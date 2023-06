Danny Daniel, tras el juicio contra los "Gipsy Kings": "Ganaremos"

Casi cuatro meses después de que la huelga de los juzgados en Madrid frenase la celebración del juicio, Danny Daniel se ha quitado un peso de encima al tener ya lugar la vista contra la SGAE en la que reclamaba 3,7 millones por el plagio de su canción "Por el amor de una mujer", por parte de los "Gipsy Kings". "Estoy contento porque he sentido que va para adelante y que el juicio lo vamos a ganar", manifestó el popular artista gijonés ayer en Madrid.

"Llevo 20 años esperando este juicio. Me siento mal, porque acabamos de salir del juzgado y no me han dejado ni abrir la boca. No he podido hablar. Es un desastre, pero estoy contento porque vamos a ganar el juicio", insistió Danny Daniel.

Todo comenzó en 1992, cuando el artista se enteró por un amigo de que habían plagiado "Los Gipsy Kings" en "La Donna" su tema "Por el amor de una mujer". Más tarde un juez de Francia dictaminó que la indemnización solo era de 100.000 euros, de los que le correspondían unos 49.000, muy lejos de los millones facturados por los "Gipsy Kings" con la copia del tema. "Vendieron 20 tantos millones de discos y son 49.000 euros. ¿Qué se están riendo de mí? Me están ninguneando permanentemente", declaró el cantante gijonés tras la vista celebrada en Madrid, en la que estuvo acompañada de su mujer, Pity Bethancourt, su gran apoyo en esta batalla judicial.

Danny Daniel ha demandado ahora a la SGAE (Sociedad General de Autores de España), con la que se siente traicionado, porque considera que no ha cumplido debidamente su función de protegerle frente al plagio. El artista lamentó que en el juicio de ayer la SGAE pudiese defenderse, pero él sin embargo no tuvo la oportunidad de declarar.

El pasado mes de marzo el popular artista se quedó con la espina de que la huelga en los juzgados impidió la celebración del juicio, que ahora ya tenido lugar. En aquel momento reconoció su intención de luchar al máximo por sus derechos: "Estoy dispuesto a tirarme por el Cabu Peñes. Pelearé hasta el final. No me para nadie".