrado varios casos de éxito. "En este tiempo lo que haremos será trabajar con la capacidad social de cada persona, con sus capacidades, para que puedan seguir con su vida cuando nosotros no estemos", relata García.